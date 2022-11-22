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В Претории стартовал международный этап турне конкурса имени Стенина-2022 - РИА Новости, 22.11.2022
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В Претории стартовал международный этап турне конкурса имени Стенина-2022
В Претории стартовал международный этап турне конкурса имени Стенина-2022 - РИА Новости, 22.11.2022
В Претории стартовал международный этап турне конкурса имени Стенина-2022
Первой международной остановкой мирового выставочного турне работ лауреатов конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина 2022 года стала... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:52
2022-11-22T17:52
россия
италия
андрей стенин
претория
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
фото
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ПРЕТОРИЯ, 22 ноя – РИА Новости. Первой международной остановкой мирового выставочного турне работ лауреатов конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина 2022 года стала административная столица ЮАР - Претория.На выставке в Capital Hotel School, организованной при поддержке Посольства РФ в ЮАР, представлено около сотни фотографий, одиночных снимков и серий. В числе авторов работ, показанных в Претории, – фоторепортеры из России, Ирана, Гватемалы, Бангладеш, Филиппины, США, Сирии, Турции и других стран. Выставка в Претории открыта до 28 ноября, вход на выставку свободный.На открытии выставки посол РФ в ЮАР Илья Рогачев отметил, что "международный фотоконкурс имени Андрея Стенина - это уникальная площадка, объединяющая людей по всему миру через их любовь к искусству фотографии. Выставка конкурса позволяет нам увидеть наш мир во всем его многообразии. Она запечатлевает современную историю в форме сотен фотографий для будущих поколений"."Привлекая фотографов и ценителей искусства со всего мира к участию в конкурсе мы чтим память Андрея Стенина, российского журналиста, погибшего в 2014 году во время исполнения служебных обязанностей при освещении событий на Донбассе, тем самым показывая, что дело Андрея Стенина продолжает жить", - также подчеркнул он.Роуд-шоу планирует сделать остановки и в других городах мира. Во время старта выставочного турне, который по традиции был дан в Москве на площадке Государственного исторического музея (ГИМ) 25 октября, организаторы конкурса анонсировали планы по проведению мероприятий в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии при поддержке международных партнеров конкурса.Прием работ на конкурс 2023 года по традиции стартует 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина. Заявки можно подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" , телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии (Италия).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20221026/stenin-1826695602.html
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россия
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2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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353
60
россия, италия, андрей стенин, претория, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фото
Россия, Италия, Андрей Стенин, Претория, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, Фото
17:52 22.11.2022
 

В Претории стартовал международный этап турне конкурса имени Стенина-2022

© Фото : Абдул Момин, StenincontestАбдул Момин "Сборщицы перца".Бангладеш. Моя Планета, Одиночные фотографии
Абдул Момин Сборщицы перца.Бангладеш. Моя Планета, Одиночные фотографии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
Абдул Момин "Сборщицы перца".Бангладеш. Моя Планета, Одиночные фотографии
Читать ria.ru в
ПРЕТОРИЯ, 22 ноя – РИА Новости. Первой международной остановкой мирового выставочного турне работ лауреатов конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина 2022 года стала административная столица ЮАР - Претория.
На выставке в Capital Hotel School, организованной при поддержке Посольства РФ в ЮАР, представлено около сотни фотографий, одиночных снимков и серий. В числе авторов работ, показанных в Претории, – фоторепортеры из России, Ирана, Гватемалы, Бангладеш, Филиппины, США, Сирии, Турции и других стран. Выставка в Претории открыта до 28 ноября, вход на выставку свободный.
Эдгар Брещанов Человек, который изменил все. Россия. Спорт, одиночная фотография - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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На открытии выставки посол РФ в ЮАР Илья Рогачев отметил, что "международный фотоконкурс имени Андрея Стенина - это уникальная площадка, объединяющая людей по всему миру через их любовь к искусству фотографии. Выставка конкурса позволяет нам увидеть наш мир во всем его многообразии. Она запечатлевает современную историю в форме сотен фотографий для будущих поколений".
"Привлекая фотографов и ценителей искусства со всего мира к участию в конкурсе мы чтим память Андрея Стенина, российского журналиста, погибшего в 2014 году во время исполнения служебных обязанностей при освещении событий на Донбассе, тем самым показывая, что дело Андрея Стенина продолжает жить", - также подчеркнул он.
Роуд-шоу планирует сделать остановки и в других городах мира. Во время старта выставочного турне, который по традиции был дан в Москве на площадке Государственного исторического музея (ГИМ) 25 октября, организаторы конкурса анонсировали планы по проведению мероприятий в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии при поддержке международных партнеров конкурса.
Прием работ на конкурс 2023 года по традиции стартует 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина. Заявки можно подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса.
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31 октября, 11:05
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2022 года

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" , телеканал "Москва 24".
Посетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 18:20Сказано в эфире
Не упустить шанс. Лауреаты конкурса имени Стенина – о своих работах
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии (Италия).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
 
РоссияИталияАндрей СтенинПреторияМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаФото
 
 
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