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В Госдуму внесли проект о расчете пенсий военных пенсионеров - РИА Новости, 22.11.2022
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В Госдуму внесли проект о расчете пенсий военных пенсионеров
В Госдуму внесли проект о расчете пенсий военных пенсионеров - РИА Новости, 22.11.2022
В Госдуму внесли проект о расчете пенсий военных пенсионеров
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить, что военные пенсионеры, которые поступили на службу на более низкооплачиваемую должность, смогут РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:33
2022-11-22T16:49
общество
ярослав нилов
госдума рф
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить, что военные пенсионеры, которые поступили на службу на более низкооплачиваемую должность, смогут сохранить предыдущий размер пенсии после увольнения со службы, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Предлагается статью 43 закона дополнить частью четвертой, предусматривающей, что при возобновлении выплаты пенсии пенсионерам из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего закона, которым эта выплата была приостановлена в соответствии с частью второй статьи 6 настоящего закона, поступившим на военную службу (службу) в период ведения Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, для исчисления им пенсии учитываются указанные в части первой настоящей статьи оклады, соответствующие воинским должностям (должностям) и воинским (специальным) званиям, применявшиеся для исчисления пенсии до приостановления ее выплаты", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Как сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, военная пенсия зависит от должностного оклада."Военная пенсия зависит от должностного оклада, если идет гражданин, заключает контракт или он мобилизован на более низкую или низкооплачиваемую должность, то при отсутствии этих поправок их пенсия может быть снижена", - отметил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20221017/pensii-1824543066.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
16:33 22.11.2022 (обновлено: 16:49 22.11.2022)
 
В Госдуму внесли проект о расчете пенсий военных пенсионеров

В Госдуму внесли проект, уточняющий порядок расчета размера пенсии военным пенсионерам

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить, что военные пенсионеры, которые поступили на службу на более низкооплачиваемую должность, смогут сохранить предыдущий размер пенсии после увольнения со службы, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Предлагается статью 43 закона дополнить частью четвертой, предусматривающей, что при возобновлении выплаты пенсии пенсионерам из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего закона, которым эта выплата была приостановлена в соответствии с частью второй статьи 6 настоящего закона, поступившим на военную службу (службу) в период ведения Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, для исчисления им пенсии учитываются указанные в части первой настоящей статьи оклады, соответствующие воинским должностям (должностям) и воинским (специальным) званиям, применявшиеся для исчисления пенсии до приостановления ее выплаты", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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Как сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, военная пенсия зависит от должностного оклада.
"Военная пенсия зависит от должностного оклада, если идет гражданин, заключает контракт или он мобилизован на более низкую или низкооплачиваемую должность, то при отсутствии этих поправок их пенсия может быть снижена", - отметил он.
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