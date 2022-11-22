https://ria.ru/20221122/makropomosch-1833448078.html

Киев получил второй транш макропомощи от ЕС в размере 2,5 миллиарда евро

Киев получил второй транш макропомощи от ЕС в размере 2,5 миллиарда евро - РИА Новости, 22.11.2022

Киев получил второй транш макропомощи от ЕС в размере 2,5 миллиарда евро

Минфин Украины во вторник подтвердил получение второго транша макропомощи от Евросоюза в размере 2,5 миллиарда евро, общая сумма предоставленной помощи от ЕС с... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:57

2022-11-22T17:57

2022-11-22T17:57

в мире

евросоюз

украина

сергей марченко

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минфин Украины во вторник подтвердил получение второго транша макропомощи от Евросоюза в размере 2,5 миллиарда евро, общая сумма предоставленной помощи от ЕС с 24 февраля достигла 6,7 миллиарда евро."Сегодня Украина получила второй транш на сумму 2,5 миллиарда евро в рамках текущей исключительной, восьмой по счету, программы макрофинансовой помощи ЕС", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По словам министра финансов Сергея Марченко, полученные средства "в значительной степени помогут обеспечить срочные расходы государственного бюджета" и поддержать экономическую стабильность. Он уточнил, что общая сумма предоставленной Украине макрофинансовой помощи ЕС, начиная с 24 февраля и по сей день, достигает 6,7 миллиардов евро.Еврокомиссия в мае анонсировала исключительный пакет макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине на сумму до 9 миллиардов евро. Для того чтобы такая поддержка могла быть выделена, ее должна официально предложить Еврокомиссия, а затем согласовать совет стран ЕС и Европарламент.Из 9 миллиардов было официально согласовано предоставление 6 миллиардов, но они еще не выплачены полностью. Один миллиард был выделен в августе, еще 2 миллиарда - в октябре.

https://ria.ru/20221120/pomosch-1832827733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, украина, сергей марченко