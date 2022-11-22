https://ria.ru/20221122/pomosch-1833399162.html

Из Татарстана в Лисичанск отправили пожарную технику

Из Татарстана в Лисичанск отправили пожарную технику - РИА Новости, 22.11.2022

Из Татарстана в Лисичанск отправили пожарную технику

Колонна главного управления МЧС России по Татарстану отправилась в Ростовскую область, где состоится передача двух единиц пожарной техники и... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:41

2022-11-22T15:41

2022-11-22T15:47

общество

рустам минниханов

лисичанск

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан

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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Колонна главного управления МЧС России по Татарстану отправилась в Ростовскую область, где состоится передача двух единиц пожарной техники и пожарно-технического вооружения для нужд подразделений пожарной охраны МЧС ЛНР, сообщает региональный главк.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что республика взяла шефство над Лисичанском в ЛНР. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано 25 сентября. В ЛНР из республики выезжают строители, врачи, другие специалисты, регулярно направляется различная гуманитарная помощь."В рамках исполнения поручения правительства РФ Татарстан передает пожарным подразделениям города Лисичанска МЧС ЛНР два пожарных автомобиля – "Камаз-681411" и "ЗИЛ-131", а также необходимое пожарно-техническое вооружение, приобретенное за счет средств республиканского бюджета", - говорится в сообщении.В числе передаваемого пожарно-технического вооружения пожарные стволы, различные пожарные рукава, разветвления и другое оборудование.По его словам, также в Лисичанск направляются полторы тонны груза, в который входят генераторы, теплая одежда и все необходимое сотрудникам МЧС для ежедневного несения службы.

https://ria.ru/20221110/pomosch-1830505141.html

https://ria.ru/20221117/mariupol-1832167436.html

лисичанск

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, рустам минниханов, лисичанск, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)