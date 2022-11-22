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Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября - РИА Новости, 22.11.2022
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Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября
Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября - РИА Новости, 22.11.2022
Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября
Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T08:28
2022-11-22T08:40
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 22 ноя - РИА Новости. Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."Дата принесения присяги определена - 26 ноября 2022 года", - сказал Абдиров на заседании ЦИК во вторник.
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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев
08:28 22.11.2022 (обновлено: 08:40 22.11.2022)
 
Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября

ЦИК: инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане во время подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана
Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане во время подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Астане во время подсчета голосов по итогам внеочередных выборов президента Казахстана
Читать ria.ru в
АСТАНА, 22 ноя - РИА Новости. Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%.
"Дата принесения присяги определена - 26 ноября 2022 года", - сказал Абдиров на заседании ЦИК во вторник.
Президент Казахстана Касым-Жомарт - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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"Тучи сгущаются". Зачем Токаев переизбрался президентом Казахстана
 
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