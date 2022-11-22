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Маск пообещал никого не отправлять в постоянный бан - РИА Новости, 22.11.2022
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Маск пообещал никого не отправлять в постоянный бан
Маск пообещал никого не отправлять в постоянный бан - РИА Новости, 22.11.2022
Маск пообещал никого не отправлять в постоянный бан
Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что под его началом социальная сеть не практикует постоянных блокировок аккаунтов и не отправит в "бан" даже агентство... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T23:35
2022-11-22T23:35
в мире
технологии
илон маск
польша
сша
twitter
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ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что под его началом социальная сеть не практикует постоянных блокировок аккаунтов и не отправит в "бан" даже агентство Ассошиэйтед Пресс за "совершенно вымышленную" заметку о падении российских ракет в Польше.Американское информационное агентство цитировало неназванные источники в разведслужбах США, утверждая, что ракеты, унесшие жизни двух поляков, были российскими, а не украинскими, как вскоре выяснилось. СМИ ранее сообщили, что агентство уволило автора скандальной публикации."Как ясно всем, кроме СМИ, нет ни одной постоянной блокировки даже в отношении самых ультралевых аккаунтов, извергающих полную ложь", - написал Маск в Twitter."Даже в отношении Ассошиэйтед Пресс с их совершенно вымышленным сообщением о российских ракетах, попавших в Польшу, которое было чревато серьезными последствиями эскалации войны", - добавил он.
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в мире, технологии, илон маск, польша, сша, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Польша, США, Twitter
23:35 22.11.2022
 
Маск пообещал никого не отправлять в постоянный бан

Маск пообещал не отправлять в постоянный бан никого, даже АП за фейк о российских ракетах

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что под его началом социальная сеть не практикует постоянных блокировок аккаунтов и не отправит в "бан" даже агентство Ассошиэйтед Пресс за "совершенно вымышленную" заметку о падении российских ракет в Польше.
Американское информационное агентство цитировало неназванные источники в разведслужбах США, утверждая, что ракеты, унесшие жизни двух поляков, были российскими, а не украинскими, как вскоре выяснилось. СМИ ранее сообщили, что агентство уволило автора скандальной публикации.
"Как ясно всем, кроме СМИ, нет ни одной постоянной блокировки даже в отношении самых ультралевых аккаунтов, извергающих полную ложь", - написал Маск в Twitter.
"Даже в отношении Ассошиэйтед Пресс с их совершенно вымышленным сообщением о российских ракетах, попавших в Польшу, которое было чревато серьезными последствиями эскалации войны", - добавил он.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Twitter будет шифровать личные переписки
 
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