Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР
Украинские войска выпустили по Макеевке и Яковлевке в ДНР 14 натовских снарядов
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник по Макеевке и Яковлевке 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В представительстве добавили, что украинские войска выпустили по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки по три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 14.45 мск украинские войска выпустили по Яковлевке четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.