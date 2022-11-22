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Лаврентьев рассказал о важной теме для обсуждения на переговорах по Сирии - РИА Новости, 22.11.2022
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Лаврентьев рассказал о важной теме для обсуждения на переговорах по Сирии
Лаврентьев рассказал о важной теме для обсуждения на переговорах по Сирии - РИА Новости, 22.11.2022
Лаврентьев рассказал о важной теме для обсуждения на переговорах по Сирии
Участники переговоров по Сирии в Астане обсудят вопросы безопасности в свете активизации террористов в стране, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T07:31
2022-11-22T07:56
в мире
александр лаврентьев
сирия
россия
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АСТАНА, 22 ноя – РИА Новости. Участники переговоров по Сирии в Астане обсудят вопросы безопасности в свете активизации террористов в стране, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Основные моменты, на которых мы планируем сосредоточить внимание – это стабилизация ситуации. Рассмотрим детально складывающуюся ситуацию в области безопасности. На территории республики активизировались террористические организации – не только ИГ*, но и другой различной направленности", - сказал он в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.По его словам, группировки активизировались в центральных районах Сирии, на юге, а также на северо-востоке страны."Считаем важным согласовать наши дальнейшие действия в этом направлении для достижения устойчивого прекращения огня в определенных районах, потому что прекращение огня, как зачастую нас призывают, на всей территории Сирии малодостижимо в складывающихся условиях", - сказал Лаврентьев.Он также заявил, что борьба с терроризмом будет продолженаПереговоры "астанинского" формата стартовали в столице Казахстана 22 ноября и пройдут до 23 ноября. Участие в текущем 19-м раунде консультаций принимают делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН и стран-наблюдателей.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20221122/siriya-1833244182.html
https://ria.ru/20221122/peregovory-1833081668.html
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в мире, александр лаврентьев, сирия, россия, астана, оон
В мире, Александр Лаврентьев, Сирия, Россия, Астана, ООН
07:31 22.11.2022 (обновлено: 07:56 22.11.2022)
 
Лаврентьев рассказал о важной теме для обсуждения на переговорах по Сирии

Лаврентьев: на переговорах по Сирии обсудят безопасность из-за активизации террористов

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
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АСТАНА, 22 ноя – РИА Новости. Участники переговоров по Сирии в Астане обсудят вопросы безопасности в свете активизации террористов в стране, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Основные моменты, на которых мы планируем сосредоточить внимание – это стабилизация ситуации. Рассмотрим детально складывающуюся ситуацию в области безопасности. На территории республики активизировались террористические организации – не только ИГ*, но и другой различной направленности", - сказал он в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.
Американские военнослужащие в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
07:19
Контингент США дестабилизирует обстановку в Сирии, заявил Лаврентьев
По его словам, группировки активизировались в центральных районах Сирии, на юге, а также на северо-востоке страны.
"Считаем важным согласовать наши дальнейшие действия в этом направлении для достижения устойчивого прекращения огня в определенных районах, потому что прекращение огня, как зачастую нас призывают, на всей территории Сирии малодостижимо в складывающихся условиях", - сказал Лаврентьев.
Он также заявил, что борьба с терроризмом будет продолжена
Переговоры "астанинского" формата стартовали в столице Казахстана 22 ноября и пройдут до 23 ноября. Участие в текущем 19-м раунде консультаций принимают делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН и стран-наблюдателей.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Участники переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
02:21
Переговоры по Сирии в астанинском формате
 
В миреАлександр ЛаврентьевСирияРоссияАстанаООН
 
 
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