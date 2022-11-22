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"Росатом" до конца года заключит контракт на два ледокола проекта 22220 - РИА Новости, 22.11.2022
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"Росатом" до конца года заключит контракт на два ледокола проекта 22220
"Росатом" до конца года заключит контракт на два ледокола проекта 22220 - РИА Новости, 22.11.2022
"Росатом" до конца года заключит контракт на два ледокола проекта 22220
"Росатом" должен заключить контракт на строительство пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 до конца года, заявил во вторник вице-премьер РФ, глава... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:55
2022-11-22T13:55
денис мантуров
россия
арктика
карское море
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
балтийский завод
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Росатом" должен заключить контракт на строительство пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 до конца года, заявил во вторник вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров."До конца года "Росатом" должен заключить контракт с Балтийским заводом и широкой кооперацией", - сказал Мантуров на церемонии спуска на воду ледокола "Якутия".Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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денис мантуров, россия, арктика, карское море, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод
Денис Мантуров, Россия, Арктика, Карское море, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Балтийский завод
13:55 22.11.2022
 
"Росатом" до конца года заключит контракт на два ледокола проекта 22220

"Росатом" до конца года заключит контракт на пятый и шестой ледоколы проекта 22220

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкПрибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска
Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Росатом" должен заключить контракт на строительство пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 до конца года, заявил во вторник вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.
"До конца года "Росатом" должен заключить контракт с Балтийским заводом и широкой кооперацией", - сказал Мантуров на церемонии спуска на воду ледокола "Якутия".
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
13:43
Путин призвал выполнить все сроки по строительству атомных ледоколов
 
Денис МантуровРоссияАрктикаКарское мореМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Балтийский завод
 
 
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