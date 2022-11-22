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Маск изучит возможность обновления системы уведомлений в Twitter - РИА Новости, 22.11.2022
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Маск изучит возможность обновления системы уведомлений в Twitter
Маск изучит возможность обновления системы уведомлений в Twitter - РИА Новости, 22.11.2022
Маск изучит возможность обновления системы уведомлений в Twitter
Новый владелец Twitter, американский миллиардер Илон Маск сообщил, что изучает возможность обновления системы уведомлений в социальной сети. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:15
2022-11-22T11:15
илон маск
сан-франциско
калифорния
twitter
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новый владелец Twitter, американский миллиардер Илон Маск сообщил, что изучает возможность обновления системы уведомлений в социальной сети."Изучаю это", - написал Маск в Twitter, отвечая на поступивший вопрос о том, планируются ли какие-то важные обновления для уведомлений.После приобретения Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221122/twitter-1833266622.html
https://ria.ru/20221122/twitter-1833256190.html
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илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter, в мире
Илон Маск, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter, В мире
11:15 22.11.2022
 
Маск изучит возможность обновления системы уведомлений в Twitter

Предприниматель Илон Маск изучит возможность обновления системы уведомлений в Twitter

© @elonmuskКадр видео, опубликованного Илоном Маском
Кадр видео, опубликованного Илоном Маском
© @elonmusk
Кадр видео, опубликованного Илоном Маском. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новый владелец Twitter, американский миллиардер Илон Маск сообщил, что изучает возможность обновления системы уведомлений в социальной сети.
"Изучаю это", - написал Маск в Twitter, отвечая на поступивший вопрос о том, планируются ли какие-то важные обновления для уведомлений.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
10:21
Уволенные сотрудники Twitter в Африке обвинили компанию в нарушении законов
После приобретения Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
09:28
Илон Маск отменил некоторые льготы для сотрудников Twitter
 
Илон МаскСан-ФранцискоКалифорнияTwitterВ мире
 
 
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