В "Росэнергоатоме" назвали МАГАТЭ "сервисом" провокаторов
Карчаа: МАГАТЭ превратилось в "сервис" провокаторов, ведущих ситуацию к ядерной катастрофе
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МАГАТЭ своими действиями в связи с обстрелами украинскими боевиками Запорожской АЭС превратилось в "сервис" тех, кто ведет ситуацию к ядерной катастрофе, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
В минувшие выходные - впервые с конца сентября - украинские военные совершили массированный обстрел станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Позднее в заявлении на сайте МАГАТЭ отмечалось, что глава агентства Рафаэль Гросси после этих обстрелов "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
"То они (МАГАТЭ – ред.) занимаются разрешением имущественных моментов - кто от чего должен отказаться, то признают или не признают изменения государственных статусов… Полная эклектика, которая указывает на то, что МАГАТЭ, при всем уважении к отдельным личностям, которые там работают, превратилось просто в инструмент, сервис тех, кто испытывает ситуацию на прочность", - сказал Карчаа в эфире Первого канала.
В частности, вместо исполнения своих прямых функций в области обеспечения ядерной безопасности в связи с постоянными обстрелами ЗАЭС специалисты МАГАТЭ изучают проектно-сметную документацию сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где возводятся специальные инженерные конструкции с целью создания дополнительной защиты самого хранилища, отметил он.
"Я повторю то, что уже, наверное, говорил. В деятельности МАГАТЭ, к сожалению, много имитаций, очень много имитаций, очень много суеты, пресс-конференций, заявлений", - добавил Карчаа.