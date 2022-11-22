https://ria.ru/20221122/intervyu-1833237956.html

Американцы высмеяли Байдена, попытавшегося взять интервью у индейки

Американцы высмеяли Байдена, попытавшегося взять интервью у индейки - РИА Новости, 22.11.2022

Американцы высмеяли Байдена, попытавшегося взять интервью у индейки

Зрители YouTube-канала GOP War Room высмеяли попытку президента США Джо Байдена взять интервью у индейки на церемонии по случаю Дня благодарения. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T04:58

2022-11-22T04:58

2022-11-22T11:03

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Зрители YouTube-канала GOP War Room высмеяли попытку президента США Джо Байдена взять интервью у индейки на церемонии по случаю Дня благодарения.На опубликованном с мероприятия видео показано, как Байден подошел к одной из индеек, начал произносить свою речь и прервал ее, попытавшись завести диалог с птицей.Не получив ответа, глава государства отошел от птицы под смех публики."Джо, наверное, думает, что это кошка", — отметил Jason Nester."Птичий мозг", — добавил Karol S."Из индейки получился бы лучший президент!" — выразил уверенность Jehu davis."Они понимают друг друга", — заявил Norman Hill.В понедельник президент США Джо Байден помиловал индеек Шоколад и Крошку по случаю Дня благодарения. Их имена выбрали в честь печенья с шоколадной крошкой.Как сообщает National Public radio, церемония помилования индеек первым лицом страны началась в 1963 году, когда президент Джон Кеннеди распорядился оставить в живых переданную Белому дому Национальной федерацией производителей индеек птицу. Федерация, которая ежегодно спонсирует не только это мероприятие, но и передает сотни тысяч долларов на поддержку политиков, поставляет птиц на президентский стол с 1947-го.Байден, которому на днях исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20221112/signal-1830989871.html

https://ria.ru/20221105/bayden-1829305780.html

https://ria.ru/20221121/indeyka-1833197463.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, джо байден