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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/kherson-1833305807.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 22.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы слышны во вторник в Херсоне, сообщает украинское интернет-издание "Общественное". РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:07
2022-11-22T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Взрывы слышны во вторник в Херсоне, сообщает украинское интернет-издание "Общественное"."В Херсоне слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале издания. При этом в городе воздушная тревога не была объявлена.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
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в мире, херсон, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:07 22.11.2022
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

"Общественное" сообщило о взрывах в Херсоне, хотя воздушную тревогу не объявляли

© РИА Новости / РИА Новости Крым / Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр в Херсоне
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Взрывы слышны во вторник в Херсоне, сообщает украинское интернет-издание "Общественное".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале издания. При этом в городе воздушная тревога не была объявлена.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 20:38Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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