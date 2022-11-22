https://ria.ru/20221122/polsha-1833356655.html
"Стыд и позор!": поляки набросились на Дуду за его позицию по Украине
"Стыд и позор!": поляки набросились на Дуду за его позицию по Украине - РИА Новости, 22.11.2022
"Стыд и позор!": поляки набросились на Дуду за его позицию по Украине
Пользователи Twitter из Польши осудили президента Анджея Дуду за его позицию по Украине в вопросе падения ракеты в Пшеводуве. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:13
2022-11-22T14:13
2022-11-22T16:43
польша
украина
россия
twitter
зрк с-300
инцидент с падением ракет в польше
анджей дуда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833318359_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_577a71b7f27a624644a2eb7200ab736c.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter из Польши осудили президента Анджея Дуду за его позицию по Украине в вопросе падения ракеты в Пшеводуве."У нас нет кризиса взаимоуважения между Польшей и Украиной. Во время войны произошло трагическое происшествие. Я знаю, в каком напряжении находятся власти Украины. Это другой способ оценки и разрешения ситуации, нежели тот, в котором работаем мы", — привела слова лидера Польши канцелярия президента в официальном Twitter-аккаунте.Однако комментаторы не одобрили позицию главы государства."Обязанность польского президента — забота о польских гражданах. Не существует другого способа ведения внешней политики, кроме взаимоуважения. Тут его, очевидно, нет!" — отметила SylwiazPolski."Пусть пан скажет семьям погибших, что это был несчастный случай и что винить некого, так как украинцы твердо заявляют, что не их ракета упала на территории Польши. Мы им помогаем, а они смеются нам в лицо! Никаких извинений, еще и Бандера — национальный герой… Стыд и позор!" — написал Marcin."Странно! Погибли поляки, их семьи лишились близких, люди, проживающие на границе переживают и начали жить в страхе, а президент Польши рассказывает, в каком напряжении работает украинская власть!" — съязвил tt."Выразила ли Украина какие-нибудь сожаления, соболезнования, организовала ли какой-нибудь сбор для семей погибших? Вы вызываете стыд, а ответ властей в этой ситуации заслуживает описания только нецензурными словами", — возмутился Pan_Cerowany."Прошу не искажать правды — это была явная провокация со стороны Украины, чтобы втянуть Польшу в войну с Россией. Вы прекрасно это знали, поэтому и ждали ответа США. Зеленский врал, пока Байден не озвучил четкую позицию", — заключила Nietuzinkova.Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет.В Минобороны России подчеркнули, что не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20221118/polsha-1832553697.html
https://ria.ru/20221121/lukashenko-1833040335.html
https://ria.ru/20221119/otvet-1832676370.html
https://ria.ru/20221122/duda-1833310862.html
польша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833320022_0:0:2260:1696_1920x0_80_0_0_ab18a1b53687dd00b3d61eca1ff2f3e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, россия, twitter, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше, анджей дуда
Польша, Украина, Россия, Twitter, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше, Анджей Дуда
14:13 22.11.2022 (обновлено: 16:43 22.11.2022)
"Стыд и позор!": поляки набросились на Дуду за его позицию по Украине
Поляки набросились на Дуду за его ответ на падение украинской ракеты в Пшеводуве
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Пользователи Twitter
из Польши осудили президента Анджея Дуду за его позицию по Украине в вопросе падения ракеты в Пшеводуве.
"У нас нет кризиса взаимоуважения между Польшей и Украиной. Во время войны произошло трагическое происшествие. Я знаю, в каком напряжении находятся власти Украины. Это другой способ оценки и разрешения ситуации, нежели тот, в котором работаем мы", — привела слова лидера Польши канцелярия президента в официальном Twitter-аккаунте.
Однако комментаторы не одобрили позицию главы государства.
"Обязанность польского президента — забота о польских гражданах. Не существует другого способа ведения внешней политики, кроме взаимоуважения. Тут его, очевидно, нет!" — отметила SylwiazPolski.
"А если бы (ракета. — Прим. ред.) попала в Дуду или его семью? Это и есть ответ президента страны, на которую упала ракета и убила людей?" — возмутился Jacek Izydorczyk.
"Пусть пан скажет семьям погибших, что это был несчастный случай и что винить некого, так как украинцы твердо заявляют, что не их ракета упала на территории Польши. Мы им помогаем, а они смеются нам в лицо! Никаких извинений, еще и Бандера — национальный герой… Стыд и позор!" — написал Marcin.
"Странно! Погибли поляки, их семьи лишились близких, люди, проживающие на границе переживают и начали жить в страхе, а президент Польши рассказывает, в каком напряжении работает украинская власть!" — съязвил tt.
"Выразила ли Украина какие-нибудь сожаления, соболезнования, организовала ли какой-нибудь сбор для семей погибших? Вы вызываете стыд, а ответ властей в этой ситуации заслуживает описания только нецензурными словами", — возмутился Pan_Cerowany.
"Прошу не искажать правды — это была явная провокация со стороны Украины, чтобы втянуть Польшу в войну с Россией
. Вы прекрасно это знали, поэтому и ждали ответа США
. Зеленский врал, пока Байден не озвучил четкую позицию", — заключила Nietuzinkova.
Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве
на польско-украинской границе, погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
При этом сразу после инцидента в МИД Польши
заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда
отметил, что точной информации пока нет.
В Минобороны России подчеркнули, что не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы
о причастности Москвы
— провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300
.
Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7
, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне
заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.