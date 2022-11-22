https://ria.ru/20221122/ledokol-1833351497.html

Абрамченко стала "крестной матерью" ледокола "Якутия"

Абрамченко стала "крестной матерью" ледокола "Якутия" - РИА Новости, 22.11.2022

Абрамченко стала "крестной матерью" ледокола "Якутия"

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко стала "крестной матерью" универсального атомного ледокола проекта 22220 "Якутия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:07

2022-11-22T14:07

2022-11-22T14:07

виктория абрамченко

карское море

россия

балтийский завод

объединенная судостроительная корпорация

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко стала "крестной матерью" универсального атомного ледокола проекта 22220 "Якутия", передает корреспондент РИА Новости.Во вторник на Балтийском заводе (входит с состав Объединенной судостроительной корпорации) состоялась церемония спуска на воду третьего серийного атомного ледокола проекта 22220 "Якутия".Абрамченко по традиции разбила бутылку шампанского о борт ледокола.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.Всего по проекту, который реализуется с 2013 года, будет построено пять ледоколов – "Арктика" и "Сибирь" ранее уже вошли в состав атомного флота России.

https://ria.ru/20221122/ural-1833345034.html

https://ria.ru/20221122/ledokol-1833338898.html

карское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виктория абрамченко, карское море, россия, балтийский завод, объединенная судостроительная корпорация, общество