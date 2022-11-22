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Россия призвала Запад к сплоченности для стабилизации ситуации в Сирии - РИА Новости, 22.11.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20221122/siriya-1833247075.html
Россия призвала Запад к сплоченности для стабилизации ситуации в Сирии
Россия призвала Запад к сплоченности для стабилизации ситуации в Сирии - РИА Новости, 22.11.2022
Россия призвала Запад к сплоченности для стабилизации ситуации в Сирии
Москва призывает западные страны и международное сообщество сплотиться для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T08:14
2022-11-22T08:14
война в сирии
в мире
александр лаврентьев
россия
сирия
москва
оон
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АСТАНА, 22 ноя – РИА Новости. Москва призывает западные страны и международное сообщество сплотиться для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Запад пытается использовать сирийское досье как один из фронтов противостояния с Россией. Это достаточно прискорбно. Мы считаем, что международное сообщество должно сплотиться и согласовать общие усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии", - сказал он в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.Переговоры "астанинского" формата стартовали в столице Казахстана 22 ноября и пройдут до 23 ноября. Участие в текущем раунде консультаций принимают делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции и правительства Сирии, а также ООН.
https://ria.ru/20221122/siriya-1833244790.html
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в мире, александр лаврентьев, россия, сирия, москва, оон
Война в Сирии, В мире, Александр Лаврентьев, Россия, Сирия, Москва, ООН
08:14 22.11.2022
 
Россия призвала Запад к сплоченности для стабилизации ситуации в Сирии

Спецпредставитель Лаврентьев: Россия призвала мир сплотиться для решения ситуации в Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМорской порт Латакия в Сирии
Морской порт Латакия в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Морской порт Латакия в Сирии. Архивное фото
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АСТАНА, 22 ноя – РИА Новости. Москва призывает западные страны и международное сообщество сплотиться для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Запад пытается использовать сирийское досье как один из фронтов противостояния с Россией. Это достаточно прискорбно. Мы считаем, что международное сообщество должно сплотиться и согласовать общие усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии", - сказал он в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.
Переговоры "астанинского" формата стартовали в столице Казахстана 22 ноября и пройдут до 23 ноября. Участие в текущем раунде консультаций принимают делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции и правительства Сирии, а также ООН.
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
07:31
Лаврентьев рассказал о важной теме для обсуждения на переговорах по Сирии
 
Война в СирииВ миреАлександр ЛаврентьевРоссияСирияМоскваООН
 
 
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