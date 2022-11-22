https://ria.ru/20221122/sobaki-1833410388.html
В Благовещенске возбудили уголовное дело после убийства двух собак
В Благовещенске возбудили уголовное дело после убийства двух собак - РИА Новости, 22.11.2022
В Благовещенске возбудили уголовное дело после убийства двух собак
Полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокой расправы с двумя собаками в садовом посёлке Благовещенска, сообщило УМВД по Амурской области. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:12
2022-11-22T16:12
2022-11-22T16:13
происшествия
благовещенск
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 ноя – РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокой расправы с двумя собаками в садовом посёлке Благовещенска, сообщило УМВД по Амурской области.Ранее местная жительница садового товарищества "Авиатор" обратилась в полицию и сообщила, что в ночь на 14 ноября неизвестный застрелил двух собак. Тела животных были изъяты и направлены на ветеринарно-судебную экспертизу.Как пишут местные СМИ, щенков держала на своём участке на передержке волонтёр.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, благовещенск, амурская область, россия
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Россия
16:12 22.11.2022 (обновлено: 16:13 22.11.2022)
В Благовещенске возбудили уголовное дело после убийства двух собак
В Благовещенске полицейские возбудили уголовное дело после убийства двух собак
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 ноя – РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокой расправы с двумя собаками в садовом посёлке Благовещенска, сообщило УМВД по Амурской области.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ
(жестокое обращение с животными). Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства преступления, а также лица, причастные к произошедшему", - говорится в сообщении.
Ранее местная жительница садового товарищества "Авиатор" обратилась в полицию и сообщила, что в ночь на 14 ноября неизвестный застрелил двух собак. Тела животных были изъяты и направлены на ветеринарно-судебную экспертизу.
Как пишут местные СМИ, щенков держала на своём участке на передержке волонтёр.