https://ria.ru/20221122/siriya-1833247075.html

Россия призвала Запад к сплоченности для стабилизации ситуации в Сирии

Россия призвала Запад к сплоченности для стабилизации ситуации в Сирии - РИА Новости, 22.11.2022

Россия призвала Запад к сплоченности для стабилизации ситуации в Сирии

Москва призывает западные страны и международное сообщество сплотиться для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T08:14

2022-11-22T08:14

2022-11-22T08:14

война в сирии

в мире

александр лаврентьев

россия

сирия

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АСТАНА, 22 ноя – РИА Новости. Москва призывает западные страны и международное сообщество сплотиться для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Запад пытается использовать сирийское досье как один из фронтов противостояния с Россией. Это достаточно прискорбно. Мы считаем, что международное сообщество должно сплотиться и согласовать общие усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии", - сказал он в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.Переговоры "астанинского" формата стартовали в столице Казахстана 22 ноября и пройдут до 23 ноября. Участие в текущем раунде консультаций принимают делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции и правительства Сирии, а также ООН.

https://ria.ru/20221122/siriya-1833244790.html

россия

сирия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лаврентьев, россия, сирия, москва, оон