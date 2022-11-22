https://ria.ru/20221122/kuba-1833326190.html

Лидер Кубы пообещал проработать льготные условия для инвестиций из России

Лидер Кубы пообещал проработать льготные условия для инвестиций из России - РИА Новости, 22.11.2022

Лидер Кубы пообещал проработать льготные условия для инвестиций из России

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пообещал проработать льготные условия для инвестиций российских предпринимателей в кубинскую экономику. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:10

2022-11-22T13:10

2022-11-22T13:10

куба

россия

совет федерации рф

в мире

мигель диас-канель бермудес

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пообещал проработать льготные условия для инвестиций российских предпринимателей в кубинскую экономику."Хотели бы подтвердить волю к большему участию российских предпринимателей и России в экономических, торговых и финансовых отношениях в партнерстве с Кубой, а также в проведении нашего плана социально-экономического развития до 2030 года. Существует ряд вопросов, которые мы должны проработать, чтобы придать глубину этим отношениям, была озвучена такая просьба со стороны российских предпринимателей – предоставить дополнительные возможности для их инвестирования, дать какие-то преимущества. Я уже лично дал поручения, чтобы такие преимущества разрабатывались", - сказал он в начале встречи с председателем Совета Федерации ФС РФ Валентиной Матвиенко."Мы очень удовлетворены уровнем обменов, которые мы проводим в настоящее время. Мы продолжаем тот широкий политический диалог, который связывает наши правительства. Эти отношения не смогли сломить ни те ограничения, которые ввел ковид, потому что за эти два трудных года так или иначе мы все равно встречались, и если не в очном формате, то через видео-конференц-связь... Мы можем утверждать, что, несмотря на те санкции, которые вводятся против одной и другой страны, и ограничений из-за пандемии, мы смогли сохранить уровень наших двусторонних отношений", - добавил он.Президент Кубы отметил, что отношения РФ и Кубы продолжают развиваться и нарастать, существует ряд совместных проектов, которые успешно развиваются.Он подчеркнул, что важной вехой в развитии этих отношений станет визит председателя Национальной ассамблеи Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса, который состоится в ближайшее время."И также хотелось бы отметить, что Куба готова чтить и выполнять финансовые обязательства, которые она имеет перед Россией, как только финансовая ситуация облегчится и это станет возможным", - заключил президент.

https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833309624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

куба, россия, совет федерации рф, в мире, мигель диас-канель бермудес