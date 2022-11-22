https://ria.ru/20221122/siriya-1833244790.html

Лаврентьев рассказал о важной теме для обсуждения на переговорах по Сирии

Лаврентьев рассказал о важной теме для обсуждения на переговорах по Сирии - РИА Новости, 22.11.2022

Лаврентьев рассказал о важной теме для обсуждения на переговорах по Сирии

Участники переговоров по Сирии в Астане обсудят вопросы безопасности в свете активизации террористов в стране, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T07:31

2022-11-22T07:31

2022-11-22T07:56

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АСТАНА, 22 ноя – РИА Новости. Участники переговоров по Сирии в Астане обсудят вопросы безопасности в свете активизации террористов в стране, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Основные моменты, на которых мы планируем сосредоточить внимание – это стабилизация ситуации. Рассмотрим детально складывающуюся ситуацию в области безопасности. На территории республики активизировались террористические организации – не только ИГ*, но и другой различной направленности", - сказал он в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.По его словам, группировки активизировались в центральных районах Сирии, на юге, а также на северо-востоке страны."Считаем важным согласовать наши дальнейшие действия в этом направлении для достижения устойчивого прекращения огня в определенных районах, потому что прекращение огня, как зачастую нас призывают, на всей территории Сирии малодостижимо в складывающихся условиях", - сказал Лаврентьев.Он также заявил, что борьба с терроризмом будет продолженаПереговоры "астанинского" формата стартовали в столице Казахстана 22 ноября и пройдут до 23 ноября. Участие в текущем 19-м раунде консультаций принимают делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН и стран-наблюдателей.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20221122/siriya-1833244182.html

https://ria.ru/20221122/peregovory-1833081668.html

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в мире, александр лаврентьев, сирия, россия, астана, оон