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Экзотика и симметрия: что попало в объективы финалистов конкурса Стенина - РИА Новости, 26.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221026/stenin-1826695602.html
Экзотика и симметрия: что попало в объективы финалистов конкурса Стенина
Экзотика и симметрия: что попало в объективы финалистов конкурса Стенина - РИА Новости, 26.10.2022
Экзотика и симметрия: что попало в объективы финалистов конкурса Стенина
Работы лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина — на самые актуальные темы: глобальное потепление, технологические новинки,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:00
2022-10-26T08:12
андрей стенин
дмитрий киселев
мария захарова
россия
китай
бангладеш
исторический музей
юнеско
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Работы лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина — на самые актуальные темы: глобальное потепление, технологические новинки, противостояние человека и природы, этнические столкновения, социальные вызовы. Почему надо посетить выставку в Историческом музее и на что стоит обратить внимание — в материале РИА Новости.Заглянуть в будущееНа экспозиции в ГИМ — фотомоменты со всего мира. Снимок из Бангладеш соседствует с кадром из России, работа из Сирии — рядом с китайской.По его словам, организаторы проекта делятся ценностями, которые исповедуют сами.Все кадры на выставке показывают, каким разным и по-своему необычным был прошедший год. Шибашиш Саха запечатлел атмосферное празднование бенгальского Нового года, Данило Гарсия Ди Мео привлекает внимание к дислексии. Эстебан Биба сфотографировал столкновение мигрантов и полицейских в гватемальской деревне, а Артем Микрюков сделал удивительный по симметрии кадр "Стража". Это также пример того, что идеального снимка приходится ждать долгие часы или дни — в любую погоду.На фото — сотрудники правоохранительных органов Армении. Кордон у здания правительства во время митинга оппозиции в Ереване. Протестующие требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.Поймать момент, когда перед объективом нет никого, кроме стражей порядка, было непросто.Но работу сразу признали профессионалы: на следующий день снимок опубликовали в The New York Times.Герои нашего времениНа выставке особая атмосфера: экспозиция расположилась в зале "Воскресенские ворота", который нечасто открывают для публики. Из окон — вид на Красную площадь под необычным ракурсом, а белые стены фокусируют внимание на красочных фотоработах.А внимания заслуживают все. Пожалуй, самая яркая работа — у Виталия Невара в секции "Портрет. Герой нашего времени". Фотограф запечатлел солдата роты почетного караула во время захоронения останков воинов Советской армии накануне Дня Победы. Почти все пространство занимает триколор, а за ним угадываются очертания человека, похожие на барельеф.Кажется, в этом кадре слышится тишина — настолько торжественным он получился.Серия Жанны Фашаян "Кислород" посвящена людям с муковисцидозом.Она снимает уже год. Кадры в основном в серо-синей гамме, считываются эмоции персонажей — одиночество, скрытая грусть. Живут они практически изолированно, но дома всегда встречали фотографа с особым гостеприимством.Лера из Ярославля читала собственные стихи, Лиля из Казани угощала национальными татарскими пирогами. Чтобы спастись от одиночества, она вяжет одежду для собак.История Димы и Ани — про любовь. Девушка не побоялась диагноза будущего супруга. Вместе они уехали в столицу дожидаться пересадки легкого.Свежий взглядНельзя не отметить красочную работу со сборщицами перца чили и снимок "Сад Немо" — первый в мире комплекс подводных теплиц недалеко от Лигурийского побережья Италии (Джакомо д'Орландо).Съемки матчей — тоже своеобразный спорт. Лучше всего это иллюстрирует работа Эдгара Брещанова "Человек, который изменил все".Мы видим Патсона Дака — героя игры группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Лестером". Все голы за "Лестер" в той встрече забил именно он. А фотограф виртуозно поймал момент триумфа, когда футболист делал сальто.Причем задача — не только поймать момент, но и оперативно переключаться с одной аппаратуры на другую. Например, у Брещанова на основном фотоаппарате стоял длиннофокусный объектив, на другом — универсальный. За считанные секунды нужно было поменять камеру и настроить фокус.Снимок эффектный: удачный ракурс, симметричное расположение рук и ног, взгляд игрока, чувство его триумфа, которое передается зрителю.Серия Евгения Коноплева — о бурятском соревновании "хээр шаалган", где надо ребром ладони сломать говяжью или верблюжью кость.Эта древняя народная забава недавно получила статус национального вида спорта.Собирая дикую облепиху, фотограф познакомился с Долгор — учительницей физкультуры из села Туран, участницей соревнований. Она постоянно курила и вдруг сказала: "Я это делаю не потому, что хочу, а потому, что тут медведь бродит. Он запах чувствует и не подходит. Да нормально все, не бойся".На его снимках — состязание, тренировки и повседневность жителей Бурятии. У Артема Оноприенко — фотографии детей, живущих на полуострове Таймыр за полярным кругом.Им неизвестно, что такое соцсети или лайки. Они катаются на санях, пытаются ловить оленей с помощью лассо, играют в догонялки и с собаками.Футболки с яркими принтами и вездеходы кажутся тут неуместными, а обед внутри чума или общение с местными сохатыми — наоборот, вполне естественными.Выставка в ГИМ дала начало международному турне по городам как в России, так и за рубежом. Идут переговоры с партнерами в ОАЭ и Испании.Экспозицию можно посетить по входному билету в Исторический музей до 14 ноября.О конкурсеМеждународный конкурс имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, старается поддержать молодых творцов и привлечь внимание к задачам современной фотожурналистики.Генеральными информационными партнерами выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (международное), телеканал и портал RT (международный), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), информационное агентство Telam (Аргентина), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан), Фестиваль этической фотографии (Италия).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия), фотошкола "Академия фотографии" (Россия), интернет-портал All About Photo (США), интернет-портал IPhotoChannel (Бразилия), интернет-портал For Photographers Only (международный), международная площадка-партнер — фестиваль PhotON (Испания).
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2022
Анна Нехаева
Анна Нехаева
Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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андрей стенин, дмитрий киселев, мария захарова, россия, китай, бангладеш, исторический музей, юнеско, вгтрк, музеи, что посмотреть , куда сходить , выставки, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
Андрей Стенин, Дмитрий Киселев, Мария Захарова, Россия, Китай, Бангладеш, Исторический музей, ЮНЕСКО, ВГТРК, Культура, Музеи, что посмотреть , куда сходить , Выставки, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
08:00 26.10.2022 (обновлено: 08:12 26.10.2022)
 

