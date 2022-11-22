Рейтинг@Mail.ru
Необходимо выработать меры раннего восстановления Сирии, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/siriya-1833245230.html
Необходимо выработать меры раннего восстановления Сирии, заявил Лаврентьев
Необходимо выработать меры раннего восстановления Сирии, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 22.11.2022
Необходимо выработать меры раннего восстановления Сирии, заявил Лаврентьев
Москва считает необходимым выработать комплекс конкретных мер для реализации проектов раннего восстановления Сирии, санкции этому мешают, заявил... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T07:40
2022-11-22T07:40
в мире
александр лаврентьев
елена довгань
сирия
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151367/13/1513671334_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_b24f88dcfb2d71e96026634aeecdbd8f.jpg
АСТАНА, 22 ноя – РИА Новости. Москва считает необходимым выработать комплекс конкретных мер для реализации проектов раннего восстановления Сирии, санкции этому мешают, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.Ранее спецдокладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань по итогам своего визита в Сирию заявила, что односторонние санкции, введенные в отношении Сирии, имеют катастрофические последствия для сирийского народа и должны быть отменены.Переговоры "астанинского" формата стартовали в столице Казахстана 22 ноября и пройдут до 23 ноября. Участие в текущем 19-ом раунде консультаций принимают делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции и правительства Сирии, а также ООН.
https://ria.ru/20221122/peregovory-1833081668.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151367/13/1513671334_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_7e571d624f1e1b7c3c4068f7751d7dcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лаврентьев, елена довгань, сирия, россия, оон
В мире, Александр Лаврентьев, Елена Довгань, Сирия, Россия, ООН
07:40 22.11.2022
 
Необходимо выработать меры раннего восстановления Сирии, заявил Лаврентьев

Лаврентьев: Россия считает необходимым выработать комплекс мер восстановления Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 22 ноя – РИА Новости. Москва считает необходимым выработать комплекс конкретных мер для реализации проектов раннего восстановления Сирии, санкции этому мешают, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Рассмотрим… ситуацию с оказанием содействия правительству Сирии в проведении проектов раннего восстановления. Сейчас самое время выработать конкретный комплекс мер для оказания помощи сирийскому правительству. Госпожа Довгань отметила, что это санкционный режим не позволяет осуществить и реализовать намеченные проекты", - сказал Лаврентьев в начале 19-го раунда переговоров по Сирии.
Ранее спецдокладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань по итогам своего визита в Сирию заявила, что односторонние санкции, введенные в отношении Сирии, имеют катастрофические последствия для сирийского народа и должны быть отменены.
Переговоры "астанинского" формата стартовали в столице Казахстана 22 ноября и пройдут до 23 ноября. Участие в текущем 19-ом раунде консультаций принимают делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции и правительства Сирии, а также ООН.
Участники переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
02:21
Переговоры по Сирии в астанинском формате
 
В миреАлександр ЛаврентьевЕлена ДовганьСирияРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала