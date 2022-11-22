https://ria.ru/20221122/mask-1833516550.html

Маск пообещал никого не отправлять в постоянный бан

Маск пообещал никого не отправлять в постоянный бан - РИА Новости, 22.11.2022

Маск пообещал никого не отправлять в постоянный бан

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что под его началом социальная сеть не практикует постоянных блокировок аккаунтов и не отправит в "бан" даже агентство... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T23:35

2022-11-22T23:35

2022-11-22T23:35

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ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что под его началом социальная сеть не практикует постоянных блокировок аккаунтов и не отправит в "бан" даже агентство Ассошиэйтед Пресс за "совершенно вымышленную" заметку о падении российских ракет в Польше.Американское информационное агентство цитировало неназванные источники в разведслужбах США, утверждая, что ракеты, унесшие жизни двух поляков, были российскими, а не украинскими, как вскоре выяснилось. СМИ ранее сообщили, что агентство уволило автора скандальной публикации."Как ясно всем, кроме СМИ, нет ни одной постоянной блокировки даже в отношении самых ультралевых аккаунтов, извергающих полную ложь", - написал Маск в Twitter."Даже в отношении Ассошиэйтед Пресс с их совершенно вымышленным сообщением о российских ракетах, попавших в Польшу, которое было чревато серьезными последствиями эскалации войны", - добавил он.

https://ria.ru/20221122/twitter-1833408453.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, илон маск, польша, сша, twitter