Экзотика и симметрия: что попало в объективы финалистов конкурса Стенина

© Фото : Эдгар Брещанов, StenincontestЭдгар Брещанов "Человек, который изменил все". Россия. Спорт, одиночная фотография
Эдгар Брещанов Человек, который изменил все. Россия. Спорт, одиночная фотография - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Эдгар Брещанов, Stenincontest
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Работы лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина — на самые актуальные темы: глобальное потепление, технологические новинки, противостояние человека и природы, этнические столкновения, социальные вызовы. Почему надо посетить выставку в Историческом музее и на что стоит обратить внимание — в материале РИА Новости.

Заглянуть в будущее

"Этот конкурс стал вкладом в борьбу с безразличием и бездушием, — сказала на открытии официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Сколько людей, которые не были связаны с нашей страной, впервые соприкоснулись с ней именно через этот конкурс".

На экспозиции в ГИМ — фотомоменты со всего мира. Снимок из Бангладеш соседствует с кадром из России, работа из Сирии — рядом с китайской.

"Я хотел бы подхватить эту мысль про безразличие, — отметил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. — Все эти работы сделаны неравнодушными людьми. Мы таких людей привлекаем на этот конкурс и в то же время мы их формируем. Этот конкурс формирует неравнодушие в журналистах, фотографах, зрителях".

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступает на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступает на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве
По его словам, организаторы проекта делятся ценностями, которые исповедуют сами.

