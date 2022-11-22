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Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до двух - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/postradavshie-1833327117.html
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до двух
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до двух - РИА Новости, 22.11.2022
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до двух
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до двух, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:13
2022-11-22T13:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до двух, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Кировском районе Донецка число раненых возросло до двух человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела пострадал мужчина 1956 года рождения.
https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html
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донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк
13:13 22.11.2022
 
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до двух

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до двух

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до двух, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Кировском районе Донецка число раненых возросло до двух человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ранее во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела пострадал мужчина 1956 года рождения.
Рабочий на восстановительных работах по замене системы отопления - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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