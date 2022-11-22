https://ria.ru/20221122/polsha-1833356655.html

"Стыд и позор!": поляки набросились на Дуду за его позицию по Украине

"Стыд и позор!": поляки набросились на Дуду за его позицию по Украине - РИА Новости, 22.11.2022

"Стыд и позор!": поляки набросились на Дуду за его позицию по Украине

Пользователи Twitter из Польши осудили президента Анджея Дуду за его позицию по Украине в вопросе падения ракеты в Пшеводуве. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:13

2022-11-22T14:13

2022-11-22T16:43

польша

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twitter

зрк с-300

инцидент с падением ракет в польше

анджей дуда

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter из Польши осудили президента Анджея Дуду за его позицию по Украине в вопросе падения ракеты в Пшеводуве."У нас нет кризиса взаимоуважения между Польшей и Украиной. Во время войны произошло трагическое происшествие. Я знаю, в каком напряжении находятся власти Украины. Это другой способ оценки и разрешения ситуации, нежели тот, в котором работаем мы", — привела слова лидера Польши канцелярия президента в официальном Twitter-аккаунте.Однако комментаторы не одобрили позицию главы государства."Обязанность польского президента — забота о польских гражданах. Не существует другого способа ведения внешней политики, кроме взаимоуважения. Тут его, очевидно, нет!" — отметила SylwiazPolski."Пусть пан скажет семьям погибших, что это был несчастный случай и что винить некого, так как украинцы твердо заявляют, что не их ракета упала на территории Польши. Мы им помогаем, а они смеются нам в лицо! Никаких извинений, еще и Бандера — национальный герой… Стыд и позор!" — написал Marcin."Странно! Погибли поляки, их семьи лишились близких, люди, проживающие на границе переживают и начали жить в страхе, а президент Польши рассказывает, в каком напряжении работает украинская власть!" — съязвил tt."Выразила ли Украина какие-нибудь сожаления, соболезнования, организовала ли какой-нибудь сбор для семей погибших? Вы вызываете стыд, а ответ властей в этой ситуации заслуживает описания только нецензурными словами", — возмутился Pan_Cerowany."Прошу не искажать правды — это была явная провокация со стороны Украины, чтобы втянуть Польшу в войну с Россией. Вы прекрасно это знали, поэтому и ждали ответа США. Зеленский врал, пока Байден не озвучил четкую позицию", — заключила Nietuzinkova.Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет.В Минобороны России подчеркнули, что не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20221118/polsha-1832553697.html

https://ria.ru/20221121/lukashenko-1833040335.html

https://ria.ru/20221119/otvet-1832676370.html

https://ria.ru/20221122/duda-1833310862.html

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