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"Роскосмос" показал макет "сердца" ядерного буксира для дальних полетов - РИА Новости, 22.11.2022
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"Роскосмос" показал макет "сердца" ядерного буксира для дальних полетов
"Роскосмос" показал макет "сердца" ядерного буксира для дальних полетов - РИА Новости, 22.11.2022
"Роскосмос" показал макет "сердца" ядерного буксира для дальних полетов
"Роскосмос" на международном форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи представил более подробный, чем ранее, макет транспортного энергетического модуля (ТЭМ) с ядерной... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:24
2022-11-22T10:24
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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" на международном форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи представил более подробный, чем ранее, макет транспортного энергетического модуля (ТЭМ) с ядерной энергодвигательной установкой мегаваттного класса для полетов в дальний космос, передает корреспондент РИА Новости.Макет выставлен на стенде космической госкорпорации. Ранее "Роскосмос" демонстрировал общий вид космического буксира "Зевс" с ядерной энергоустановкой. В этот раз на выставке показан только сам ТЭМ, однако на макете можно рассмотреть различные детали - активную зону, коллекторы и трубопроводы, а также конструкционные элементы.Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее занимавший на тот момент пост первого заместителя гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний.Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".Как сообщал РИА Новости тогдашний гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, "Зевс" разместят на одной орбите с перспективной российской орбитальной станцией, а космонавты смогут обслуживать его в открытом космосе. С его помощью планируется отработать на орбите Земли сборку станции для межпланетных полетов. В дальнейшем буксир будет отправлять к дальним планетам собранную на орбите Земли станцию, а сами космонавты будет летать отдельно – на более быстром корабле.
https://ria.ru/20220716/ross-1802888627.html
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космос - риа наука, роскосмос, россия
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Россия
10:24 22.11.2022
 
"Роскосмос" показал макет "сердца" ядерного буксира для дальних полетов

"Роскосмос" показал макет ядерной установки мегаваттного класса для дальних полетов

© РИА НовостиМакет спутника "Зевс" с ядерным буксиром для полётов к планетам Солнечной системы
Макет спутника Зевс с ядерным буксиром для полётов к планетам Солнечной системы - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости
Макет спутника "Зевс" с ядерным буксиром для полётов к планетам Солнечной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" на международном форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи представил более подробный, чем ранее, макет транспортного энергетического модуля (ТЭМ) с ядерной энергодвигательной установкой мегаваттного класса для полетов в дальний космос, передает корреспондент РИА Новости.
Макет выставлен на стенде космической госкорпорации. Ранее "Роскосмос" демонстрировал общий вид космического буксира "Зевс" с ядерной энергоустановкой. В этот раз на выставке показан только сам ТЭМ, однако на макете можно рассмотреть различные детали - активную зону, коллекторы и трубопроводы, а также конструкционные элементы.
Художественное изображение Российской орбитальной служебной станции - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 03:19
Рогозин рассказал, как будет происходить сборка межпланетной станции
Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее занимавший на тот момент пост первого заместителя гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний.
Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
Как сообщал РИА Новости тогдашний гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, "Зевс" разместят на одной орбите с перспективной российской орбитальной станцией, а космонавты смогут обслуживать его в открытом космосе. С его помощью планируется отработать на орбите Земли сборку станции для межпланетных полетов. В дальнейшем буксир будет отправлять к дальним планетам собранную на орбите Земли станцию, а сами космонавты будет летать отдельно – на более быстром корабле.
Космический ядерный буксир Зевс - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 08:00Наука
"Частично уже готов": для чего Россия запустит в космос ядерный реактор
 
Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
 
 
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