"Фотография не может обманывать — это всегда честно, это выхваченный из исторического потока момент, — продолжил Дмитрий Киселев. — Каждый год выставка делает смысловой срез жизни человечества. Для нас это способ рефлексии, самопознания, попытка заглянуть в будущее".

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступает на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступает на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве
Все кадры на выставке показывают, каким разным и по-своему необычным был прошедший год.
Шибашиш Саха запечатлел атмосферное празднование бенгальского Нового года, Данило Гарсия Ди Мео привлекает внимание к дислексии.
Эстебан Биба сфотографировал столкновение мигрантов и полицейских в гватемальской деревне, а Артем Микрюков сделал удивительный по симметрии кадр "Стража". Это также пример того, что идеального снимка приходится ждать долгие часы или дни — в любую погоду.
© Фото : Артем Микрюков, StenincontestАртем Микрюков, "Стража", Россия. Главные новости, одиночная фотография, второе место
Артем Микрюков, Стража, Россия. Главные новости, одиночная фотография, 2-е место - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Артем Микрюков, Stenincontest
Артем Микрюков, "Стража", Россия. Главные новости, одиночная фотография, второе место
На фото — сотрудники правоохранительных органов Армении. Кордон у здания правительства во время митинга оппозиции в Ереване. Протестующие требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

"Я давно заприметил интересную структуру солдат с щитами, — рассказывает Микрюков. — Каждый митинг сопровождался подобным зрелищем: солдаты оцепляли здание и формировали собой причудливый узор. Он складывался также из деревьев, плитки, окон, облицовки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПосетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве
Посетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве
Поймать момент, когда перед объективом нет никого, кроме стражей порядка, было непросто.

"Начало весны, снег выпадает и тает, промозгло, холод, а ты ждешь, пока из кадра выйдут бабушки с колясками или дети на велосипедах, — вспоминает фотограф. — Однажды, когда все разошлись, в том числе журналисты, я сделал это фото. Сначала просто на телефон, чтобы выложить в соцсети. Как сценка из жизни города мне это не казалось чем-то ценным".

Но работу сразу признали профессионалы: на следующий день снимок опубликовали в The New York Times.

Герои нашего времени

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПосетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве
Посетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Посетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве
На выставке особая атмосфера: экспозиция расположилась в зале "Воскресенские ворота", который нечасто открывают для публики. Из окон — вид на Красную площадь под необычным ракурсом, а белые стены фокусируют внимание на красочных фотоработах.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПосетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве
Посетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Посетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве

"Выставка связана с нашей основной миссией, — подчеркнул директор ГИМ Алексей Левыкин. — Мы в этом году празднуем 150-летний юбилей. Отцы-основатели, которые обращались к императору с этой идеей, четко пометили, какую функцию мы должны выполнять. На вопрос "Что такое Исторический музей?" был дан ответ: "Это особый музей — для развития внимания и самоутверждения россиян".

А внимания заслуживают все. Пожалуй, самая яркая работа — у Виталия Невара в секции "Портрет. Герой нашего времени". Фотограф запечатлел солдата роты почетного караула во время захоронения останков воинов Советской армии накануне Дня Победы. Почти все пространство занимает триколор, а за ним угадываются очертания человека, похожие на барельеф.
© Фото : Виталий Невар, StenincontestВиталий Невар "Неизвестный солдат". Россия. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография
Виталий Невар Неизвестный солдат. Россия. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Виталий Невар, Stenincontest
Виталий Невар "Неизвестный солдат". Россия. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография

"Это своеобразный реквием, реквием без времени, — поясняет фотограф. — Снимок несет разные подтексты для зрителя. Он не постановочный — для меня как для автора это очень важный критерий. Сложность в том, что этот образ был в голове давно. Я неоднократно пытался добиться желаемого. И вот то самое мгновение, тот самый решающий момент, когда понимаешь — "оно" — и нажимаешь на спуск затвора".

