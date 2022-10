Экзотика и симметрия: что попало в объективы финалистов конкурса Стенина

https://ria.ru/20221026/stenin-1826695602.html

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Работы лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина — на самые актуальные темы: глобальное потепление, технологические новинки, противостояние человека и природы, этнические столкновения, социальные вызовы. Почему надо посетить выставку в Историческом музее и на что стоит обратить внимание — в материале РИА Новости.Заглянуть в будущееНа экспозиции в ГИМ — фотомоменты со всего мира. Снимок из Бангладеш соседствует с кадром из России, работа из Сирии — рядом с китайской.По его словам, организаторы проекта делятся ценностями, которые исповедуют сами.Все кадры на выставке показывают, каким разным и по-своему необычным был прошедший год. Шибашиш Саха запечатлел атмосферное празднование бенгальского Нового года, Данило Гарсия Ди Мео привлекает внимание к дислексии. Эстебан Биба сфотографировал столкновение мигрантов и полицейских в гватемальской деревне, а Артем Микрюков сделал удивительный по симметрии кадр "Стража". Это также пример того, что идеального снимка приходится ждать долгие часы или дни — в любую погоду.На фото — сотрудники правоохранительных органов Армении. Кордон у здания правительства во время митинга оппозиции в Ереване. Протестующие требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.Поймать момент, когда перед объективом нет никого, кроме стражей порядка, было непросто.Но работу сразу признали профессионалы: на следующий день снимок опубликовали в The New York Times.Герои нашего времениНа выставке особая атмосфера: экспозиция расположилась в зале "Воскресенские ворота", который нечасто открывают для публики. Из окон — вид на Красную площадь под необычным ракурсом, а белые стены фокусируют внимание на красочных фотоработах.А внимания заслуживают все. Пожалуй, самая яркая работа — у Виталия Невара в секции "Портрет. Герой нашего времени". Фотограф запечатлел солдата роты почетного караула во время захоронения останков воинов Советской армии накануне Дня Победы. Почти все пространство занимает триколор, а за ним угадываются очертания человека, похожие на барельеф.Кажется, в этом кадре слышится тишина — настолько торжественным он получился.Серия Жанны Фашаян "Кислород" посвящена людям с муковисцидозом.Она снимает уже год. Кадры в основном в серо-синей гамме, считываются эмоции персонажей — одиночество, скрытая грусть. Живут они практически изолированно, но дома всегда встречали фотографа с особым гостеприимством.Лера из Ярославля читала собственные стихи, Лиля из Казани угощала национальными татарскими пирогами. Чтобы спастись от одиночества, она вяжет одежду для собак.История Димы и Ани — про любовь. Девушка не побоялась диагноза будущего супруга. Вместе они уехали в столицу дожидаться пересадки легкого.Свежий взглядНельзя не отметить красочную работу со сборщицами перца чили и снимок "Сад Немо" — первый в мире комплекс подводных теплиц недалеко от Лигурийского побережья Италии (Джакомо д'Орландо).Съемки матчей — тоже своеобразный спорт. Лучше всего это иллюстрирует работа Эдгара Брещанова "Человек, который изменил все".Мы видим Патсона Дака — героя игры группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Лестером". Все голы за "Лестер" в той встрече забил именно он. А фотограф виртуозно поймал момент триумфа, когда футболист делал сальто.Причем задача — не только поймать момент, но и оперативно переключаться с одной аппаратуры на другую. Например, у Брещанова на основном фотоаппарате стоял длиннофокусный объектив, на другом — универсальный. За считанные секунды нужно было поменять камеру и настроить фокус.Снимок эффектный: удачный ракурс, симметричное расположение рук и ног, взгляд игрока, чувство его триумфа, которое передается зрителю.Серия Евгения Коноплева — о бурятском соревновании "хээр шаалган", где надо ребром ладони сломать говяжью или верблюжью кость.Эта древняя народная забава недавно получила статус национального вида спорта.Собирая дикую облепиху, фотограф познакомился с Долгор — учительницей физкультуры из села Туран, участницей соревнований. Она постоянно курила и вдруг сказала: "Я это делаю не потому, что хочу, а потому, что тут медведь бродит. Он запах чувствует и не подходит. Да нормально все, не бойся".На его снимках — состязание, тренировки и повседневность жителей Бурятии. У Артема Оноприенко — фотографии детей, живущих на полуострове Таймыр за полярным кругом.Им неизвестно, что такое соцсети или лайки. Они катаются на санях, пытаются ловить оленей с помощью лассо, играют в догонялки и с собаками.Футболки с яркими принтами и вездеходы кажутся тут неуместными, а обед внутри чума или общение с местными сохатыми — наоборот, вполне естественными.Выставка в ГИМ дала начало международному турне по городам как в России, так и за рубежом. Идут переговоры с партнерами в ОАЭ и Испании.Экспозицию можно посетить по входному билету в Исторический музей до 14 ноября.О конкурсеМеждународный конкурс имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, старается поддержать молодых творцов и привлечь внимание к задачам современной фотожурналистики.Генеральными информационными партнерами выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (международное), телеканал и портал RT (международный), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), информационное агентство Telam (Аргентина), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан), Фестиваль этической фотографии (Италия).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия), фотошкола "Академия фотографии" (Россия), интернет-портал All About Photo (США), интернет-портал IPhotoChannel (Бразилия), интернет-портал For Photographers Only (международный), международная площадка-партнер — фестиваль PhotON (Испания).

