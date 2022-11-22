https://ria.ru/20221122/mask-1833286353.html

Маск изучит возможность обновления системы уведомлений в Twitter

Маск изучит возможность обновления системы уведомлений в Twitter - РИА Новости, 22.11.2022

Маск изучит возможность обновления системы уведомлений в Twitter

Новый владелец Twitter, американский миллиардер Илон Маск сообщил, что изучает возможность обновления системы уведомлений в социальной сети. РИА Новости, 22.11.2022

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2022-11-22T11:15

илон маск

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новый владелец Twitter, американский миллиардер Илон Маск сообщил, что изучает возможность обновления системы уведомлений в социальной сети."Изучаю это", - написал Маск в Twitter, отвечая на поступивший вопрос о том, планируются ли какие-то важные обновления для уведомлений.После приобретения Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221122/twitter-1833266622.html

https://ria.ru/20221122/twitter-1833256190.html

сан-франциско

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter, в мире