Кажется, в этом кадре слышится тишина — настолько торжественным он получился.
Серия Жанны Фашаян "Кислород" посвящена людям с муковисцидозом.

"Собиралась помочь благотворительному фонду с фотографиями для денежных сборов на оплату съемного жилья в Москве, где вероятность найти донора выше, — говорит автор. — Кто-то ждет месяц-два, кто-то — год-два, а кто-то, увы, не дожидается. Когда начала снимать, поняла, что хочу не только участвовать в сборе средств, но и рассказать широкой аудитории о заболевании и судьбах этих людей".

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФотограф, лауреат конкурса имени Андрея Стенина Жанна Фашаян, занявшая второе место в категории "Портрет. Герой нашего времени, серия фотографий" с работой "Кислород", на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики в Государственном историческом музее в Москве
Фотограф, лауреат конкурса им. Андрея Стенина Жанна Фашаян, занявшая 2-е место в категории Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий с работой Кислород, на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Фотограф, лауреат конкурса имени Андрея Стенина Жанна Фашаян, занявшая второе место в категории "Портрет. Герой нашего времени, серия фотографий" с работой "Кислород", на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики в Государственном историческом музее в Москве
Она снимает уже год. Кадры в основном в серо-синей гамме, считываются эмоции персонажей — одиночество, скрытая грусть. Живут они практически изолированно, но дома всегда встречали фотографа с особым гостеприимством.
© Фото : Жанна Фашаян, Stenincontest

Жанна Фашаян, "Кислород", Россия

Жанна Фашаян, Кислород, Россия. Серии, 2-е место
1 из 3

Жанна Фашаян, "Кислород", Россия

© Фото : Жанна Фашаян, Stenincontest
© Фото : Жанна Фашаян, Stenincontest

Снимок Жанны Фашаян "Кислород"

Жанна Фашаян, Кислород, Россия. Серии, 2-е место
2 из 3

Снимок Жанны Фашаян "Кислород"

© Фото : Жанна Фашаян, Stenincontest
© Фото : Жанна Фашаян, Stenincontest

Жанна Фашаян, "Кислород", второе место

Жанна Фашаян, Кислород, Россия. Серии, 2-е место
3 из 3

Жанна Фашаян, "Кислород", второе место

© Фото : Жанна Фашаян, Stenincontest
1 из 3

Жанна Фашаян, "Кислород", Россия

© Фото : Жанна Фашаян, Stenincontest
2 из 3

Снимок Жанны Фашаян "Кислород"

© Фото : Жанна Фашаян, Stenincontest
3 из 3

Жанна Фашаян, "Кислород", второе место

© Фото : Жанна Фашаян, Stenincontest
Лера из Ярославля читала собственные стихи, Лиля из Казани угощала национальными татарскими пирогами. Чтобы спастись от одиночества, она вяжет одежду для собак.
История Димы и Ани — про любовь. Девушка не побоялась диагноза будущего супруга. Вместе они уехали в столицу дожидаться пересадки легкого.

"Самое ценное — моя работа им помогает. Для меня как фотожурналиста это очень важно и приятно, — признается Фашаян. — Мне кажется, удалось передать их состояние. Несмотря на всю минорность ситуации, удалось запечатлеть не только одиночество, но и надежду".

Свежий взгляд

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник на открытии выставки победителей фотоконкурса в Государственном историческом музее в Москве
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппы Россия сегодня Оксана Олейник на открытии выставки победителей фотоконкурса в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник на открытии выставки победителей фотоконкурса в Государственном историческом музее в Москве

"Каждый раз участники нас удивляют: мы получаем изображение мира на 360 градусов, — отметила куратор конкурса имени Андрея Стенина Оксана Олейник. — Может, потому что они, молодые фотографы, находят локальные, домашние истории в Индии или Китае, рассказывают их таким фантастическим визуальным языком, что создается впечатление, будто ты сам там побывал. Это весомо и значимо".

Нельзя не отметить красочную работу со сборщицами перца чили и снимок "Сад Немо" — первый в мире комплекс подводных теплиц недалеко от Лигурийского побережья Италии (Джакомо д'Орландо).

