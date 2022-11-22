https://ria.ru/20221122/obstrely-1833410241.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 22.11.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР

Украинские войска выпустили во вторник по Макеевке и Яковлевке 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:12

2022-11-22T16:12

2022-11-22T16:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

макеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник по Макеевке и Яковлевке 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В представительстве добавили, что украинские войска выпустили по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки по три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 14.45 мск украинские войска выпустили по Яковлевке четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины