https://ria.ru/20221122/obstrely-1833399758.html

Обстрелы ЗАЭС стали частью давления на сотрудников станции, заявил Карчаа

Обстрелы ЗАЭС стали частью давления на сотрудников станции, заявил Карчаа - РИА Новости, 22.11.2022

Обстрелы ЗАЭС стали частью давления на сотрудников станции, заявил Карчаа

Обстрелы Запорожской АЭС в минувшие выходные были частью информационной войны против России, их цель - психологически надавить на сотрудников станции и жителей... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:43

2022-11-22T15:43

2022-11-22T15:43

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Обстрелы Запорожской АЭС в минувшие выходные были частью информационной войны против России, их цель - психологически надавить на сотрудников станции и жителей Энергодара, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.В минувшие выходные - впервые с конца сентября - украинские военные нанесли массированный обстрел станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Позднее в заявлении на сайте МАГАТЭ отмечалось, что глава агентства Рафаэль Гросси после этих обстрелов "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС."Одна из задач последних обстрелов состояла в психологическом подавлении населения. Слишком долго люди находились в состоянии покоя, (киевскому режиму) стало очевидно, что люди выходят из состояния стресса, в котором они находились с марта", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, речь в том числе о сотрудниках станции, от работы которых напрямую зависит ядерная безопасность.Он также отметил, что все заявления о возможном взятии под контроль станции со стороны МАГАТЭ также являются частью информационной войны, "на деле это невозможно"."Никак (МАГАТЭ не сможет взять под контроль ЗАЭС). Относитесь к этому спокойно. Это часть психологической войны. И она рассчитана на вызов внутреннего напряжения", - подчеркнул Карчаа.Ранее во вторник он сообщил, что уже более половины сотрудников станции подписали договоры с российской эксплуатирующей компанией. Возросли и их зарплаты - на 20-30%.

https://ria.ru/20221122/zaes-1833325378.html

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