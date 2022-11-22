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Киев получил второй транш макропомощи от ЕС в размере 2,5 миллиарда евро - РИА Новости, 22.11.2022
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Киев получил второй транш макропомощи от ЕС в размере 2,5 миллиарда евро
Киев получил второй транш макропомощи от ЕС в размере 2,5 миллиарда евро - РИА Новости, 22.11.2022
Киев получил второй транш макропомощи от ЕС в размере 2,5 миллиарда евро
Минфин Украины во вторник подтвердил получение второго транша макропомощи от Евросоюза в размере 2,5 миллиарда евро, общая сумма предоставленной помощи от ЕС с... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:57
2022-11-22T17:57
в мире
евросоюз
украина
сергей марченко
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минфин Украины во вторник подтвердил получение второго транша макропомощи от Евросоюза в размере 2,5 миллиарда евро, общая сумма предоставленной помощи от ЕС с 24 февраля достигла 6,7 миллиарда евро."Сегодня Украина получила второй транш на сумму 2,5 миллиарда евро в рамках текущей исключительной, восьмой по счету, программы макрофинансовой помощи ЕС", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По словам министра финансов Сергея Марченко, полученные средства "в значительной степени помогут обеспечить срочные расходы государственного бюджета" и поддержать экономическую стабильность. Он уточнил, что общая сумма предоставленной Украине макрофинансовой помощи ЕС, начиная с 24 февраля и по сей день, достигает 6,7 миллиардов евро.Еврокомиссия в мае анонсировала исключительный пакет макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине на сумму до 9 миллиардов евро. Для того чтобы такая поддержка могла быть выделена, ее должна официально предложить Еврокомиссия, а затем согласовать совет стран ЕС и Европарламент.Из 9 миллиардов было официально согласовано предоставление 6 миллиардов, но они еще не выплачены полностью. Один миллиард был выделен в августе, еще 2 миллиарда - в октябре.
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в мире, евросоюз, украина, сергей марченко
В мире, Евросоюз, Украина, Сергей Марченко
17:57 22.11.2022
 
Киев получил второй транш макропомощи от ЕС в размере 2,5 миллиарда евро

Минфин Украины подтвердил получение второго транша макропомощи от ЕС в 2,5 миллиарда евро

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минфин Украины во вторник подтвердил получение второго транша макропомощи от Евросоюза в размере 2,5 миллиарда евро, общая сумма предоставленной помощи от ЕС с 24 февраля достигла 6,7 миллиарда евро.
"Сегодня Украина получила второй транш на сумму 2,5 миллиарда евро в рамках текущей исключительной, восьмой по счету, программы макрофинансовой помощи ЕС", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По словам министра финансов Сергея Марченко, полученные средства "в значительной степени помогут обеспечить срочные расходы государственного бюджета" и поддержать экономическую стабильность. Он уточнил, что общая сумма предоставленной Украине макрофинансовой помощи ЕС, начиная с 24 февраля и по сей день, достигает 6,7 миллиардов евро.
Еврокомиссия в мае анонсировала исключительный пакет макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине на сумму до 9 миллиардов евро. Для того чтобы такая поддержка могла быть выделена, ее должна официально предложить Еврокомиссия, а затем согласовать совет стран ЕС и Европарламент.
Из 9 миллиардов было официально согласовано предоставление 6 миллиардов, но они еще не выплачены полностью. Один миллиард был выделен в августе, еще 2 миллиарда - в октябре.
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