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Абрамченко стала "крестной матерью" ледокола "Якутия" - РИА Новости, 22.11.2022
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Абрамченко стала "крестной матерью" ледокола "Якутия"
Абрамченко стала "крестной матерью" ледокола "Якутия" - РИА Новости, 22.11.2022
Абрамченко стала "крестной матерью" ледокола "Якутия"
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко стала "крестной матерью" универсального атомного ледокола проекта 22220 "Якутия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:07
2022-11-22T14:07
виктория абрамченко
карское море
россия
балтийский завод
объединенная судостроительная корпорация
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко стала "крестной матерью" универсального атомного ледокола проекта 22220 "Якутия", передает корреспондент РИА Новости.Во вторник на Балтийском заводе (входит с состав Объединенной судостроительной корпорации) состоялась церемония спуска на воду третьего серийного атомного ледокола проекта 22220 "Якутия".Абрамченко по традиции разбила бутылку шампанского о борт ледокола.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.Всего по проекту, который реализуется с 2013 года, будет построено пять ледоколов – "Арктика" и "Сибирь" ранее уже вошли в состав атомного флота России.
https://ria.ru/20221122/ural-1833345034.html
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виктория абрамченко, карское море, россия, балтийский завод, объединенная судостроительная корпорация, общество
Виктория Абрамченко, Карское море, Россия, Балтийский завод, Объединенная судостроительная корпорация, Общество
14:07 22.11.2022
 
Абрамченко стала "крестной матерью" ледокола "Якутия"

Вице-премьер Абрамченко стала "крестной матерью" атомного ледокола "Якутия"

© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской Премии Росприроднадзора "Экология-дело каждого"Вице-премьер Виктория Абрамченко
Вице-премьер Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской Премии Росприроднадзора "Экология-дело каждого"
Вице-премьер Виктория Абрамченко . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко стала "крестной матерью" универсального атомного ледокола проекта 22220 "Якутия", передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник на Балтийском заводе (входит с состав Объединенной судостроительной корпорации) состоялась церемония спуска на воду третьего серийного атомного ледокола проекта 22220 "Якутия".
Разрешаю! Путин дал команду поднять флаг на атомном ледоколе Урал - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Путин разрешил приступить к церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал"
Абрамченко по традиции разбила бутылку шампанского о борт ледокола.
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Всего по проекту, который реализуется с 2013 года, будет построено пять ледоколов – "Арктика" и "Сибирь" ранее уже вошли в состав атомного флота России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Виктория АбрамченкоКарское мореРоссияБалтийский заводОбъединенная судостроительная корпорацияОбщество
 
 
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