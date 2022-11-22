https://ria.ru/20221122/siriya-1833330061.html
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана про обязательства России по Сирии
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана про обязательства России по Сирии - РИА Новости, 22.11.2022
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана про обязательства России по Сирии
Россия и Турция имеют нюансы и иногда разногласия в делах, связанных с обеспечением безопасности в Сирии, но партнерские отношения Москвы и Анкары позволяют это РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:18
2022-11-22T13:18
2022-11-22T13:58
война в сирии
россия
сирия
дмитрий песков
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия и Турция имеют нюансы и иногда разногласия в делах, связанных с обеспечением безопасности в Сирии, но партнерские отношения Москвы и Анкары позволяют это открыто и конструктивно обсуждать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть определенные нюансы в подходах России и Турции по положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по тому самому Сочинскому меморандуму. Эти нюансы, иногда даже разногласия, неоднократно обсуждались двумя президентами", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что российская сторона не выполнила обязательства "по очистке" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года.Он также отметил, что "дружественный, партнерский характер отношений с Турцией" позволяет "открыто и конструктивно" обсуждать эти разногласия.Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва призывает Анкару к сдержанности в свете ударов по сирийской территории, что нельзя допустить эскалации напряженности.
https://ria.ru/20221122/siriya-1833247075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, дмитрий песков, в мире, реджеп тайип эрдоган, турция
Война в Сирии, Россия, Сирия, Дмитрий Песков, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
13:18 22.11.2022 (обновлено: 13:58 22.11.2022)
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана про обязательства России по Сирии
Песков заявил, что у России и Турции есть разногласия по исполнению Сочинского меморандума
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия и Турция имеют нюансы и иногда разногласия в делах, связанных с обеспечением безопасности в Сирии, но партнерские отношения Москвы и Анкары позволяют это открыто и конструктивно обсуждать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть определенные нюансы в подходах России и Турции по положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по тому самому Сочинскому меморандуму. Эти нюансы, иногда даже разногласия, неоднократно обсуждались двумя президентами", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что российская сторона не выполнила обязательства "по очистке" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года.
Он также отметил, что "дружественный, партнерский характер отношений с Турцией" позволяет "открыто и конструктивно" обсуждать эти разногласия.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
заявил, что Москва призывает Анкару к сдержанности в свете ударов по сирийской территории, что нельзя допустить эскалации напряженности.