https://ria.ru/20221122/magate-1833469067.html

В "Росэнергоатоме" назвали МАГАТЭ "сервисом" провокаторов

В "Росэнергоатоме" назвали МАГАТЭ "сервисом" провокаторов - РИА Новости, 22.11.2022

В "Росэнергоатоме" назвали МАГАТЭ "сервисом" провокаторов

МАГАТЭ своими действиями в связи с обстрелами украинскими боевиками Запорожской АЭС превратилось в "сервис" тех, кто ведет ситуацию к ядерной катастрофе, заявил РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:53

2022-11-22T18:53

2022-11-22T18:53

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

магатэ

росэнергоатом

запорожская аэс

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МАГАТЭ своими действиями в связи с обстрелами украинскими боевиками Запорожской АЭС превратилось в "сервис" тех, кто ведет ситуацию к ядерной катастрофе, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.В минувшие выходные - впервые с конца сентября - украинские военные совершили массированный обстрел станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Позднее в заявлении на сайте МАГАТЭ отмечалось, что глава агентства Рафаэль Гросси после этих обстрелов "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС."То они (МАГАТЭ – ред.) занимаются разрешением имущественных моментов - кто от чего должен отказаться, то признают или не признают изменения государственных статусов… Полная эклектика, которая указывает на то, что МАГАТЭ, при всем уважении к отдельным личностям, которые там работают, превратилось просто в инструмент, сервис тех, кто испытывает ситуацию на прочность", - сказал Карчаа в эфире Первого канала.В частности, вместо исполнения своих прямых функций в области обеспечения ядерной безопасности в связи с постоянными обстрелами ЗАЭС специалисты МАГАТЭ изучают проектно-сметную документацию сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где возводятся специальные инженерные конструкции с целью создания дополнительной защиты самого хранилища, отметил он."Я повторю то, что уже, наверное, говорил. В деятельности МАГАТЭ, к сожалению, много имитаций, очень много имитаций, очень много суеты, пресс-конференций, заявлений", - добавил Карчаа.

https://ria.ru/20221122/obstrely-1833399758.html

https://ria.ru/20221122/zaes-1833325378.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, рафаэль гросси, магатэ, росэнергоатом, запорожская аэс