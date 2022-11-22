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Текслер поручил увеличить объем научных исследований для импортозамещения - РИА Новости, 22.11.2022
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Челябинская область
https://ria.ru/20221122/issledovaniya-1833357735.html
Текслер поручил увеличить объем научных исследований для импортозамещения
Текслер поручил увеличить объем научных исследований для импортозамещения - РИА Новости, 22.11.2022
Текслер поручил увеличить объем научных исследований для импортозамещения
Челябинской области необходимо нарастить объем научных исследований, которые можно применить на практике для импортозамещения и импортоопережения, также не... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:15
2022-11-22T14:15
челябинская область
алексей текслер
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Челябинской области необходимо нарастить объем научных исследований, которые можно применить на практике для импортозамещения и импортоопережения, также не менее важна поддержка научных кадров, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер.По словам главы региона, тема развития науки и технологии применительно к Челябинской области - одна из основных тем развития региона, вопрос науки является ключевым для того, чтобы отследить возможности региона в будущем."Какие стоят перед нами задачи: первое направление - рост объемов научных исследований, те, которые можно применить на практике для импортозамещения, импортоопережения. Второе направление - кадры, образование, это все, что касается людей и поддержка проектов бизнесом… Все эти направления одинаково важны… Понимая эти приоритеты, мы выстраиваем государственную политику в этой части", - сказал он в ходе панельной дискуссии научно-практической конференции "Дни науки в Челябинской области".Важно, чтобы в регионе были люди, которые могли заниматься исследованиями и разработками, отметил губернатор. "Это общая задача, начиная с профориентации в школе. Конечно, это и система среднего специального образования, и вузов. В вопросах образования и кадров у нас главным проектом стал межвузовский кампус. В нем будут развиваться несколько важных направлений: интеллектуальное производство, экология и живые системы", - сказал он.Глава региона отметил, что если говорить о поддержке, то вместе с вузами регион продвигает участие в проектах, которые реализуются с помощью Министерства образования и науки, правительства РФ, РАН. "Так, у нас есть ряд больших, интересных проектов – демонстратор, точнее, двигатель возвращаемой ракеты. Мы софинансируем его из регионального бюджета, он в высокой стадии готовности, продолжим его реализацию с Роскосмосом", - пояснил Текслер.Кроме того, для увеличения объемов научных исследований регион стимулирует через соответствующие гранты практические научные исследования. "В первую волну отобрали 36 проектов… Со следующего года появляется вторая волна, мы продолжаем софинансировать первую волну и выделяем дополнительное финансирование на вторую волну. Уже больше 200 заявок поступило", - добавил Текслер.Также регион не забывает про кадры. "У нас планируется реализовать большой проект – кампус… Мы помогаем ученым с жильем. Уже 60 молодых ученых получили соответствующую субсидию. На следующий год запланированы 45 человек", - сказал губернатор."Системно будем работать над тем, чтобы Челябинская область была лидером в науке в нашей стране. Поэтому те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, они жизненно важны для дальнейшего развития", - пояснил он.Председатель Уральского отделения РАН Виктор Руденко отметил, что сейчас очевиден крен в сторону прикладных исследований, но наука не может развиваться только как прикладная. "Мы работаем в Академии наук, и это та институция, которая призвана вырабатывать фундаментальные научные знания. Нужно понимать, что фундаментальные исследования не дают сиюминутного результата, но общество заинтересовано в их проведении. Академия наук не может работать без качественных специалистов в высшем образовании. Эти специалисты готовятся в вузах, и мы все заинтересованы в том, чтобы это образование было на том же уровне, что и в других странах мира", - сказал Руденко на конференции в Челябинске.По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмилы Скаковской, мир науки очень узок, ученые Челябинской области и других регионов очень тесно сотрудничают друг с другом. "Коллективная научная деятельность – то, о чем сказал Алексей Текслер, приносит свои плоды. Перед страной стоят мощные масштабные задачи, и только в связке все регионы смогут их решить. Совет Федерации старается смотреть, какие проблемы и где есть, как можно помочь и какие законы принять. Так, в Совете Федерации принят закон о возможности губернатора, правительства регионов финансировать научные исследования… Этот закон дает возможность финансировать научные лаборатории, коллективы как университетов, так и академий… Еще один закон, который, надеюсь, будет принят в будущем – закон о молодых ученых. В регионе 42% молодых ученых – это великолепный результат, блестящий, многие регионы к этому стремятся", - сказала она на конференции.
