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Из Татарстана в Лисичанск отправили пожарную технику - РИА Новости, 22.11.2022
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https://ria.ru/20221122/pomosch-1833399162.html
Из Татарстана в Лисичанск отправили пожарную технику
Из Татарстана в Лисичанск отправили пожарную технику - РИА Новости, 22.11.2022
Из Татарстана в Лисичанск отправили пожарную технику
Колонна главного управления МЧС России по Татарстану отправилась в Ростовскую область, где состоится передача двух единиц пожарной техники и... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:41
2022-11-22T15:47
общество
рустам минниханов
лисичанск
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Колонна главного управления МЧС России по Татарстану отправилась в Ростовскую область, где состоится передача двух единиц пожарной техники и пожарно-технического вооружения для нужд подразделений пожарной охраны МЧС ЛНР, сообщает региональный главк.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что республика взяла шефство над Лисичанском в ЛНР. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано 25 сентября. В ЛНР из республики выезжают строители, врачи, другие специалисты, регулярно направляется различная гуманитарная помощь."В рамках исполнения поручения правительства РФ Татарстан передает пожарным подразделениям города Лисичанска МЧС ЛНР два пожарных автомобиля – "Камаз-681411" и "ЗИЛ-131", а также необходимое пожарно-техническое вооружение, приобретенное за счет средств республиканского бюджета", - говорится в сообщении.В числе передаваемого пожарно-технического вооружения пожарные стволы, различные пожарные рукава, разветвления и другое оборудование.По его словам, также в Лисичанск направляются полторы тонны груза, в который входят генераторы, теплая одежда и все необходимое сотрудникам МЧС для ежедневного несения службы.
https://ria.ru/20221110/pomosch-1830505141.html
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общество, рустам минниханов, лисичанск, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Рустам Минниханов, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Татарстан
15:41 22.11.2022 (обновлено: 15:47 22.11.2022)
 
Из Татарстана в Лисичанск отправили пожарную технику

Пожарная техника и пожарно-техническое вооружение отправилось из Татарстана в Лисичанск

© РИА Новости / Мария МарикянОдно из зданий, пострадавших от обстрелов
Одно из зданий, пострадавших от обстрелов - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Одно из зданий, пострадавших от обстрелов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Колонна главного управления МЧС России по Татарстану отправилась в Ростовскую область, где состоится передача двух единиц пожарной техники и пожарно-технического вооружения для нужд подразделений пожарной охраны МЧС ЛНР, сообщает региональный главк.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что республика взяла шефство над Лисичанском в ЛНР. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано 25 сентября. В ЛНР из республики выезжают строители, врачи, другие специалисты, регулярно направляется различная гуманитарная помощь.
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"В рамках исполнения поручения правительства РФ Татарстан передает пожарным подразделениям города Лисичанска МЧС ЛНР два пожарных автомобиля – "Камаз-681411" и "ЗИЛ-131", а также необходимое пожарно-техническое вооружение, приобретенное за счет средств республиканского бюджета", - говорится в сообщении.
В числе передаваемого пожарно-технического вооружения пожарные стволы, различные пожарные рукава, разветвления и другое оборудование.
"Спасатели и пожарные Татарстана обратились с ходатайством к Рустаму Нургалиевичу Минниханову помочь пожарно-спасательной техникой нашим коллегам, которые сейчас служат в городе Лисичанске. Сегодня мы отправляем две пожарные автоцистерны, а также весь полный перечень пожарно-спасательного вооружения, которое наши коллеги просили у нас. Мы с ними постоянно поддерживаем связь, и сегодня все их просьбы мы полностью удовлетворили", - отметил начальник ГУМЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.
По его словам, также в Лисичанск направляются полторы тонны груза, в который входят генераторы, теплая одежда и все необходимое сотрудникам МЧС для ежедневного несения службы.
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Республика ТатарстанОбществоРустам МиннихановЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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