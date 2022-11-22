https://ria.ru/20221122/pelevin-1832545829.html

В Сети выйдет фильм о Пелевине

В Сети выйдет фильм о Пелевине - РИА Новости, 22.11.2022

В Сети выйдет фильм о Пелевине

В Сети выходит документальный фильм о Викторе Пелевине, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. Премьера ленты состоится, сегодня, 22 ноября, в день 60-летия... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T04:26

2022-11-22T04:26

2022-11-22T04:26

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Сети выходит документальный фильм о Викторе Пелевине, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. Премьера ленты состоится, сегодня, 22 ноября, в день 60-летия писателя. Писатель выпускает по роману практически каждый год. "У каждого тираж около 100 тысяч копий — это один из лучших результатов по стране", — говорят в пресс-службе. При этом он почти 20 лет не дает интервью и не появляется на публике.Автор ленты — Родион Чепель. Он же снял документальную картину "Дуров".Во время работы над текущим проектом он изучил архивы, ранние работы Пелевина, пообщался со знавшими его людьми. Среди них друг детства Евгений Петренко, одногруппник по Литинституту имени Горького и главный редактор журнала "Литературное обозрение" Виктор Куллэ, а также художник и музыкант Гермес Зайготт. "О стиле работы писателя вспоминает его бывший редактор Ольга Аминова и первый главред Vogue Russia Алена Долецкая. Комментирует факты из биографии Пелевина известный литературный критик Галина Юзефович", — рассказывается в пресс-релизе.Лента представлена на платформе KION.

https://ria.ru/20220929/kgbt-1819800104.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, виктор пелевин, алена долецкая, книги, кино и сериалы, знаменитости, звезды, что посмотреть