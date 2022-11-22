https://ria.ru/20221122/kazakhstan-1833248253.html

Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября

Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября - РИА Новости, 22.11.2022

Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября

Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T08:28

2022-11-22T08:28

2022-11-22T08:40

казахстан

в мире

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 22 ноя - РИА Новости. Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."Дата принесения присяги определена - 26 ноября 2022 года", - сказал Абдиров на заседании ЦИК во вторник.

https://ria.ru/20221122/kazakhstan-1833136443.html

казахстан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, в мире, касым-жомарт токаев