https://ria.ru/20221122/siriya-1833247075.html
Россия призвала Запад к сплоченности для стабилизации ситуации в Сирии
Россия призвала Запад к сплоченности для стабилизации ситуации в Сирии - РИА Новости, 22.11.2022
Россия призвала Запад к сплоченности для стабилизации ситуации в Сирии
Москва призывает западные страны и международное сообщество сплотиться для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T08:14
2022-11-22T08:14
2022-11-22T08:14
война в сирии
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александр лаврентьев
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АСТАНА, 22 ноя – РИА Новости. Москва призывает западные страны и международное сообщество сплотиться для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Запад пытается использовать сирийское досье как один из фронтов противостояния с Россией. Это достаточно прискорбно. Мы считаем, что международное сообщество должно сплотиться и согласовать общие усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии", - сказал он в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.Переговоры "астанинского" формата стартовали в столице Казахстана 22 ноября и пройдут до 23 ноября. Участие в текущем раунде консультаций принимают делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции и правительства Сирии, а также ООН.
https://ria.ru/20221122/siriya-1833244790.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лаврентьев, россия, сирия, москва, оон
Война в Сирии, В мире, Александр Лаврентьев, Россия, Сирия, Москва, ООН
Россия призвала Запад к сплоченности для стабилизации ситуации в Сирии
Спецпредставитель Лаврентьев: Россия призвала мир сплотиться для решения ситуации в Сирии