Сборщицы перца чили (работа автора из Бангладеш Абдула Момина)

Работа с конкурса Стенина-2022
1 из 2

Сборщицы перца чили (работа автора из Бангладеш Абдула Момина)

© Фото : Джакомо д’Орландо, Stenincontest

Джакомо д’Орландо "Сад Немо"

Джакомо д’Орландо Сад Немо. Италия. Моя Планета, Одиночные фотографии
2 из 2

Джакомо д’Орландо "Сад Немо"

© Фото : Джакомо д’Орландо, Stenincontest
1 из 2

Сборщицы перца чили (работа автора из Бангладеш Абдула Момина)

2 из 2

Джакомо д’Орландо "Сад Немо"

© Фото : Джакомо д’Орландо, Stenincontest
Съемки матчей — тоже своеобразный спорт. Лучше всего это иллюстрирует работа Эдгара Брещанова "Человек, который изменил все".
Мы видим Патсона Дака — героя игры группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Лестером". Все голы за "Лестер" в той встрече забил именно он. А фотограф виртуозно поймал момент триумфа, когда футболист делал сальто.

"Эмоции испытал невероятные! Не каждый день видишь сальто, да еще на матче такого уровня. Игрок, оформивший "покер" и забивший все голы за свою команду! — рассказывает автор кадра. — Незабываемо для меня и то, что весь матч я снимал на другом фланге, но минут за десять до гола перебрался именно туда. Как будто предчувствовал! У этой фотографии немалая доля везения".

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПосетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве
Посетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве
Причем задача — не только поймать момент, но и оперативно переключаться с одной аппаратуры на другую. Например, у Брещанова на основном фотоаппарате стоял длиннофокусный объектив, на другом — универсальный. За считанные секунды нужно было поменять камеру и настроить фокус.
Снимок эффектный: удачный ракурс, симметричное расположение рук и ног, взгляд игрока, чувство его триумфа, которое передается зрителю.
Серия Евгения Коноплева — о бурятском соревновании "хээр шаалган", где надо ребром ладони сломать говяжью или верблюжью кость.
Эта древняя народная забава недавно получила статус национального вида спорта.

"Тут и спортивный интерес, и сакральный смысл, — поясняет Коноплев. — Спортсмен отпускает душу животного для перерождения. Костоломы говорят, что на первом месте не физическая подготовка, а состояние их чистого разума в момент действия".

© Фото : Евгений Коноплев, StenincontestЕвгений Коноплев, "Костоломы", Россия. Спорт, серии, первое место
Евгений Коноплев, Костоломы, Россия. Спорт, Серии, 1 место - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Евгений Коноплев, Stenincontest
Евгений Коноплев, "Костоломы", Россия. Спорт, серии, первое место
Собирая дикую облепиху, фотограф познакомился с Долгор — учительницей физкультуры из села Туран, участницей соревнований. Она постоянно курила и вдруг сказала: "Я это делаю не потому, что хочу, а потому, что тут медведь бродит. Он запах чувствует и не подходит. Да нормально все, не бойся".
© Фото : Евгений Коноплев, StenincontestЕвгений Коноплев, "Костоломы", Россия. Спорт, серии, первое место
Евгений Коноплев, Костоломы, Россия. Спорт, Серии, 1 место - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Евгений Коноплев, Stenincontest
Евгений Коноплев, "Костоломы", Россия. Спорт, серии, первое место

"В тот момент посреди леса я был очень удивлен бесстрашию Долгор, — говорит Коноплев. — Я старался снимать все то, что происходит вокруг, не упуская ни одного мгновения. Для меня было важно запечатлеть не только момент разбивания костей, но и быт, особенности жизни героев, религиозную составляющую".

