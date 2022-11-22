15:41 22.11.2022 (обновлено: 15:47 22.11.2022)
Из Татарстана в Лисичанск отправили пожарную технику
Пожарная техника и пожарно-техническое вооружение отправилось из Татарстана в Лисичанск
Одно из зданий, пострадавших от обстрелов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Колонна главного управления МЧС России по Татарстану отправилась в Ростовскую область, где состоится передача двух единиц пожарной техники и пожарно-технического вооружения для нужд подразделений пожарной охраны МЧС ЛНР, сообщает региональный главк.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что республика взяла шефство над Лисичанском в ЛНР. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано 25 сентября. В ЛНР из республики выезжают строители, врачи, другие специалисты, регулярно направляется различная гуманитарная помощь.
"В рамках исполнения поручения правительства РФ Татарстан передает пожарным подразделениям города Лисичанска МЧС ЛНР два пожарных автомобиля – "Камаз-681411" и "ЗИЛ-131", а также необходимое пожарно-техническое вооружение, приобретенное за счет средств республиканского бюджета", - говорится в сообщении.
В числе передаваемого пожарно-технического вооружения пожарные стволы, различные пожарные рукава, разветвления и другое оборудование.
"Спасатели и пожарные Татарстана обратились с ходатайством к Рустаму Нургалиевичу Минниханову помочь пожарно-спасательной техникой нашим коллегам, которые сейчас служат в городе Лисичанске. Сегодня мы отправляем две пожарные автоцистерны, а также весь полный перечень пожарно-спасательного вооружения, которое наши коллеги просили у нас. Мы с ними постоянно поддерживаем связь, и сегодня все их просьбы мы полностью удовлетворили", - отметил начальник ГУМЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.
По его словам, также в Лисичанск направляются полторы тонны груза, в который входят генераторы, теплая одежда и все необходимое сотрудникам МЧС для ежедневного несения службы.