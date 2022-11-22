https://ria.ru/20221122/sobaki-1833410388.html

В Благовещенске возбудили уголовное дело после убийства двух собак

В Благовещенске возбудили уголовное дело после убийства двух собак - РИА Новости, 22.11.2022

В Благовещенске возбудили уголовное дело после убийства двух собак

Полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокой расправы с двумя собаками в садовом посёлке Благовещенска, сообщило УМВД по Амурской области. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:12

2022-11-22T16:12

2022-11-22T16:13

происшествия

благовещенск

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 ноя – РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокой расправы с двумя собаками в садовом посёлке Благовещенска, сообщило УМВД по Амурской области.Ранее местная жительница садового товарищества "Авиатор" обратилась в полицию и сообщила, что в ночь на 14 ноября неизвестный застрелил двух собак. Тела животных были изъяты и направлены на ветеринарно-судебную экспертизу.Как пишут местные СМИ, щенков держала на своём участке на передержке волонтёр.

https://ria.ru/20221011/lechenie-1823182867.html

благовещенск

амурская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, благовещенск, амурская область, россия