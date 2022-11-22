https://ria.ru/20221122/polsha-1833293750.html

Захарова заявила о черноте душ у польских политиков

Захарова заявила о черноте душ у польских политиков - РИА Новости, 22.11.2022

Захарова заявила о черноте душ у польских политиков

Польские политики занимаются русофобией "из-за черноты их души", а также на деньги коллективного Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:33

2022-11-22T11:33

2022-11-22T11:33

в мире

мария захарова

польша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Польские политики занимаются русофобией "из-за черноты их души", а также на деньги коллективного Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Такая рьяная, отъявленная, выходящая за рамки разумного русофобия, ненависть к нашей стране. К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались - кто-то от черноты своей души, кто-то за деньги коллективного Запада. Никто этого не скрывал", - заявила Захарова журналистам. Она отметила также, что русофобские выпады начались задолго до начала специальной военной операции.Ранее стало известно о решении Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря. Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.

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Кирилл Волков

в мире, мария захарова, польша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)