https://ria.ru/20221122/lorak-1833460260.html

Ани Лорак объяснила причину многомесячного молчания

Ани Лорак объяснила причину многомесячного молчания - РИА Новости, 22.11.2022

Ани Лорак объяснила причину многомесячного молчания

Певица Ани Лорак (Каролина Куек) объяснила причину многомесячного молчания. Она опубликовала обращение из Испании к поклонникам в своей соцсети. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:38

2022-11-22T18:38

2022-11-22T18:38

шоубиз

ани лорак

шоу-бизнес

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Певица Ани Лорак (Каролина Куек) объяснила причину многомесячного молчания. Она опубликовала обращение из Испании к поклонникам в своей соцсети. При этом певица не уточнила, что именно она имеет ввиду. В октябре 2022 года СМИ писали, что она попала в список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это означает, что Киев счел ее угрозой безопасности страны. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на сообщение звезды. Одни осудили ее за отсутствие гражданской позиции. Другие поддержали исполнительницу. Лорак перестала публично выступать и практически не появляется в соцсетях после начала специальной военной операции. Певица родилась в Черновицкой области, но после 2014 года жила и работала в основном в России. В 2008-м ей присвоили звание народной артистки Украины. Ранее Лорак впервые за несколько месяцев выпустила песню "Лабиринт" на русском языке. Также она призналась, что творчество спасало ее в самые сложные периоды жизни.

https://ria.ru/20220810/lorak-1808667166.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ани лорак, шоу-бизнес