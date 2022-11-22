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Москвичи смогут обменяться спортинвентарем и одеждой 26 ноября - РИА Новости, 23.11.2022
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Москвичи смогут обменяться спортинвентарем и одеждой 26 ноября
Москвичи смогут обменяться спортинвентарем и одеждой 26 ноября - РИА Новости, 23.11.2022
Москвичи смогут обменяться спортинвентарем и одеждой 26 ноября
Акция "Зеленая суббота" пройдет в столице 26 ноября, москвичи смогут обменяться спортивным инвентарем и одеждой, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-22T19:54
2022-11-23T16:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
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комплекс городского хозяйства москвы
экология
экология в россии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Акция "Зеленая суббота" пройдет в столице 26 ноября, москвичи смогут обменяться спортивным инвентарем и одеждой, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Зеленая суббота" на спорте: обмен спортивным инвентарем и одеждой пройдет 26 ноября", - говорится в сообщении.Отмечается, что горожане могут передать новым хозяевам спортивный инвентарь: коньки, лыжи, санки, мячи, коврики, гантели, эспандеры, шахматы или шашки. Помимо этого, принести можно различные принадлежности для туризма, а также элементы одежды, которые могут потребоваться для занятий спортом и путешествий."Вещи должны быть чистыми и в исправном состоянии", - подчеркнули в сообщении.Также в комплексе городского хозяйства напомнили, что на каждой "Зеленой субботе", независимо от тематики, принимают одежду, обувь и аксессуары.Акции по обмену ненужными вещами проводятся с апреля. Горожане уже успели обменяться электронной техникой, одеждой и обувью, книгами, настольными играми, школьными принадлежностями. Полный график "Зеленых суббот" с адресами пунктов обмена и тематикой можно найти на сайте проекта.
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городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, экология, экология в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Экология, Экология в России
19:54 22.11.2022 (обновлено: 16:58 23.11.2022)
 

Москвичи смогут обменяться спортинвентарем и одеждой 26 ноября

© Telegram/Городское хозяйство МосквыМосквичи смогут обменяться спортинвентарем и одеждой 26 ноября
Москвичи смогут обменяться спортинвентарем и одеждой 26 ноября
© Telegram/Городское хозяйство Москвы
Москвичи смогут обменяться спортинвентарем и одеждой 26 ноября
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Акция "Зеленая суббота" пройдет в столице 26 ноября, москвичи смогут обменяться спортивным инвентарем и одеждой, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Зеленая суббота" на спорте: обмен спортивным инвентарем и одеждой пройдет 26 ноября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что горожане могут передать новым хозяевам спортивный инвентарь: коньки, лыжи, санки, мячи, коврики, гантели, эспандеры, шахматы или шашки. Помимо этого, принести можно различные принадлежности для туризма, а также элементы одежды, которые могут потребоваться для занятий спортом и путешествий.
"Вещи должны быть чистыми и в исправном состоянии", - подчеркнули в сообщении.
Также в комплексе городского хозяйства напомнили, что на каждой "Зеленой субботе", независимо от тематики, принимают одежду, обувь и аксессуары.
Акции по обмену ненужными вещами проводятся с апреля. Горожане уже успели обменяться электронной техникой, одеждой и обувью, книгами, настольными играми, школьными принадлежностями. Полный график "Зеленых суббот" с адресами пунктов обмена и тематикой можно найти на сайте проекта.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыЭкологияЭкология в России
 
 
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