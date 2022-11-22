https://ria.ru/20221122/mishustin-1833421741.html
Мишустин поговорил по телефону с премьером Азербайджана
Мишустин поговорил по телефону с премьером Азербайджана - РИА Новости, 22.11.2022
Мишустин поговорил по телефону с премьером Азербайджана
Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьером Азербайджана Али Асадовым реализацию совместных проектов в транспортной, энергетической и РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:40
2022-11-22T16:40
2022-11-22T16:40
михаил мишустин
азербайджан
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баку
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьером Азербайджана Али Асадовым реализацию совместных проектов в транспортной, энергетической и других областях, сообщается на сайте кабмина."Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. В развитие переговоров, состоявшихся 17 ноября 2022 года в Баку, главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Михаил Мишустин и Али Асадов уделили особое внимание реализации совместных проектов в транспортной, энергетической и других областях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221121/gaz-1833127973.html
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михаил мишустин, азербайджан, россия, баку
Михаил Мишустин, Азербайджан, Россия, Баку
Мишустин поговорил по телефону с премьером Азербайджана
Мишустин и премьер Азербайджана Асадов обсудили реализацию проектов в различных областях