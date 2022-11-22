08:15 22.11.2022 (обновлено: 09:52 22.11.2022)
В Косово отложили штрафы за сербские номера еще на 48 часов
Косовский премьер Курти отложил штрафы за сербские номера еще на 48 часов по просьбе США
Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 ноя — РИА Новости. В Косово еще 48 часов не будут штрафовать за сербские автомобильные номера, сообщил в соцсетях премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти.
С 1 ноября Приштина предписала обладателям номеров, выданных властями Сербии, перерегистрировать знаки, из-за этого разгорелся конфликт. В его урегулировании приняли участие глава евродипломатии Жозеп Боррель и посол США в Косово Джеффри Ховени. Выписывать штрафы собирались еще вчера, однако после официального призыва Ховени меру отложили на сутки.
Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью RKS под угрозой штрафа от 150 евро. Уже выдано 1740 предупреждений.
Руководство самопровозглашенной республики 20 сентября 2021 года запретило въезд на территорию региона с сербскими номерами и перебросило на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки силовиков их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что не ожидает от Приштины отмены решения. По его словам, переговоры не дали результатов и впереди "нелегкий предстоящий период".