Захарова заявила о черноте душ у польских политиков
Захарова заявила, что польские политики занимаются русофобией из-за черноты своих душ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Польские политики занимаются русофобией "из-за черноты их души", а также на деньги коллективного Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Такая рьяная, отъявленная, выходящая за рамки разумного русофобия, ненависть к нашей стране. К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались - кто-то от черноты своей души, кто-то за деньги коллективного Запада. Никто этого не скрывал", - заявила Захарова журналистам. Она отметила также, что русофобские выпады начались задолго до начала специальной военной операции.
Ранее стало известно о решении Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря. Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.
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