https://ria.ru/20221122/rossiya-1833317129.html

В ГД прокомментировали слова Эрдогана о невыполнении Россией обязательств

В ГД прокомментировали слова Эрдогана о невыполнении Россией обязательств - РИА Новости, 22.11.2022

В ГД прокомментировали слова Эрдогана о невыполнении Россией обязательств

Российская сторона выполняет все свои обязательства, это касается и "очистки" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований, однако патрулирование... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:45

2022-11-22T12:45

2022-11-22T12:45

война в сирии

в мире

олег морозов

турция

россия

сирия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576837581_0:286:2626:1763_1920x0_80_0_0_72f56b75fafc0e990c87042dd8745d32.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российская сторона выполняет все свои обязательства, это касается и "очистки" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований, однако патрулирование территорий - общая ответственность, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что российская сторона не выполнила обязательства "по очистке" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года.РФ и Турция в октябре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование."Российская сторона выполняет все свои обязательства по соответствующему меморандуму. Патрулиование территорий, которые покинули курды - это совместная ответственность. То есть и Турции в том числе. Любые силовые действия в этом районе, если они взаимно не согласованы, опасны в своих последствиях, так как разрушают хрупкое согласие и снижают возможность политического урегулирования", - заявил Морозов.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.

https://ria.ru/20221122/siriya-1833241614.html

https://ria.ru/20220924/siriya-1819097414.html

турция

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, олег морозов, турция, россия, сирия, госдума рф