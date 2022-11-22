08:28 22.11.2022 (обновлено: 08:40 22.11.2022)
Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября
ЦИК: инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане во время подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана
Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане во время подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана
АСТАНА, 22 ноя - РИА Новости. Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%.
"Дата принесения присяги определена - 26 ноября 2022 года", - сказал Абдиров на заседании ЦИК во вторник.