https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833514098.html

Спецоперация, 22 ноября: ООН обеспокоена расправой над российскими пленными

Спецоперация, 22 ноября: ООН обеспокоена расправой над российскими пленными - РИА Новости, 23.11.2022

Спецоперация, 22 ноября: ООН обеспокоена расправой над российскими пленными

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя видеоролик, "который показывает, как украинские силы казнят российских солдат",... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-22T23:18

2022-11-22T23:18

2022-11-23T10:00

специальная военная операция на украине

фархан хак

владимир путин

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украина

сша

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нато

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя видеоролик, "который показывает, как украинские силы казнят российских солдат", заявил, что сообщения об убийстве украинской стороной российских военнопленных должны быть тщательно расследованы. Он добавил, что в ООН обеспокоены любыми нарушениями прав человека, "независимо от того, кто их совершает".Решения России по спецоперацииГосдума приняла заявление палаты с призывом к парламентам мира осудить преступления киевского режима и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей, виновных в расстреле российских военнопленных.Следственный комитет России сообщил, что в рамках расследования уголовных дел проверит информацию об участии в военных действиях на стороне Киева наемников из стран НАТО. По информации Народной милиции ЛНР, в Донбассе под видом частных военных компаний, которых насчитывается порядка десяти, находятся регулярные силы стран НАТО. Ведомство подчеркнуло, что при этом на Украине еще до начала специальной военной операции действовал "иностранный легион", в который вступали граждане Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.Госдума ко второму чтению законопроекта одобрила поправку, которой предусматривается приостановка госслужбы в связи с призывом госслужащего по мобилизации. При этом госслужба возобновляется в день выхода служащего. В период приостановления госслужбы поправками гарантируется сохранение замещаемой должности государственной службы.Заявления России в связи со спецоперациейПремьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что целевые задания по обеспечению вооруженных сил сформированы, утверждены и приняты к исполнению. Правительством также определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре у единственных поставщиков. Ранее такое поручение давал глава государства.Он также отметил необходимость активнее вовлекать в работу по обеспечению нужд вооруженных сил большее количество предприятий, в том числе частные компании.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешний кризис и Карибский - разные, но и тогда, и сейчас речь идет о столкновении с коллективным Западом во главе с США.В ходе беседы с журналистами Песков заявил, что готовится встреча президента РФ Владимира Путина с семьями призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих, в том числе матерями бойцов.Он также сказал, комментируя обыски в Киево-Печерской лавре, что украинская сторона давно воюет с РПЦ, это одно из звеньев в цепи действий против русского православия. Ранее во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России".В разговоре с РИА Новости пресс-секретарь главы государства опроверг сообщения, что российскому лидеру Владимиру Путину перед саммитом G20 якобы был передан проект мирного соглашения с Украиной.Песков добавил, что в Кремле пока не видели обращение фракции "Яблоко" из заксобрания Карелии с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации.Решения Запада по спецоперацииМинистерство обороны Франции заявило, что с 25 ноября разместит в Литве четыре многоцелевых истребителя Rafale в рамках НАТО для охраны воздушного пространства над странами Балтии.Еврокомиссия от имени Евросоюза во вторник перечислила Украине еще один транш макрофинансовой помощи - на сумму 2,5 миллиарда евро, написал в своем Twitter исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о том, что Вашингтон выделил Киеву очередной транш прямой бюджетной помощи на 4,5 миллиарда долларов.Ход спецоперацииПо сообщению Минобороны РФ, российские войска продолжали наступление на донецком направлении, одновременно отражая контратаки, уничтожено более 120 украинских военных, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника. Также более 50 украинских военных убиты и ранены при ударах ВС РФ по механизированной роте и диверсионным группам на южно-донецком направлении. В МО РФ заявили, что поражение нанесено мотопехотной роте украинских военных на Купянском направлении, потери противника составили за сутки более 50 человек убитыми и ранеными, один танк и три бронемашины.В министерстве добавили, что российские войска уничтожили на красно-лиманском направлении за сутки до 40 украинских военных и наемников, а также три бронеавтомобиля. Кроме того, российская артиллерия и авиация уничтожила две украинские огневые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1". Отмечается, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления украинских военных в Харьковской и Херсонской областях и в ДНР, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах.В министерстве добавили, что российские войска уничтожили за время специальной военной операции 3059 украинских летательных аппаратов, в том числе 510 самолетов и вертолетов. Два беспилотника сбиты ПВО при попытке подлета к Балаклавской ТЭС, над акваторией Черного моря отражены атаки еще трёх беспилотников, повреждений гражданской инфраструктуры и пострадавших нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя видеоролик, "который показывает, как украинские силы казнят российских солдат", сказал, что сообщения об убийстве украинской стороной российских военнопленных должны быть тщательно расследованы. Он добавил, что в ООН обеспокоены любыми нарушениями прав человека, "независимо от того, кто их совершает". Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили 10 попавших в плен российских военнослужащих.При попытке подлета к Балаклавской ТЭС в Севастополе силами ПВО сбиты два беспилотника, повреждений гражданской инфраструктуры и пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Кроме того, по его словам, над акваторией Черноморский флот отразил сегодня атаки еще трёх беспилотников.Обстановка вокруг ЗАЭСЗамгубернатора по обороне Запорожской области с позывным "Терек" заявил, что бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова в Запорожской области готовы к выполнению боевых задач любой сложности, многие его участники имеют соответствующий опыт, есть и вся необходимая техника.Минобороны сообщило, что киевский режим в понедельник обстрелял промышленную зону Запорожской АЭС восемью крупнокалиберными артиллерийскими снарядами, ответным огнем российских военных подразделений огневые средства противника были подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обстрелы ЗАЭС чреваты угрозой экологической безопасности огромных территорий, Россия продолжит диалог с МАГАТЭ. Он также сказал, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, и отметил, что надо требовать от Украины, чтобы она отвела тяжелые вооружения от территории вокруг ЗАЭС и прекратила обстрелы.Заявления по газу"Газпром" 28 ноября начнет сокращать поставки газа через Украину при сохранении дисбаланса передачи газа транзитом в Молдавию, заявили в компании. Отмечается, что по состоянию на 22 ноября "Газпром" подает газ на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 миллиона кубометров в сутки.На Украине практически не осталось неповреждённых тепловых и гидроэлектростанций, заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Также Кудрицкий отметил, что после атак практически не осталось неповрежденных узловых подстанций "Укрэнерго".Еврокомиссия (ЕК) представила на согласование странам Евросоюза законодательное предложение о введении механизма ограничения всплесков цен газа на TTF (крупнейший европейский хаб, расположен в Нидерландах) сроком на один год, который будет автоматически запускаться при необходимости, рассказал журналистам высокопоставленный чиновник в ЕС.По сообщению Wall Street Journal, США и союзники могут в среду договориться о пределе цен на российскую нефть на уровне 60-70 долларов за баррель.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221122/magate-1833469067.html

https://ria.ru/20221122/neft-1833509210.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Командир батальона "Оскол" о ситуации на границе ЛНР и Харьковской области Командир стрелкового батальона "Оскол" о ситуации на границе ЛНР и Харьковской области. 2022-11-22T23:18 true PT3M04S

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Наталья Макарова

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