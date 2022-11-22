https://ria.ru/20221122/krym-1833290315.html

СМИ сообщили о разногласиях по Крыму между Украиной и Западом

СМИ сообщили о разногласиях по Крыму между Украиной и Западом - РИА Новости, 22.11.2022

СМИ сообщили о разногласиях по Крыму между Украиной и Западом

Интересы Запада и Украины в отношении Крыма, похоже, не совпадают полностью, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:24

2022-11-22T11:24

2022-11-22T11:24

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Интересы Запада и Украины в отношении Крыма, похоже, не совпадают полностью, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников."Мы сталкиваемся со все более ощутимым мнением о том, что западные и украинские интересы не совпадают полностью, когда дело касается Крыма", - говорится в сообщении издания. По информации издания, американские чиновники в частном порядке говорят, что боятся последствий возможного наступления украинских войск на Крым. Отмечается, что ни американские, ни западные должностные лица не хотят, чтобы президент РФ Владимир Путин ответил на наступление эскалацией. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.Позже председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что у Украины нет ни военной силы, ни ресурсов для наступления на Крым, поэтому дальше слов у Киева дела не пойдет. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае попытки украинских войск начать наступление на Крым им будет нанесен "окончательный сокрушительный удар".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221117/krym-1832162413.html

https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, нато, республика крым