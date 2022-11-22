https://ria.ru/20221122/ledokol-1833345421.html
"Росатом" до конца года заключит контракт на два ледокола проекта 22220
"Росатом" до конца года заключит контракт на два ледокола проекта 22220 - РИА Новости, 22.11.2022
"Росатом" до конца года заключит контракт на два ледокола проекта 22220
"Росатом" должен заключить контракт на строительство пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 до конца года, заявил во вторник вице-премьер РФ, глава... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:55
2022-11-22T13:55
2022-11-22T13:55
денис мантуров
россия
арктика
карское море
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
балтийский завод
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Росатом" должен заключить контракт на строительство пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 до конца года, заявил во вторник вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров."До конца года "Росатом" должен заключить контракт с Балтийским заводом и широкой кооперацией", - сказал Мантуров на церемонии спуска на воду ледокола "Якутия".Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
https://ria.ru/20221122/ledokol-1833341728.html
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денис мантуров, россия, арктика, карское море, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод
Денис Мантуров, Россия, Арктика, Карское море, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Балтийский завод
"Росатом" до конца года заключит контракт на два ледокола проекта 22220
"Росатом" до конца года заключит контракт на пятый и шестой ледоколы проекта 22220