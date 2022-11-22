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В "Росэнергоатоме" назвали МАГАТЭ "сервисом" провокаторов - РИА Новости, 22.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/magate-1833469067.html
В "Росэнергоатоме" назвали МАГАТЭ "сервисом" провокаторов
В "Росэнергоатоме" назвали МАГАТЭ "сервисом" провокаторов - РИА Новости, 22.11.2022
В "Росэнергоатоме" назвали МАГАТЭ "сервисом" провокаторов
МАГАТЭ своими действиями в связи с обстрелами украинскими боевиками Запорожской АЭС превратилось в "сервис" тех, кто ведет ситуацию к ядерной катастрофе, заявил РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:53
2022-11-22T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
магатэ
росэнергоатом
запорожская аэс
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МАГАТЭ своими действиями в связи с обстрелами украинскими боевиками Запорожской АЭС превратилось в "сервис" тех, кто ведет ситуацию к ядерной катастрофе, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.В минувшие выходные - впервые с конца сентября - украинские военные совершили массированный обстрел станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Позднее в заявлении на сайте МАГАТЭ отмечалось, что глава агентства Рафаэль Гросси после этих обстрелов "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС."То они (МАГАТЭ – ред.) занимаются разрешением имущественных моментов - кто от чего должен отказаться, то признают или не признают изменения государственных статусов… Полная эклектика, которая указывает на то, что МАГАТЭ, при всем уважении к отдельным личностям, которые там работают, превратилось просто в инструмент, сервис тех, кто испытывает ситуацию на прочность", - сказал Карчаа в эфире Первого канала.В частности, вместо исполнения своих прямых функций в области обеспечения ядерной безопасности в связи с постоянными обстрелами ЗАЭС специалисты МАГАТЭ изучают проектно-сметную документацию сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где возводятся специальные инженерные конструкции с целью создания дополнительной защиты самого хранилища, отметил он."Я повторю то, что уже, наверное, говорил. В деятельности МАГАТЭ, к сожалению, много имитаций, очень много имитаций, очень много суеты, пресс-конференций, заявлений", - добавил Карчаа.
https://ria.ru/20221122/obstrely-1833399758.html
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, росэнергоатом, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Росэнергоатом, Запорожская АЭС
18:53 22.11.2022
 
В "Росэнергоатоме" назвали МАГАТЭ "сервисом" провокаторов

Карчаа: МАГАТЭ превратилось в "сервис" провокаторов, ведущих ситуацию к ядерной катастрофе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МАГАТЭ своими действиями в связи с обстрелами украинскими боевиками Запорожской АЭС превратилось в "сервис" тех, кто ведет ситуацию к ядерной катастрофе, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
В минувшие выходные - впервые с конца сентября - украинские военные совершили массированный обстрел станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Позднее в заявлении на сайте МАГАТЭ отмечалось, что глава агентства Рафаэль Гросси после этих обстрелов "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Обстрелы ЗАЭС стали частью давления на сотрудников станции, заявил Карчаа
"То они (МАГАТЭ – ред.) занимаются разрешением имущественных моментов - кто от чего должен отказаться, то признают или не признают изменения государственных статусов… Полная эклектика, которая указывает на то, что МАГАТЭ, при всем уважении к отдельным личностям, которые там работают, превратилось просто в инструмент, сервис тех, кто испытывает ситуацию на прочность", - сказал Карчаа в эфире Первого канала.
В частности, вместо исполнения своих прямых функций в области обеспечения ядерной безопасности в связи с постоянными обстрелами ЗАЭС специалисты МАГАТЭ изучают проектно-сметную документацию сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где возводятся специальные инженерные конструкции с целью создания дополнительной защиты самого хранилища, отметил он.
"Я повторю то, что уже, наверное, говорил. В деятельности МАГАТЭ, к сожалению, много имитаций, очень много имитаций, очень много суеты, пресс-конференций, заявлений", - добавил Карчаа.
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В "Росэнергоатоме" оценили степень защиты Запорожской АЭС от артиллерии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиМАГАТЭРосэнергоатомЗапорожская АЭС
 
 
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