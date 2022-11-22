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Обстрелы ЗАЭС стали частью давления на сотрудников станции, заявил Карчаа - РИА Новости, 22.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/obstrely-1833399758.html
Обстрелы ЗАЭС стали частью давления на сотрудников станции, заявил Карчаа
Обстрелы ЗАЭС стали частью давления на сотрудников станции, заявил Карчаа - РИА Новости, 22.11.2022
Обстрелы ЗАЭС стали частью давления на сотрудников станции, заявил Карчаа
Обстрелы Запорожской АЭС в минувшие выходные были частью информационной войны против России, их цель - психологически надавить на сотрудников станции и жителей... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:43
2022-11-22T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
россия
энергодар
магатэ
запорожская аэс
росэнергоатом
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Обстрелы Запорожской АЭС в минувшие выходные были частью информационной войны против России, их цель - психологически надавить на сотрудников станции и жителей Энергодара, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.В минувшие выходные - впервые с конца сентября - украинские военные нанесли массированный обстрел станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Позднее в заявлении на сайте МАГАТЭ отмечалось, что глава агентства Рафаэль Гросси после этих обстрелов "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС."Одна из задач последних обстрелов состояла в психологическом подавлении населения. Слишком долго люди находились в состоянии покоя, (киевскому режиму) стало очевидно, что люди выходят из состояния стресса, в котором они находились с марта", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, речь в том числе о сотрудниках станции, от работы которых напрямую зависит ядерная безопасность.Он также отметил, что все заявления о возможном взятии под контроль станции со стороны МАГАТЭ также являются частью информационной войны, "на деле это невозможно"."Никак (МАГАТЭ не сможет взять под контроль ЗАЭС). Относитесь к этому спокойно. Это часть психологической войны. И она рассчитана на вызов внутреннего напряжения", - подчеркнул Карчаа.Ранее во вторник он сообщил, что уже более половины сотрудников станции подписали договоры с российской эксплуатирующей компанией. Возросли и их зарплаты - на 20-30%.
https://ria.ru/20221122/zaes-1833325378.html
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в мире, рафаэль гросси, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, росэнергоатом
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Россия, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Росэнергоатом
15:43 22.11.2022
 
Обстрелы ЗАЭС стали частью давления на сотрудников станции, заявил Карчаа

Карчаа назвал обстрелы ЗАЭС частью психологического давления на сотрудников станции

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Обстрелы Запорожской АЭС в минувшие выходные были частью информационной войны против России, их цель - психологически надавить на сотрудников станции и жителей Энергодара, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
В минувшие выходные - впервые с конца сентября - украинские военные нанесли массированный обстрел станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Позднее в заявлении на сайте МАГАТЭ отмечалось, что глава агентства Рафаэль Гросси после этих обстрелов "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
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"Одна из задач последних обстрелов состояла в психологическом подавлении населения. Слишком долго люди находились в состоянии покоя, (киевскому режиму) стало очевидно, что люди выходят из состояния стресса, в котором они находились с марта", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, речь в том числе о сотрудниках станции, от работы которых напрямую зависит ядерная безопасность.
Он также отметил, что все заявления о возможном взятии под контроль станции со стороны МАГАТЭ также являются частью информационной войны, "на деле это невозможно".
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"Никак (МАГАТЭ не сможет взять под контроль ЗАЭС). Относитесь к этому спокойно. Это часть психологической войны. И она рассчитана на вызов внутреннего напряжения", - подчеркнул Карчаа.
Ранее во вторник он сообщил, что уже более половины сотрудников станции подписали договоры с российской эксплуатирующей компанией. Возросли и их зарплаты - на 20-30%.
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