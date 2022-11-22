https://ria.ru/20221122/kherson-1833305807.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 22.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы слышны во вторник в Херсоне, сообщает украинское интернет-издание "Общественное". РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:07
2022-11-22T12:07
2022-11-22T12:07
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Взрывы слышны во вторник в Херсоне, сообщает украинское интернет-издание "Общественное"."В Херсоне слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале издания. При этом в городе воздушная тревога не была объявлена.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"Общественное" сообщило о взрывах в Херсоне, хотя воздушную тревогу не объявляли