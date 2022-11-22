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СМИ сообщили о разногласиях по Крыму между Украиной и Западом - РИА Новости, 22.11.2022
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СМИ сообщили о разногласиях по Крыму между Украиной и Западом
СМИ сообщили о разногласиях по Крыму между Украиной и Западом - РИА Новости, 22.11.2022
СМИ сообщили о разногласиях по Крыму между Украиной и Западом
Интересы Запада и Украины в отношении Крыма, похоже, не совпадают полностью, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:24
2022-11-22T11:24
в мире
россия
украина
нато
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Интересы Запада и Украины в отношении Крыма, похоже, не совпадают полностью, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников."Мы сталкиваемся со все более ощутимым мнением о том, что западные и украинские интересы не совпадают полностью, когда дело касается Крыма", - говорится в сообщении издания. По информации издания, американские чиновники в частном порядке говорят, что боятся последствий возможного наступления украинских войск на Крым. Отмечается, что ни американские, ни западные должностные лица не хотят, чтобы президент РФ Владимир Путин ответил на наступление эскалацией. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.Позже председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что у Украины нет ни военной силы, ни ресурсов для наступления на Крым, поэтому дальше слов у Киева дела не пойдет. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае попытки украинских войск начать наступление на Крым им будет нанесен "окончательный сокрушительный удар".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221117/krym-1832162413.html
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украина
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в мире, россия, украина, нато, республика крым
В мире, Россия, Украина, НАТО, Республика Крым
11:24 22.11.2022
 
СМИ сообщили о разногласиях по Крыму между Украиной и Западом

Politico предположило, что интересы Запада и Украины по Крыму не совпадают полностью

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкНабережная в Судаке
Набережная в Судаке - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Набережная в Судаке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Интересы Запада и Украины в отношении Крыма, похоже, не совпадают полностью, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.
"Мы сталкиваемся со все более ощутимым мнением о том, что западные и украинские интересы не совпадают полностью, когда дело касается Крыма", - говорится в сообщении издания. По информации издания, американские чиновники в частном порядке говорят, что боятся последствий возможного наступления украинских войск на Крым. Отмечается, что ни американские, ни западные должностные лица не хотят, чтобы президент РФ Владимир Путин ответил на наступление эскалацией.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 12:04
В Совфеде призвали США не надеяться на уход России из Крыма
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.
Позже председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что у Украины нет ни военной силы, ни ресурсов для наступления на Крым, поэтому дальше слов у Киева дела не пойдет. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае попытки украинских войск начать наступление на Крым им будет нанесен "окончательный сокрушительный удар".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Добровольцы, которых готовят к отправке на Украину, в Российском университете спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Россия меняется, чтобы победить
 
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