Обстрелы ЗАЭС стали частью давления на сотрудников станции, заявил Карчаа
Карчаа назвал обстрелы ЗАЭС частью психологического давления на сотрудников станции
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Обстрелы Запорожской АЭС в минувшие выходные были частью информационной войны против России, их цель - психологически надавить на сотрудников станции и жителей Энергодара, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
В минувшие выходные - впервые с конца сентября - украинские военные нанесли массированный обстрел станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Позднее в заявлении на сайте МАГАТЭ отмечалось, что глава агентства Рафаэль Гросси после этих обстрелов "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
"Одна из задач последних обстрелов состояла в психологическом подавлении населения. Слишком долго люди находились в состоянии покоя, (киевскому режиму) стало очевидно, что люди выходят из состояния стресса, в котором они находились с марта", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, речь в том числе о сотрудниках станции, от работы которых напрямую зависит ядерная безопасность.
Он также отметил, что все заявления о возможном взятии под контроль станции со стороны МАГАТЭ также являются частью информационной войны, "на деле это невозможно".
"Никак (МАГАТЭ не сможет взять под контроль ЗАЭС). Относитесь к этому спокойно. Это часть психологической войны. И она рассчитана на вызов внутреннего напряжения", - подчеркнул Карчаа.
Ранее во вторник он сообщил, что уже более половины сотрудников станции подписали договоры с российской эксплуатирующей компанией. Возросли и их зарплаты - на 20-30%.