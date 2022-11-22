https://ria.ru/20221122/kherson-1833305807.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 22.11.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы слышны во вторник в Херсоне, сообщает украинское интернет-издание "Общественное". РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:07

2022-11-22T12:07

2022-11-22T12:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Взрывы слышны во вторник в Херсоне, сообщает украинское интернет-издание "Общественное"."В Херсоне слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале издания. При этом в городе воздушная тревога не была объявлена.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, херсон, украина, россия, ситуация в днр и лнр