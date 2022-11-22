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Эксперты выяснили, сколько должны весить авиапассажиры - РИА Новости, 22.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221122/samolety-1833185466.html
Эксперты выяснили, сколько должны весить авиапассажиры
Эксперты выяснили, сколько должны весить авиапассажиры - РИА Новости, 22.11.2022
Эксперты выяснили, сколько должны весить авиапассажиры
Эксперты выяснили, сколько должны весить авиапассажиры и почему это так важно, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T06:01
2022-11-22T06:40
туризм
туризм
новости - туризм
европейское агентство авиационной безопасности (easa)
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
самолеты
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Эксперты выяснили, сколько должны весить авиапассажиры и почему это так важно, сообщает АТОР. Управление гражданской авиации Австралии (CASA) отмечает, что расчет веса пассажиров с использованием одного и того же стандартного значения независимо от размера самолета проблематичен, поскольку увеличивает вероятность перегрузки воздушного судна. Особенно небольшого. Перед посадкой в лайнеры малой вместимости пассажиров могут даже взвесить. Американская Southwest Airlines и французская Air France требуют приобретать сразу два места, если для одного кресла вес пассажира избыточен.Эксперты объясняют, что каждый килограмм на борту – это дополнительный расход топлива. Поэтому авиакомпании очень важно правильно вычислять общий вес всех туристов вместе с их детьми, котами и чемоданами. Это, во-первых, даст понимание, сколько коммерческого груза авиакомпания может взять на борт, а во-вторых, сколько топлива нужно заправлять.Например, в 2012 году эксперты посчитали, что стоимость перевозки двух дополнительных килограммов веса на каждого пассажира авиакомпании, которая осуществляет три ежедневных рейса из Сиднея в Лондон, составляет около миллиона долларов в год.В России открытые источники указывают средний вес пассажира вне зависимости от пола зимой – 85 килограммов, летом – 80. Средний вес члена летного экипажа считается как 90 килограммов, а кабинного – 75. И это с учетом личных вещей.При этом эксперты уточняют, что мужчины, путешествующие бизнес-классом, весят больше, чем представители сильного пола из эконома. А вот женщины в первых салонах, напротив, весят меньше пассажирок экономического класса.В США Федеральное авиационное управление (FAA) устанавливает вес взрослого мужчины на уровне 90,7 килограмма летом и 93 – зимой, но эта цифра включает ручную кладь. Для пассажиров женского пола и их ручной клади цифры составляют 81,2 килограмма летом, 83,5 – зимой. Для детей в возрасте от 2 до 12 лет расчетный вес составляет 37,2 и 39,5 килограмма в зависимости от времени года.CASA рекомендует использовать "гибкую" шкалу веса пассажиров в зависимости от вместимости самолета. Для борта на семь-девять мест вес взрослого мужчины должен составлять 86, женщины – 71 килограмм. Для самолета вместимостью от 150 до 299 человек эти показатели снижаются до 81,8, и 66,7 килограмма соответственно.Связанный с ошибкой в среднем весе пассажира инцидент произошел с европейской туристической авиакомпанией TUI в 2020 году. Британское отделение перевозчика занизило взлетную массу самолета почти на 1,2 тонны. Проблема возникла в результате сбоя, когда 38 пассажирок система классифицировала как детей, а не как взрослых, присвоив каждой вес ребенка – разница более 30 килограммов. В результате ничего не произошло, но были многочисленные проверки.
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туризм, новости - туризм, европейское агентство авиационной безопасности (easa), ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, самолеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), Ассоциация туроператоров России (АТОР), туристы, Самолеты
06:01 22.11.2022 (обновлено: 06:40 22.11.2022)
 
Эксперты выяснили, сколько должны весить авиапассажиры

АТОР: средняя пассажирка бизнес-класса весит меньше, чем ее соседка из эконома

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Эксперты выяснили, сколько должны весить авиапассажиры и почему это так важно, сообщает АТОР.
Управление гражданской авиации Австралии (CASA) отмечает, что расчет веса пассажиров с использованием одного и того же стандартного значения независимо от размера самолета проблематичен, поскольку увеличивает вероятность перегрузки воздушного судна. Особенно небольшого. Перед посадкой в лайнеры малой вместимости пассажиров могут даже взвесить. Американская Southwest Airlines и французская Air France требуют приобретать сразу два места, если для одного кресла вес пассажира избыточен.
Эксперты объясняют, что каждый килограмм на борту – это дополнительный расход топлива. Поэтому авиакомпании очень важно правильно вычислять общий вес всех туристов вместе с их детьми, котами и чемоданами. Это, во-первых, даст понимание, сколько коммерческого груза авиакомпания может взять на борт, а во-вторых, сколько топлива нужно заправлять.
Например, в 2012 году эксперты посчитали, что стоимость перевозки двух дополнительных килограммов веса на каждого пассажира авиакомпании, которая осуществляет три ежедневных рейса из Сиднея в Лондон, составляет около миллиона долларов в год.
В России открытые источники указывают средний вес пассажира вне зависимости от пола зимой – 85 килограммов, летом – 80. Средний вес члена летного экипажа считается как 90 килограммов, а кабинного – 75. И это с учетом личных вещей.
При этом эксперты уточняют, что мужчины, путешествующие бизнес-классом, весят больше, чем представители сильного пола из эконома. А вот женщины в первых салонах, напротив, весят меньше пассажирок экономического класса.
В США Федеральное авиационное управление (FAA) устанавливает вес взрослого мужчины на уровне 90,7 килограмма летом и 93 – зимой, но эта цифра включает ручную кладь. Для пассажиров женского пола и их ручной клади цифры составляют 81,2 килограмма летом, 83,5 – зимой. Для детей в возрасте от 2 до 12 лет расчетный вес составляет 37,2 и 39,5 килограмма в зависимости от времени года.
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CASA рекомендует использовать "гибкую" шкалу веса пассажиров в зависимости от вместимости самолета. Для борта на семь-девять мест вес взрослого мужчины должен составлять 86, женщины – 71 килограмм. Для самолета вместимостью от 150 до 299 человек эти показатели снижаются до 81,8, и 66,7 килограмма соответственно.
Связанный с ошибкой в среднем весе пассажира инцидент произошел с европейской туристической авиакомпанией TUI в 2020 году. Британское отделение перевозчика занизило взлетную массу самолета почти на 1,2 тонны. Проблема возникла в результате сбоя, когда 38 пассажирок система классифицировала как детей, а не как взрослых, присвоив каждой вес ребенка – разница более 30 килограммов. В результате ничего не произошло, но были многочисленные проверки.
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