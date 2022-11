https://ria.ru/20221122/konkurs-1833441007.html

В Претории стартовал международный этап турне конкурса имени Стенина-2022

В Претории стартовал международный этап турне конкурса имени Стенина-2022

ПРЕТОРИЯ, 22 ноя – РИА Новости. Первой международной остановкой мирового выставочного турне работ лауреатов конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина 2022 года стала административная столица ЮАР - Претория.На выставке в Capital Hotel School, организованной при поддержке Посольства РФ в ЮАР, представлено около сотни фотографий, одиночных снимков и серий. В числе авторов работ, показанных в Претории, – фоторепортеры из России, Ирана, Гватемалы, Бангладеш, Филиппины, США, Сирии, Турции и других стран. Выставка в Претории открыта до 28 ноября, вход на выставку свободный.На открытии выставки посол РФ в ЮАР Илья Рогачев отметил, что "международный фотоконкурс имени Андрея Стенина - это уникальная площадка, объединяющая людей по всему миру через их любовь к искусству фотографии. Выставка конкурса позволяет нам увидеть наш мир во всем его многообразии. Она запечатлевает современную историю в форме сотен фотографий для будущих поколений"."Привлекая фотографов и ценителей искусства со всего мира к участию в конкурсе мы чтим память Андрея Стенина, российского журналиста, погибшего в 2014 году во время исполнения служебных обязанностей при освещении событий на Донбассе, тем самым показывая, что дело Андрея Стенина продолжает жить", - также подчеркнул он.Роуд-шоу планирует сделать остановки и в других городах мира. Во время старта выставочного турне, который по традиции был дан в Москве на площадке Государственного исторического музея (ГИМ) 25 октября, организаторы конкурса анонсировали планы по проведению мероприятий в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии при поддержке международных партнеров конкурса.Прием работ на конкурс 2023 года по традиции стартует 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина. Заявки можно подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" , телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии (Италия).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

