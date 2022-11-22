https://ria.ru/20221122/siriya-1833245230.html

Необходимо выработать меры раннего восстановления Сирии, заявил Лаврентьев

Необходимо выработать меры раннего восстановления Сирии, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 22.11.2022

Необходимо выработать меры раннего восстановления Сирии, заявил Лаврентьев

Москва считает необходимым выработать комплекс конкретных мер для реализации проектов раннего восстановления Сирии, санкции этому мешают, заявил... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T07:40

2022-11-22T07:40

2022-11-22T07:40

в мире

александр лаврентьев

елена довгань

сирия

россия

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АСТАНА, 22 ноя – РИА Новости. Москва считает необходимым выработать комплекс конкретных мер для реализации проектов раннего восстановления Сирии, санкции этому мешают, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.Ранее спецдокладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань по итогам своего визита в Сирию заявила, что односторонние санкции, введенные в отношении Сирии, имеют катастрофические последствия для сирийского народа и должны быть отменены.Переговоры "астанинского" формата стартовали в столице Казахстана 22 ноября и пройдут до 23 ноября. Участие в текущем 19-ом раунде консультаций принимают делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции и правительства Сирии, а также ООН.

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в мире, александр лаврентьев, елена довгань, сирия, россия, оон