https://ria.ru/20221122/intervyu-1833237956.html
Американцы высмеяли Байдена, попытавшегося взять интервью у индейки
Американцы высмеяли Байдена, попытавшегося взять интервью у индейки - РИА Новости, 22.11.2022
Американцы высмеяли Байдена, попытавшегося взять интервью у индейки
Зрители YouTube-канала GOP War Room высмеяли попытку президента США Джо Байдена взять интервью у индейки на церемонии по случаю Дня благодарения. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T04:58
2022-11-22T04:58
2022-11-22T11:03
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833237300_172:0:1781:905_1920x0_80_0_0_c537552b9c9611fece02171c78afc793.png
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Зрители YouTube-канала GOP War Room высмеяли попытку президента США Джо Байдена взять интервью у индейки на церемонии по случаю Дня благодарения.На опубликованном с мероприятия видео показано, как Байден подошел к одной из индеек, начал произносить свою речь и прервал ее, попытавшись завести диалог с птицей.Не получив ответа, глава государства отошел от птицы под смех публики."Джо, наверное, думает, что это кошка", — отметил Jason Nester."Птичий мозг", — добавил Karol S."Из индейки получился бы лучший президент!" — выразил уверенность Jehu davis."Они понимают друг друга", — заявил Norman Hill.В понедельник президент США Джо Байден помиловал индеек Шоколад и Крошку по случаю Дня благодарения. Их имена выбрали в честь печенья с шоколадной крошкой.Как сообщает National Public radio, церемония помилования индеек первым лицом страны началась в 1963 году, когда президент Джон Кеннеди распорядился оставить в живых переданную Белому дому Национальной федерацией производителей индеек птицу. Федерация, которая ежегодно спонсирует не только это мероприятие, но и передает сотни тысяч долларов на поддержку политиков, поставляет птиц на президентский стол с 1947-го.Байден, которому на днях исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20221112/signal-1830989871.html
https://ria.ru/20221105/bayden-1829305780.html
https://ria.ru/20221121/indeyka-1833197463.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833237300_373:0:1580:905_1920x0_80_0_0_63aac3512756a01a9db5d5d36024a2a6.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
04:58 22.11.2022 (обновлено: 11:03 22.11.2022)
Американцы высмеяли Байдена, попытавшегося взять интервью у индейки
Пользователи YouTube высмеяли попытку президента США Байдена взять интервью у индейки
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Зрители YouTube-канала GOP War Room высмеяли попытку
президента США Джо Байдена взять интервью у индейки на церемонии по случаю Дня благодарения.
На опубликованном с мероприятия видео показано, как Байден подошел к одной из индеек, начал произносить свою речь и прервал ее, попытавшись завести диалог с птицей.
"Бог любит вас! Девять с половиной миллионов индеек! Вот что я вам скажу, это как в некоторых странах, в которых я был, и они... Во всяком случае… Хочешь поговорить?" — спросил Байден индейку, поднеся к ней микрофон.
Не получив ответа, глава государства отошел от птицы под смех публики.
"Джо, наверное, думает, что это кошка", — отметил Jason Nester.
"Птичий мозг", — добавил Karol S.
"Даже эта индейка знает, что с комнатным растением нельзя разговаривать", — написал пользователь Losangeleskingsfan15.
"Из индейки получился бы лучший президент!" — выразил уверенность Jehu davis.
"Они понимают друг друга", — заявил Norman Hill.
"Индейка: пожалуйста, убейте меня", — сыронизировал Miggy1994.
В понедельник президент США Джо Байден помиловал индеек Шоколад и Крошку по случаю Дня благодарения. Их имена выбрали в честь печенья с шоколадной крошкой.
Как сообщает National Public radio, церемония помилования индеек первым лицом страны началась в 1963 году, когда президент Джон Кеннеди
распорядился оставить в живых переданную Белому дому Национальной федерацией производителей индеек птицу. Федерация, которая ежегодно спонсирует не только это мероприятие, но и передает сотни тысяч долларов на поддержку политиков, поставляет птиц на президентский стол с 1947-го.
Байден, которому на днях исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.