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В Косово отложили штрафы за сербские номера еще на 48 часов - РИА Новости, 22.11.2022
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В Косово отложили штрафы за сербские номера еще на 48 часов
В Косово отложили штрафы за сербские номера еще на 48 часов - РИА Новости, 22.11.2022
В Косово отложили штрафы за сербские номера еще на 48 часов
В Косово еще 48 часов не будут штрафовать за сербские автомобильные номера, сообщил в соцсетях премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T08:15
2022-11-22T09:52
косово
в мире
альбин курти
сербия
сша
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БЕЛГРАД, 22 ноя — РИА Новости. В Косово еще 48 часов не будут штрафовать за сербские автомобильные номера, сообщил в соцсетях премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти.С 1 ноября Приштина предписала обладателям номеров, выданных властями Сербии, перерегистрировать знаки, из-за этого разгорелся конфликт. В его урегулировании приняли участие глава евродипломатии Жозеп Боррель и посол США в Косово Джеффри Ховени. Выписывать штрафы собирались еще вчера, однако после официального призыва Ховени меру отложили на сутки."Благодарю посла Ховени за его приверженность и участие. Принимаю его запрос о 48-часовой отсрочке введения штрафов за нелегальные "КМ" и другие автомобильные номера. Я счастлив сотрудничать с США и ЕС, чтобы найти решение в ближайшие два дня", — написал Курти в Twitter.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью RKS под угрозой штрафа от 150 евро. Уже выдано 1740 предупреждений. Руководство самопровозглашенной республики 20 сентября 2021 года запретило въезд на территорию региона с сербскими номерами и перебросило на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки силовиков их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что не ожидает от Приштины отмены решения. По его словам, переговоры не дали результатов и впереди "нелегкий предстоящий период".
https://ria.ru/20221122/ssha-1833235097.html
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косово, в мире, альбин курти, сербия, сша
Косово, В мире, Альбин Курти, Сербия, США
08:15 22.11.2022 (обновлено: 09:52 22.11.2022)
 
В Косово отложили штрафы за сербские номера еще на 48 часов

Косовский премьер Курти отложил штрафы за сербские номера еще на 48 часов по просьбе США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 ноя — РИА Новости. В Косово еще 48 часов не будут штрафовать за сербские автомобильные номера, сообщил в соцсетях премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти.
С 1 ноября Приштина предписала обладателям номеров, выданных властями Сербии, перерегистрировать знаки, из-за этого разгорелся конфликт. В его урегулировании приняли участие глава евродипломатии Жозеп Боррель и посол США в Косово Джеффри Ховени. Выписывать штрафы собирались еще вчера, однако после официального призыва Ховени меру отложили на сутки.
"Благодарю посла Ховени за его приверженность и участие. Принимаю его запрос о 48-часовой отсрочке введения штрафов за нелегальные "КМ" и другие автомобильные номера. Я счастлив сотрудничать с США и ЕС, чтобы найти решение в ближайшие два дня", — написал Курти в Twitter.
Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью RKS под угрозой штрафа от 150 евро. Уже выдано 1740 предупреждений.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
02:34
В США выразили разочарование итогами переговоров Сербии и Косово с Боррелем
Руководство самопровозглашенной республики 20 сентября 2021 года запретило въезд на территорию региона с сербскими номерами и перебросило на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки силовиков их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что не ожидает от Приштины отмены решения. По его словам, переговоры не дали результатов и впереди "нелегкий предстоящий период".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 21:25
Приштина отправила спецназ МВД на север Косово, сообщил Вучич
 
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