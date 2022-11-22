https://ria.ru/20221122/merch-1833257149.html

В Хабаровске запустят единую стратегию мерча спортклубов с января 2023 года

В Хабаровске запустят единую стратегию мерча спортклубов с января 2023 года - РИА Новости, 22.11.2022

В Хабаровске запустят единую стратегию мерча спортклубов с января 2023 года

Единую стратегию мерча (мерчандайз - одежда, аксессуары, сувениры и другие вещи с символикой бренда) трех спортивных клубов запустят в Хабаровске с января 2023... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T09:33

2022-11-22T09:33

2022-11-22T11:10

хабаровский край

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 22 ноя - РИА Новости. Единую стратегию мерча (мерчандайз - одежда, аксессуары, сувениры и другие вещи с символикой бренда) трех спортивных клубов запустят в Хабаровске с января 2023 года в общественных пространствах, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Глава региона встретился с руководителями трех профессиональных команд региона – "СКА-Хабаровском", "Амуром" и "СКА-Нефтяником". На совещании обсудили промежуточные итоги хоккейного и футбольного сезонов 2022/2023 и маркетинговые программы."Надо одеть весь Дальний Восток в цвета клубов нашего региона! А с января 2023 года запускаем единую стратегию реализации мерча в общественных местах. Среди них – аэропорт Хабаровска, авто и железнодорожный вокзалы города", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что такие встречи, посвященные обсуждению спортивных и финансовых результатов, станут регулярными. "Промежуточные итоги и в хоккее, и в футболе неплохие", - обратил внимание Дегтярев.Так, "СКА-Хабаровск" после 19 матчей на три очка отстает от второго места, которое позволяет по итогам сезона выйти в Российскую премьер-лигу напрямую, без стыковых матчей. В воскресенье футболисты одержали пятую подряд победу, обыграв со счетом 4:1 на выезде "Краснодар-2". По словам гендиректора ФК "СКА-Хабаровск" Михаила Гусева, которые приводит в своём сообщении правительство региона, в прошлом сезоне было забито 20 мячей, в этом уже 37 голов. По данному показателю "армейцы" лидируют в лиге.Продолжают борьбу за плей-офф хоккеисты "Амура". На минувших выходных хабаровские "тигры" обыграли на выезде "Барыс", а в ближайшие два месяца ожидаются встречи с прямыми конкурентами за попадание в восьмерку сильнейших команд КХЛ. Более того, в двух домашних матчах против "Трактора" "Амур" набрал три очка из четырех возможных. Как пояснил руководитель хоккейного клуба Роман Крамарь, которого цитирует правительство края, в последних матчах игра команды стабилизировалась, спортсмены перестали допускать серьезные ошибки и за счет этого начали превосходить серьезных соперников."СКА-Нефтяник" уверенно лидирует в чемпионате России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. В этом сезоне клуб уже завоевал два трофея: Кубок страны и Суперкубок России. В пяти стартовых матчах чемпионата страны, уточнил директор клуба Семен Экшенгер, слова которого приводит правительство региона, подопечные Михаила Пашкина показали 100% результат, забив в ворота соперников 49 мячей.

https://ria.ru/20221118/khabarovsk-1832382890.html

https://ria.ru/20221117/buksir-1832105960.html

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Влада Копылова

хабаровск, михаил дегтярев, хабаровский край