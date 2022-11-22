https://ria.ru/20221122/samolety-1833185466.html

Эксперты выяснили, сколько должны весить авиапассажиры

Эксперты выяснили, сколько должны весить авиапассажиры - РИА Новости, 22.11.2022

Эксперты выяснили, сколько должны весить авиапассажиры

Эксперты выяснили, сколько должны весить авиапассажиры и почему это так важно, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T06:01

2022-11-22T06:01

2022-11-22T06:40

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Эксперты выяснили, сколько должны весить авиапассажиры и почему это так важно, сообщает АТОР. Управление гражданской авиации Австралии (CASA) отмечает, что расчет веса пассажиров с использованием одного и того же стандартного значения независимо от размера самолета проблематичен, поскольку увеличивает вероятность перегрузки воздушного судна. Особенно небольшого. Перед посадкой в лайнеры малой вместимости пассажиров могут даже взвесить. Американская Southwest Airlines и французская Air France требуют приобретать сразу два места, если для одного кресла вес пассажира избыточен.Эксперты объясняют, что каждый килограмм на борту – это дополнительный расход топлива. Поэтому авиакомпании очень важно правильно вычислять общий вес всех туристов вместе с их детьми, котами и чемоданами. Это, во-первых, даст понимание, сколько коммерческого груза авиакомпания может взять на борт, а во-вторых, сколько топлива нужно заправлять.Например, в 2012 году эксперты посчитали, что стоимость перевозки двух дополнительных килограммов веса на каждого пассажира авиакомпании, которая осуществляет три ежедневных рейса из Сиднея в Лондон, составляет около миллиона долларов в год.В России открытые источники указывают средний вес пассажира вне зависимости от пола зимой – 85 килограммов, летом – 80. Средний вес члена летного экипажа считается как 90 килограммов, а кабинного – 75. И это с учетом личных вещей.При этом эксперты уточняют, что мужчины, путешествующие бизнес-классом, весят больше, чем представители сильного пола из эконома. А вот женщины в первых салонах, напротив, весят меньше пассажирок экономического класса.В США Федеральное авиационное управление (FAA) устанавливает вес взрослого мужчины на уровне 90,7 килограмма летом и 93 – зимой, но эта цифра включает ручную кладь. Для пассажиров женского пола и их ручной клади цифры составляют 81,2 килограмма летом, 83,5 – зимой. Для детей в возрасте от 2 до 12 лет расчетный вес составляет 37,2 и 39,5 килограмма в зависимости от времени года.CASA рекомендует использовать "гибкую" шкалу веса пассажиров в зависимости от вместимости самолета. Для борта на семь-девять мест вес взрослого мужчины должен составлять 86, женщины – 71 килограмм. Для самолета вместимостью от 150 до 299 человек эти показатели снижаются до 81,8, и 66,7 килограмма соответственно.Связанный с ошибкой в среднем весе пассажира инцидент произошел с европейской туристической авиакомпанией TUI в 2020 году. Британское отделение перевозчика занизило взлетную массу самолета почти на 1,2 тонны. Проблема возникла в результате сбоя, когда 38 пассажирок система классифицировала как детей, а не как взрослых, присвоив каждой вес ребенка – разница более 30 килограммов. В результате ничего не произошло, но были многочисленные проверки.

https://ria.ru/20220329/pilot-1774012987.html

https://ria.ru/20221121/poezda-1833073498.html

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2022

Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, европейское агентство авиационной безопасности (easa), ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, самолеты