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В ГД прокомментировали слова Эрдогана о невыполнении Россией обязательств - РИА Новости, 22.11.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20221122/rossiya-1833317129.html
В ГД прокомментировали слова Эрдогана о невыполнении Россией обязательств
В ГД прокомментировали слова Эрдогана о невыполнении Россией обязательств - РИА Новости, 22.11.2022
В ГД прокомментировали слова Эрдогана о невыполнении Россией обязательств
Российская сторона выполняет все свои обязательства, это касается и "очистки" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований, однако патрулирование... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:45
2022-11-22T12:45
война в сирии
в мире
олег морозов
турция
россия
сирия
госдума рф
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российская сторона выполняет все свои обязательства, это касается и "очистки" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований, однако патрулирование территорий - общая ответственность, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что российская сторона не выполнила обязательства "по очистке" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года.РФ и Турция в октябре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование."Российская сторона выполняет все свои обязательства по соответствующему меморандуму. Патрулиование территорий, которые покинули курды - это совместная ответственность. То есть и Турции в том числе. Любые силовые действия в этом районе, если они взаимно не согласованы, опасны в своих последствиях, так как разрушают хрупкое согласие и снижают возможность политического урегулирования", - заявил Морозов.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
https://ria.ru/20221122/siriya-1833241614.html
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в мире, олег морозов, турция, россия, сирия, госдума рф
Война в Сирии, В мире, Олег Морозов, Турция, Россия, Сирия, Госдума РФ
12:45 22.11.2022
 
В ГД прокомментировали слова Эрдогана о невыполнении Россией обязательств

Депутат Морозов: Россия выполняет все обязательства, взятые перед Турцией по Сирии

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкОлег Морозов
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Олег Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российская сторона выполняет все свои обязательства, это касается и "очистки" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований, однако патрулирование территорий - общая ответственность, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что российская сторона не выполнила обязательства "по очистке" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года.
Последствия авиаударов со стороны Турции в Эль-Хасаке, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
06:26
Россия призвала Турцию к сдержанности после ударов по Сирии и Ираку
РФ и Турция в октябре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
"Российская сторона выполняет все свои обязательства по соответствующему меморандуму. Патрулиование территорий, которые покинули курды - это совместная ответственность. То есть и Турции в том числе. Любые силовые действия в этом районе, если они взаимно не согласованы, опасны в своих последствиях, так как разрушают хрупкое согласие и снижают возможность политического урегулирования", - заявил Морозов.
Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в формате астанинской тройки в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 01:28
Сирия призвала Турцию серьезнее относиться к взятым на себя обязательствам
 
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