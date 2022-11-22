https://ria.ru/20221122/obmen-1833726459.html
Москвичи смогут обменяться спортинвентарем и одеждой 26 ноября
Москвичи смогут обменяться спортинвентарем и одеждой 26 ноября - РИА Новости, 23.11.2022
Москвичи смогут обменяться спортинвентарем и одеждой 26 ноября
Акция "Зеленая суббота" пройдет в столице 26 ноября, москвичи смогут обменяться спортивным инвентарем и одеждой, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-22T19:54
2022-11-22T19:54
2022-11-23T16:58
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Акция "Зеленая суббота" пройдет в столице 26 ноября, москвичи смогут обменяться спортивным инвентарем и одеждой, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Зеленая суббота" на спорте: обмен спортивным инвентарем и одеждой пройдет 26 ноября", - говорится в сообщении.Отмечается, что горожане могут передать новым хозяевам спортивный инвентарь: коньки, лыжи, санки, мячи, коврики, гантели, эспандеры, шахматы или шашки. Помимо этого, принести можно различные принадлежности для туризма, а также элементы одежды, которые могут потребоваться для занятий спортом и путешествий."Вещи должны быть чистыми и в исправном состоянии", - подчеркнули в сообщении.Также в комплексе городского хозяйства напомнили, что на каждой "Зеленой субботе", независимо от тематики, принимают одежду, обувь и аксессуары.Акции по обмену ненужными вещами проводятся с апреля. Горожане уже успели обменяться электронной техникой, одеждой и обувью, книгами, настольными играми, школьными принадлежностями. Полный график "Зеленых суббот" с адресами пунктов обмена и тематикой можно найти на сайте проекта.
https://ria.ru/20221020/tvorchestvo-1825688982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, экология, экология в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Экология, Экология в России
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Акция "Зеленая суббота" пройдет в столице 26 ноября, москвичи смогут обменяться спортивным инвентарем и одеждой, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Зеленая суббота" на спорте: обмен спортивным инвентарем и одеждой пройдет 26 ноября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что горожане могут передать новым хозяевам спортивный инвентарь: коньки, лыжи, санки, мячи, коврики, гантели, эспандеры, шахматы или шашки. Помимо этого, принести можно различные принадлежности для туризма, а также элементы одежды, которые могут потребоваться для занятий спортом и путешествий.
"Вещи должны быть чистыми и в исправном состоянии", - подчеркнули в сообщении.
Также в комплексе
городского хозяйства напомнили, что на каждой "Зеленой субботе", независимо от тематики, принимают одежду, обувь и аксессуары.
Акции по обмену ненужными вещами проводятся с апреля. Горожане уже успели обменяться электронной техникой, одеждой и обувью, книгами, настольными играми, школьными принадлежностями. Полный график "Зеленых суббот" с адресами пунктов обмена и тематикой можно найти на сайте проекта.