Необходимо выработать меры раннего восстановления Сирии, заявил Лаврентьев
Лаврентьев: Россия считает необходимым выработать комплекс мер восстановления Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
АСТАНА, 22 ноя – РИА Новости. Москва считает необходимым выработать комплекс конкретных мер для реализации проектов раннего восстановления Сирии, санкции этому мешают, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Рассмотрим… ситуацию с оказанием содействия правительству Сирии в проведении проектов раннего восстановления. Сейчас самое время выработать конкретный комплекс мер для оказания помощи сирийскому правительству. Госпожа Довгань отметила, что это санкционный режим не позволяет осуществить и реализовать намеченные проекты", - сказал Лаврентьев в начале 19-го раунда переговоров по Сирии.
Ранее спецдокладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань по итогам своего визита в Сирию заявила, что односторонние санкции, введенные в отношении Сирии, имеют катастрофические последствия для сирийского народа и должны быть отменены.
Переговоры "астанинского" формата стартовали в столице Казахстана 22 ноября и пройдут до 23 ноября. Участие в текущем 19-ом раунде консультаций принимают делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции и правительства Сирии, а также ООН.