На его снимках — состязание, тренировки и повседневность жителей Бурятии.
© Фото : Artyom Onopriyenko, StenincontestАртем Оноприенко "Дети Арктики". Россия. Моя планета, серии
Артем Оноприенко Дети Арктики. Россия. Моя планета, серии - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Artyom Onopriyenko, Stenincontest
Артем Оноприенко "Дети Арктики". Россия. Моя планета, серии
У Артема Оноприенко — фотографии детей, живущих на полуострове Таймыр за полярным кругом.
Им неизвестно, что такое соцсети или лайки. Они катаются на санях, пытаются ловить оленей с помощью лассо, играют в догонялки и с собаками.
© Фото : Artyom Onopriyenko, StenincontestАртем Оноприенко "Дети Арктики". Россия. Моя планета, серии
Артем Оноприенко Дети Арктики. Россия. Моя планета, серии
1 из 2
Артем Оноприенко "Дети Арктики". Россия. Моя планета, серии
© Фото : Artyom Onopriyenko, Stenincontest
© Фото : Artyom Onopriyenko, Stenincontest

Фото Артема Оноприенко "Дети Арктики". Россия. Моя планета, серии

Артем Оноприенко Дети Арктики. Россия. Моя планета, серии
2 из 2

Фото Артема Оноприенко "Дети Арктики". Россия. Моя планета, серии

© Фото : Artyom Onopriyenko, Stenincontest
1 из 2
Артем Оноприенко "Дети Арктики". Россия. Моя планета, серии
© Фото : Artyom Onopriyenko, Stenincontest
2 из 2

Фото Артема Оноприенко "Дети Арктики". Россия. Моя планета, серии

© Фото : Artyom Onopriyenko, Stenincontest
Футболки с яркими принтами и вездеходы кажутся тут неуместными, а обед внутри чума или общение с местными сохатыми — наоборот, вполне естественными.
Выставка в ГИМ дала начало международному турне по городам как в России, так и за рубежом. Идут переговоры с партнерами в ОАЭ и Испании.
Экспозицию можно посетить по входному билету в Исторический музей до 14 ноября.

Избранные работы лауреатов конкурса Стенина 2022 года

Работа с конкурса Стенина-2022
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Избранные работы лауреатов конкурса Стенина 2022 года

© Фото : Erdem Sahin, StenincontestЭрдем Сахин "Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления". Турция. Моя планета, серии
Эрдем Сахин Познакомьтесь с морской слизью, еще одним даром глобального потепления. Турция. Моя планета, серии
2 из 2
Эрдем Сахин "Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления". Турция. Моя планета, серии
© Фото : Erdem Sahin, Stenincontest
1 из 2

Избранные работы лауреатов конкурса Стенина 2022 года

2 из 2
Эрдем Сахин "Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления". Турция. Моя планета, серии
© Фото : Erdem Sahin, Stenincontest

О конкурсе

Международный конкурс имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, старается поддержать молодых творцов и привлечь внимание к задачам современной фотожурналистики.
© Фото : Shaghayegh Shayankhah, Stenincontest Шагхае Шаянкха "Тайные мечты". Иран. Портрет. Герой нашего времени, cерии
 Шагхае Шаянкха Тайные мечты. Иран. Портрет. Герой нашего времени, cерии - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Shaghayegh Shayankhah, Stenincontest
Шагхае Шаянкха "Тайные мечты". Иран. Портрет. Герой нашего времени, cерии
Генеральными информационными партнерами выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (международное), телеканал и портал RT (международный), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), информационное агентство Telam (Аргентина), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан), Фестиваль этической фотографии (Италия).
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкБуклеты с работами победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Буклеты с работами победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Буклеты с работами победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия), фотошкола "Академия фотографии" (Россия), интернет-портал All About Photo (США), интернет-портал IPhotoChannel (Бразилия), интернет-портал For Photographers Only (международный), международная площадка-партнер — фестиваль PhotON (Испания).
Посетительница рассматривает картину Ольга Хохлова в мантилье (1917 год) художника П. Пикассо на выставке Пикассо & Хохлова в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 08:00Культура
Кто изображен на знаменитых картинах: любовь, трагедии и страсти моделей
 
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