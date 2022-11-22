https://ria.ru/20221122/operatsiya-1833416198.html

Эксперт оценил вероятность проведения операции Турции в Сирии и Ираке

Эксперт оценил вероятность проведения операции Турции в Сирии и Ираке - РИА Новости, 22.11.2022

Эксперт оценил вероятность проведения операции Турции в Сирии и Ираке

Маловероятно, что Турция начнет наземную операцию на севере Сирии и Ирака, во многом из-за позиции своих партнеров по астанинскому формату - России и Ирана, а... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:25

2022-11-22T16:25

2022-11-22T16:25

война в сирии

политика

турция

сирия

ирак

рабочая партия курдистана

сирийские демократические силы

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Маловероятно, что Турция начнет наземную операцию на севере Сирии и Ирака, во многом из-за позиции своих партнеров по астанинскому формату - России и Ирана, а также США, которые выступают резко против такой инициативы, считает директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев."Мы знаем о резком противодействии в отношении этой операции и возможной очередной военной кампании Турции в Сирии со стороны США. Более того, оно даже ужесточилось после того, что было в мае-июне. Иран также выступает категорически против данной операции, говоря о том, что это может привести к еще большему усугублению ситуации и поставит крест на урегулировании сирийской проблемы мирным способом. С одной стороны, партнёры Турции по астанинскому формату выступают против, с другой стороны, ее западные партнеры и даже союзники тоже против очередной полномасштабной наземной операции", - сказал он в беседе с агентством."Мне кажется, что вслед за данной акцией возмездия, несмотря на то, что вчера кое-какие обстрелы уже продолжились, но это уже был ответ на обстрелы со стороны сирийских курдов, маловероятно, что начнется полномасштабная наземная операция с учетом внешнеполитического фона", - отметил эксперт.Тем более, напомнил Гаджиев, сейчас в Казахстане проходит встреча в астанинском формате, и там наверняка будет высказана негативная оценка России и Ирана в отношении возможной турецкой наземной операции."Здесь с двух сторон – и со стороны западных партнеров, и со стороны партнеров по астанинской тройке – Турции высказываются неодобрительные заявления", - указал он.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как "астанинский формат", ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20221122/turtsiya-1833383038.html

https://ria.ru/20221122/turtsiya-1833339019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, турция, сирия, ирак, рабочая партия курдистана, сирийские демократические силы