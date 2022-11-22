https://ria.ru/20221122/evrovidenie-1833420498.html

ЕВС изменил правила голосования на Евровидении из-за сговора жюри

ЕВС изменил правила голосования на Евровидении из-за сговора жюри - РИА Новости, 22.11.2022

ЕВС изменил правила голосования на Евровидении из-за сговора жюри

Европейский вещательный союз (ЕВС) изменил правила голосования на Евровидении-2023 из-за сговора жюри на конкурсе в этом году, сообщается на сайте организации. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:47

2022-11-22T16:47

2022-11-22T17:42

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Европейский вещательный союз (ЕВС) изменил правила голосования на Евровидении-2023 из-за сговора жюри на конкурсе в этом году, сообщается на сайте организации. "В связи с беспрецедентным характером нарушений при голосовании, выявленных на конкурсе 2022 года, была создана рабочая группа из членов ЕВС для рассмотрения способов защиты честного голосования", — сказано в заявлении.Теперь только зрители будут решать, какие страны пройдут в финал. Жюри Евровидения допустят до судейства лишь на завершающем этапе. Кроме того, впервые в истории шоу выбрать победителя смогут и зрители из тех стран, которые не участвуют в конкурсе.В ЕВС отметили, что "каждый, кто смотрит Евровидение, где бы он ни жил в мире, может отдать голос за свои любимые песни". При этом отдельного заявления по России, которую отстранили от конкурса в этом году, не было. Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле с 9 по 13 мая. Европейский вещательный союз принял решение не проводить конкурс на Украине, хотя страна победила в нем в 2022 году.

https://ria.ru/20220516/makhinatsii-1788719855.html

https://ria.ru/20221019/evrovidenie-1825211701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

евровидение, ливерпуль, новости культуры