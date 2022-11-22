https://ria.ru/20221122/shtrafy-1833247213.html

В Косово отложили штрафы за сербские номера еще на 48 часов

В Косово отложили штрафы за сербские номера еще на 48 часов - РИА Новости, 22.11.2022

В Косово отложили штрафы за сербские номера еще на 48 часов

В Косово еще 48 часов не будут штрафовать за сербские автомобильные номера, сообщил в соцсетях премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T08:15

2022-11-22T08:15

2022-11-22T09:52

косово

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альбин курти

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БЕЛГРАД, 22 ноя — РИА Новости. В Косово еще 48 часов не будут штрафовать за сербские автомобильные номера, сообщил в соцсетях премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти.С 1 ноября Приштина предписала обладателям номеров, выданных властями Сербии, перерегистрировать знаки, из-за этого разгорелся конфликт. В его урегулировании приняли участие глава евродипломатии Жозеп Боррель и посол США в Косово Джеффри Ховени. Выписывать штрафы собирались еще вчера, однако после официального призыва Ховени меру отложили на сутки."Благодарю посла Ховени за его приверженность и участие. Принимаю его запрос о 48-часовой отсрочке введения штрафов за нелегальные "КМ" и другие автомобильные номера. Я счастлив сотрудничать с США и ЕС, чтобы найти решение в ближайшие два дня", — написал Курти в Twitter.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью RKS под угрозой штрафа от 150 евро. Уже выдано 1740 предупреждений. Руководство самопровозглашенной республики 20 сентября 2021 года запретило въезд на территорию региона с сербскими номерами и перебросило на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки силовиков их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что не ожидает от Приштины отмены решения. По его словам, переговоры не дали результатов и впереди "нелегкий предстоящий период".

https://ria.ru/20221122/ssha-1833235097.html

https://ria.ru/20221121/spetsnaz-1833212301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

косово, в мире, альбин курти, сербия, сша