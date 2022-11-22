Рейтинг@Mail.ru
Ани Лорак объяснила причину многомесячного молчания - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221122/lorak-1833460260.html
Ани Лорак объяснила причину многомесячного молчания
Ани Лорак объяснила причину многомесячного молчания - РИА Новости, 22.11.2022
Ани Лорак объяснила причину многомесячного молчания
Певица Ани Лорак (Каролина Куек) объяснила причину многомесячного молчания. Она опубликовала обращение из Испании к поклонникам в своей соцсети. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:38
2022-11-22T18:38
шоубиз
ани лорак
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738412065_0:0:2092:1177_1920x0_80_0_0_9be2629adac22502817bff32f6c3cb07.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Певица Ани Лорак (Каролина Куек) объяснила причину многомесячного молчания. Она опубликовала обращение из Испании к поклонникам в своей соцсети. При этом певица не уточнила, что именно она имеет ввиду. В октябре 2022 года СМИ писали, что она попала в список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это означает, что Киев счел ее угрозой безопасности страны. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на сообщение звезды. Одни осудили ее за отсутствие гражданской позиции. Другие поддержали исполнительницу. Лорак перестала публично выступать и практически не появляется в соцсетях после начала специальной военной операции. Певица родилась в Черновицкой области, но после 2014 года жила и работала в основном в России. В 2008-м ей присвоили звание народной артистки Украины. Ранее Лорак впервые за несколько месяцев выпустила песню "Лабиринт" на русском языке. Также она призналась, что творчество спасало ее в самые сложные периоды жизни.
https://ria.ru/20220810/lorak-1808667166.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738412065_239:0:2063:1368_1920x0_80_0_0_20f859deacbd08826627cc3feda5667f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ани лорак, шоу-бизнес
Шоубиз, Ани Лорак, Шоу-бизнес
18:38 22.11.2022
 
Ани Лорак объяснила причину многомесячного молчания

Ани Лорак из Испании объяснила причину многомесячного молчания

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Певица Ани Лорак (Каролина Куек) объяснила причину многомесячного молчания. Она опубликовала обращение из Испании к поклонникам в своей соцсети.

"Привет, мои дорогие! Многие спрашивают, где я. Я с вами! Знаю, что вы скучали. Я тоже очень скучаю. Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания. Сейчас я подготовила много проектов и идей. И мне хочется с вами разделить это", – призналась певица.

При этом певица не уточнила, что именно она имеет ввиду. В октябре 2022 года СМИ писали, что она попала в список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это означает, что Киев счел ее угрозой безопасности страны.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на сообщение звезды. Одни осудили ее за отсутствие гражданской позиции.

"Сколько комментариев о ее мудрости! Вы серьезно? Она боится!", "Тяжело вас уважать за отсутствие гражданской позиции", "Почему не поделилась мыслями и чувствами об Украине?" – возмутились подписчики.

Другие поддержали исполнительницу.
"С возвращением, любимая Ани! Творите, любите и не обращайте внимания!", "Ты говоришь, а я плачу. Чувствую, как это непросто", "Мы любим вас! Вместе пройдем через все!", "Мы счастливы, что вы снова с нами!" – написали поклонники артистки.
Лорак перестала публично выступать и практически не появляется в соцсетях после начала специальной военной операции. Певица родилась в Черновицкой области, но после 2014 года жила и работала в основном в России. В 2008-м ей присвоили звание народной артистки Украины.
Ранее Лорак впервые за несколько месяцев выпустила песню "Лабиринт" на русском языке. Также она призналась, что творчество спасало ее в самые сложные периоды жизни.
Певица Ани Лорак - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 17:10Шоубиз
Ани Лорак анонсировала гастрольный тур без российских городов
 
ШоубизАни ЛоракШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала