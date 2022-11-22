Абрамченко стала "крестной матерью" ледокола "Якутия"
Вице-премьер Абрамченко стала "крестной матерью" атомного ледокола "Якутия"
© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской Премии Росприроднадзора "Экология-дело каждого"Вице-премьер Виктория Абрамченко
© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской Премии Росприроднадзора "Экология-дело каждого"
Вице-премьер Виктория Абрамченко . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко стала "крестной матерью" универсального атомного ледокола проекта 22220 "Якутия", передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник на Балтийском заводе (входит с состав Объединенной судостроительной корпорации) состоялась церемония спуска на воду третьего серийного атомного ледокола проекта 22220 "Якутия".
Абрамченко по традиции разбила бутылку шампанского о борт ледокола.
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Всего по проекту, который реализуется с 2013 года, будет построено пять ледоколов – "Арктика" и "Сибирь" ранее уже вошли в состав атомного флота России.