https://ria.ru/20221122/ftx-1833370866.html

Крах FTX пустил метастазы по всему крипторынку, считает эксперт

Крах FTX пустил метастазы по всему крипторынку, считает эксперт - РИА Новости, 22.11.2022

Крах FTX пустил метастазы по всему крипторынку, считает эксперт

Крах криптобиржи FTX пустил метастазы по всей отрасли, теперь рынок контролирует продавцы - инвесторы боятся новых банкротств крупных криптопроектов, на этом... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:44

2022-11-22T14:44

2022-11-22T14:44

экономика

владислав антонов (аналитик)

genesis

криптовалюта

биткоин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832908091_0:7:3195:1804_1920x0_80_0_0_495b4f7084c32e4211d418e3fbee0e8b.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Крах криптобиржи FTX пустил метастазы по всей отрасли, теперь рынок контролирует продавцы - инвесторы боятся новых банкротств крупных криптопроектов, на этом фоне биткоин может быстро достигнуть стоимости в 10-12 тысяч долларов за монету, заявил РИА Новости финансовый аналитик Bit River Владислав Антонов."Рынок полностью контролируют продавцы. Активность покупателей низкая из-за опасений новых банкротств. Соответственно, желающих продать криптовалюту больше, чем покупателей. Находясь под серьезным давлением, цена биткоина способна быстро достигнуть зоны 10–12 тысяч долларов. Рынок низколиквидный, поэтому если еще несколько компаний начнут испытывать трудности, то цена может опуститься на 20–25%. В случае реализации негативного сценария и снижении доверия к криптовалютам криптозима может затянуться до халвинга биткоина в 2024 году", - поясняет эксперт.Антонов отмечает, что в последние дни усилились спекуляции по поводу финансовых проблем криптобиржи Genesis, которая на прошлой неделе приостановила выплаты клиентам. Глава Binance Чанпэн Чжао ранее заявлял, что после банкротства биржи FTX последствия будут продолжительными."Компании, которые инвестировали в Genesis, будут испытывать серьезные проблемы. По данным авторитетных мировых СМИ, сегодня испытывают проблемы с ликвидностью: Galois coinshares international, Huobi, Сelsius, Hodlnaut и Multicoin. Новости о возможном банкротстве Genesis - негативный фактор для криптоиндустрии и инвесторов. Страх пока доминирует среди инвесторов. Эмоциональные решения на рынке повышают его волатильность", - подмечает Антонов.Представитель Genesis заявил, что компания продолжает вести переговоры с кредиторами и не планирует объявлять о банкротстве в ближайшее время. Цель ясна – не допустить банкротства, считает Антонов. "FTX обанкротилась и пустила метастазы по всей отрасли. Хирургами пытаются выступить Чанпэн Чжао и ряд крупных участников рынка, которые не использовали клиентские средства в качестве залогов. Вопрос в другом: получится ли у них удалить все метастазы (кризис ликвидности) и привести крипторынок в нормальное рабочее состояние", - заключает эксперт.К 14.24 мск биткоин на Binance торгуется у отметки 15,7 тысячи долларов за монету.

https://ria.ru/20220330/playstation-1780942793.html

https://ria.ru/20221118/mayning-1832532921.html

https://ria.ru/20221112/sostoyanie-1831042914.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владислав антонов (аналитик), genesis, криптовалюта, биткоин