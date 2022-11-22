https://ria.ru/20221122/kosmos-1833267027.html

"Роскосмос" показал макет "сердца" ядерного буксира для дальних полетов

"Роскосмос" показал макет "сердца" ядерного буксира для дальних полетов - РИА Новости, 22.11.2022

"Роскосмос" показал макет "сердца" ядерного буксира для дальних полетов

"Роскосмос" на международном форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи представил более подробный, чем ранее, макет транспортного энергетического модуля (ТЭМ) с ядерной... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:24

2022-11-22T10:24

2022-11-22T10:24

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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" на международном форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи представил более подробный, чем ранее, макет транспортного энергетического модуля (ТЭМ) с ядерной энергодвигательной установкой мегаваттного класса для полетов в дальний космос, передает корреспондент РИА Новости.Макет выставлен на стенде космической госкорпорации. Ранее "Роскосмос" демонстрировал общий вид космического буксира "Зевс" с ядерной энергоустановкой. В этот раз на выставке показан только сам ТЭМ, однако на макете можно рассмотреть различные детали - активную зону, коллекторы и трубопроводы, а также конструкционные элементы.Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее занимавший на тот момент пост первого заместителя гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний.Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".Как сообщал РИА Новости тогдашний гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, "Зевс" разместят на одной орбите с перспективной российской орбитальной станцией, а космонавты смогут обслуживать его в открытом космосе. С его помощью планируется отработать на орбите Земли сборку станции для межпланетных полетов. В дальнейшем буксир будет отправлять к дальним планетам собранную на орбите Земли станцию, а сами космонавты будет летать отдельно – на более быстром корабле.

https://ria.ru/20220716/ross-1802888627.html

https://ria.ru/20220719/zevs-1803244686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, россия