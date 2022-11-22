https://ria.ru/20221122/ledokol-1833345421.html

"Росатом" до конца года заключит контракт на два ледокола проекта 22220

"Росатом" до конца года заключит контракт на два ледокола проекта 22220 - РИА Новости, 22.11.2022

"Росатом" до конца года заключит контракт на два ледокола проекта 22220

"Росатом" должен заключить контракт на строительство пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 до конца года, заявил во вторник вице-премьер РФ, глава... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:55

2022-11-22T13:55

2022-11-22T13:55

денис мантуров

россия

арктика

карское море

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

балтийский завод

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Росатом" должен заключить контракт на строительство пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 до конца года, заявил во вторник вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров."До конца года "Росатом" должен заключить контракт с Балтийским заводом и широкой кооперацией", - сказал Мантуров на церемонии спуска на воду ледокола "Якутия".Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20221122/ledokol-1833341728.html

россия

арктика

карское море

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денис мантуров, россия, арктика, карское море, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод