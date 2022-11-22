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Американцы высмеяли Байдена, попытавшегося взять интервью у индейки - РИА Новости, 22.11.2022
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Американцы высмеяли Байдена, попытавшегося взять интервью у индейки
Американцы высмеяли Байдена, попытавшегося взять интервью у индейки - РИА Новости, 22.11.2022
Американцы высмеяли Байдена, попытавшегося взять интервью у индейки
Зрители YouTube-канала GOP War Room высмеяли попытку президента США Джо Байдена взять интервью у индейки на церемонии по случаю Дня благодарения. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T04:58
2022-11-22T11:03
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Зрители YouTube-канала GOP War Room высмеяли попытку президента США Джо Байдена взять интервью у индейки на церемонии по случаю Дня благодарения.На опубликованном с мероприятия видео показано, как Байден подошел к одной из индеек, начал произносить свою речь и прервал ее, попытавшись завести диалог с птицей.Не получив ответа, глава государства отошел от птицы под смех публики."Джо, наверное, думает, что это кошка", — отметил Jason Nester."Птичий мозг", — добавил Karol S."Из индейки получился бы лучший президент!" — выразил уверенность Jehu davis."Они понимают друг друга", — заявил Norman Hill.В понедельник президент США Джо Байден помиловал индеек Шоколад и Крошку по случаю Дня благодарения. Их имена выбрали в честь печенья с шоколадной крошкой.Как сообщает National Public radio, церемония помилования индеек первым лицом страны началась в 1963 году, когда президент Джон Кеннеди распорядился оставить в живых переданную Белому дому Национальной федерацией производителей индеек птицу. Федерация, которая ежегодно спонсирует не только это мероприятие, но и передает сотни тысяч долларов на поддержку политиков, поставляет птиц на президентский стол с 1947-го.Байден, которому на днях исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20221112/signal-1830989871.html
https://ria.ru/20221105/bayden-1829305780.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
04:58 22.11.2022 (обновлено: 11:03 22.11.2022)
 
Американцы высмеяли Байдена, попытавшегося взять интервью у индейки

Пользователи YouTube высмеяли попытку президента США Байдена взять интервью у индейки

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Зрители YouTube-канала GOP War Room высмеяли попытку президента США Джо Байдена взять интервью у индейки на церемонии по случаю Дня благодарения.
На опубликованном с мероприятия видео показано, как Байден подошел к одной из индеек, начал произносить свою речь и прервал ее, попытавшись завести диалог с птицей.

"Бог любит вас! Девять с половиной миллионов индеек! Вот что я вам скажу, это как в некоторых странах, в которых я был, и они... Во всяком случае… Хочешь поговорить?" — спросил Байден индейку, поднеся к ней микрофон.

Не получив ответа, глава государства отошел от птицы под смех публики.
"Джо, наверное, думает, что это кошка", — отметил Jason Nester.
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"Птичий мозг", — добавил Karol S.
"Даже эта индейка знает, что с комнатным растением нельзя разговаривать", — написал пользователь Losangeleskingsfan15.
"Из индейки получился бы лучший президент!" — выразил уверенность Jehu davis.
"Они понимают друг друга", — заявил Norman Hill.

"Индейка: пожалуйста, убейте меня", — сыронизировал Miggy1994.

В понедельник президент США Джо Байден помиловал индеек Шоколад и Крошку по случаю Дня благодарения. Их имена выбрали в честь печенья с шоколадной крошкой.
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Как сообщает National Public radio, церемония помилования индеек первым лицом страны началась в 1963 году, когда президент Джон Кеннеди распорядился оставить в живых переданную Белому дому Национальной федерацией производителей индеек птицу. Федерация, которая ежегодно спонсирует не только это мероприятие, но и передает сотни тысяч долларов на поддержку политиков, поставляет птиц на президентский стол с 1947-го.
Байден, которому на днях исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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