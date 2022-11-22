https://ria.ru/20221122/lorak-1833460260.html
Ани Лорак объяснила причину многомесячного молчания
Ани Лорак объяснила причину многомесячного молчания - РИА Новости, 22.11.2022
Ани Лорак объяснила причину многомесячного молчания
Певица Ани Лорак (Каролина Куек) объяснила причину многомесячного молчания. Она опубликовала обращение из Испании к поклонникам в своей соцсети. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:38
2022-11-22T18:38
2022-11-22T18:38
шоубиз
ани лорак
шоу-бизнес
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Певица Ани Лорак (Каролина Куек) объяснила причину многомесячного молчания. Она опубликовала обращение из Испании к поклонникам в своей соцсети. При этом певица не уточнила, что именно она имеет ввиду. В октябре 2022 года СМИ писали, что она попала в список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это означает, что Киев счел ее угрозой безопасности страны. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на сообщение звезды. Одни осудили ее за отсутствие гражданской позиции. Другие поддержали исполнительницу. Лорак перестала публично выступать и практически не появляется в соцсетях после начала специальной военной операции. Певица родилась в Черновицкой области, но после 2014 года жила и работала в основном в России. В 2008-м ей присвоили звание народной артистки Украины. Ранее Лорак впервые за несколько месяцев выпустила песню "Лабиринт" на русском языке. Также она призналась, что творчество спасало ее в самые сложные периоды жизни.
https://ria.ru/20220810/lorak-1808667166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ани лорак, шоу-бизнес
Шоубиз, Ани Лорак, Шоу-бизнес
Ани Лорак объяснила причину многомесячного молчания
Ани Лорак из Испании объяснила причину многомесячного молчания
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Певица Ани Лорак (Каролина Куек) объяснила причину многомесячного молчания. Она опубликовала обращение из Испании к поклонникам в своей соцсети.
"Привет, мои дорогие! Многие спрашивают, где я. Я с вами! Знаю, что вы скучали. Я тоже очень скучаю. Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания. Сейчас я подготовила много проектов и идей. И мне хочется с вами разделить это", – призналась певица.
При этом певица не уточнила, что именно она имеет ввиду. В октябре 2022 года СМИ писали, что она попала в список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это означает, что Киев счел ее угрозой безопасности страны.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на сообщение звезды. Одни осудили ее за отсутствие гражданской позиции.
"Сколько комментариев о ее мудрости! Вы серьезно? Она боится!", "Тяжело вас уважать за отсутствие гражданской позиции", "Почему не поделилась мыслями и чувствами об Украине?" – возмутились подписчики.
Другие поддержали исполнительницу.
"С возвращением, любимая Ани! Творите, любите и не обращайте внимания!", "Ты говоришь, а я плачу. Чувствую, как это непросто", "Мы любим вас! Вместе пройдем через все!", "Мы счастливы, что вы снова с нами!" – написали поклонники артистки.
Лорак перестала публично выступать и практически не появляется в соцсетях после начала специальной военной операции. Певица родилась в Черновицкой области, но после 2014 года жила и работала в основном в России. В 2008-м ей присвоили звание народной артистки Украины.
Ранее Лорак впервые за несколько месяцев выпустила
песню "Лабиринт" на русском языке. Также она призналась, что творчество спасало ее в самые сложные периоды жизни.