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Захарова заявила о черноте душ у польских политиков - РИА Новости, 22.11.2022
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Захарова заявила о черноте душ у польских политиков
Захарова заявила о черноте душ у польских политиков - РИА Новости, 22.11.2022
Захарова заявила о черноте душ у польских политиков
Польские политики занимаются русофобией "из-за черноты их души", а также на деньги коллективного Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:33
2022-11-22T11:33
в мире
мария захарова
польша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Польские политики занимаются русофобией "из-за черноты их души", а также на деньги коллективного Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Такая рьяная, отъявленная, выходящая за рамки разумного русофобия, ненависть к нашей стране. К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались - кто-то от черноты своей души, кто-то за деньги коллективного Запада. Никто этого не скрывал", - заявила Захарова журналистам. Она отметила также, что русофобские выпады начались задолго до начала специальной военной операции.Ранее стало известно о решении Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря. Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.
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в мире, мария захарова, польша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, Польша, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:33 22.11.2022
 
Захарова заявила о черноте душ у польских политиков

Захарова заявила, что польские политики занимаются русофобией из-за черноты своих душ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Польские политики занимаются русофобией "из-за черноты их души", а также на деньги коллективного Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Такая рьяная, отъявленная, выходящая за рамки разумного русофобия, ненависть к нашей стране. К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались - кто-то от черноты своей души, кто-то за деньги коллективного Запада. Никто этого не скрывал", - заявила Захарова журналистам. Она отметила также, что русофобские выпады начались задолго до начала специальной военной операции.
Ранее стало известно о решении Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря. Российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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В миреМария ЗахароваПольшаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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