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алексей текслер, челябинская область
Челябинская область, Алексей Текслер, Челябинская область
14:15 22.11.2022
 

Текслер поручил увеличить объем научных исследований для импортозамещения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАлексей Текслер
Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Текслер. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Челябинской области необходимо нарастить объем научных исследований, которые можно применить на практике для импортозамещения и импортоопережения, также не менее важна поддержка научных кадров, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер.
По словам главы региона, тема развития науки и технологии применительно к Челябинской области - одна из основных тем развития региона, вопрос науки является ключевым для того, чтобы отследить возможности региона в будущем.
"Какие стоят перед нами задачи: первое направление - рост объемов научных исследований, те, которые можно применить на практике для импортозамещения, импортоопережения. Второе направление - кадры, образование, это все, что касается людей и поддержка проектов бизнесом… Все эти направления одинаково важны… Понимая эти приоритеты, мы выстраиваем государственную политику в этой части", - сказал он в ходе панельной дискуссии научно-практической конференции "Дни науки в Челябинской области".
Важно, чтобы в регионе были люди, которые могли заниматься исследованиями и разработками, отметил губернатор. "Это общая задача, начиная с профориентации в школе. Конечно, это и система среднего специального образования, и вузов. В вопросах образования и кадров у нас главным проектом стал межвузовский кампус. В нем будут развиваться несколько важных направлений: интеллектуальное производство, экология и живые системы", - сказал он.
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Глава региона отметил, что если говорить о поддержке, то вместе с вузами регион продвигает участие в проектах, которые реализуются с помощью Министерства образования и науки, правительства РФ, РАН. "Так, у нас есть ряд больших, интересных проектов – демонстратор, точнее, двигатель возвращаемой ракеты. Мы софинансируем его из регионального бюджета, он в высокой стадии готовности, продолжим его реализацию с Роскосмосом", - пояснил Текслер.
Кроме того, для увеличения объемов научных исследований регион стимулирует через соответствующие гранты практические научные исследования. "В первую волну отобрали 36 проектов… Со следующего года появляется вторая волна, мы продолжаем софинансировать первую волну и выделяем дополнительное финансирование на вторую волну. Уже больше 200 заявок поступило", - добавил Текслер.
Также регион не забывает про кадры. "У нас планируется реализовать большой проект – кампус… Мы помогаем ученым с жильем. Уже 60 молодых ученых получили соответствующую субсидию. На следующий год запланированы 45 человек", - сказал губернатор.
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"Системно будем работать над тем, чтобы Челябинская область была лидером в науке в нашей стране. Поэтому те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, они жизненно важны для дальнейшего развития", - пояснил он.
Председатель Уральского отделения РАН Виктор Руденко отметил, что сейчас очевиден крен в сторону прикладных исследований, но наука не может развиваться только как прикладная. "Мы работаем в Академии наук, и это та институция, которая призвана вырабатывать фундаментальные научные знания. Нужно понимать, что фундаментальные исследования не дают сиюминутного результата, но общество заинтересовано в их проведении. Академия наук не может работать без качественных специалистов в высшем образовании. Эти специалисты готовятся в вузах, и мы все заинтересованы в том, чтобы это образование было на том же уровне, что и в других странах мира", - сказал Руденко на конференции в Челябинске.
По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмилы Скаковской, мир науки очень узок, ученые Челябинской области и других регионов очень тесно сотрудничают друг с другом. "Коллективная научная деятельность – то, о чем сказал Алексей Текслер, приносит свои плоды. Перед страной стоят мощные масштабные задачи, и только в связке все регионы смогут их решить. Совет Федерации старается смотреть, какие проблемы и где есть, как можно помочь и какие законы принять. Так, в Совете Федерации принят закон о возможности губернатора, правительства регионов финансировать научные исследования… Этот закон дает возможность финансировать научные лаборатории, коллективы как университетов, так и академий… Еще один закон, который, надеюсь, будет принят в будущем – закон о молодых ученых. В регионе 42% молодых ученых – это великолепный результат, блестящий, многие регионы к этому стремятся", - сказала она на конференции.
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