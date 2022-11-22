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ЕВС изменил правила голосования на Евровидении из-за сговора жюри - РИА Новости, 22.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221122/evrovidenie-1833420498.html
ЕВС изменил правила голосования на Евровидении из-за сговора жюри
ЕВС изменил правила голосования на Евровидении из-за сговора жюри - РИА Новости, 22.11.2022
ЕВС изменил правила голосования на Евровидении из-за сговора жюри
Европейский вещательный союз (ЕВС) изменил правила голосования на Евровидении-2023 из-за сговора жюри на конкурсе в этом году, сообщается на сайте организации. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:47
2022-11-22T17:42
шоубиз
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Европейский вещательный союз (ЕВС) изменил правила голосования на Евровидении-2023 из-за сговора жюри на конкурсе в этом году, сообщается на сайте организации. "В связи с беспрецедентным характером нарушений при голосовании, выявленных на конкурсе 2022 года, была создана рабочая группа из членов ЕВС для рассмотрения способов защиты честного голосования", — сказано в заявлении.Теперь только зрители будут решать, какие страны пройдут в финал. Жюри Евровидения допустят до судейства лишь на завершающем этапе. Кроме того, впервые в истории шоу выбрать победителя смогут и зрители из тех стран, которые не участвуют в конкурсе.В ЕВС отметили, что "каждый, кто смотрит Евровидение, где бы он ни жил в мире, может отдать голос за свои любимые песни". При этом отдельного заявления по России, которую отстранили от конкурса в этом году, не было. Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле с 9 по 13 мая. Европейский вещательный союз принял решение не проводить конкурс на Украине, хотя страна победила в нем в 2022 году.
https://ria.ru/20220516/makhinatsii-1788719855.html
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евровидение, ливерпуль, новости культуры
Шоубиз, Евровидение, Ливерпуль, Новости культуры
16:47 22.11.2022 (обновлено: 17:42 22.11.2022)
 
ЕВС изменил правила голосования на Евровидении из-за сговора жюри

ЕВС изменил правила голосования на Евровидении из-за сговора жюри на конкурсе в 2022 году

© AP Photo / Luca BrunoУкраинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни "Евровидение-2022"
Украинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни Евровидение-2022 - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Luca Bruno
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Европейский вещательный союз (ЕВС) изменил правила голосования на Евровидении-2023 из-за сговора жюри на конкурсе в этом году, сообщается на сайте организации.
"В связи с беспрецедентным характером нарушений при голосовании, выявленных на конкурсе 2022 года, была создана рабочая группа из членов ЕВС для рассмотрения способов защиты честного голосования", — сказано в заявлении.
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Теперь только зрители будут решать, какие страны пройдут в финал. Жюри Евровидения допустят до судейства лишь на завершающем этапе. Кроме того, впервые в истории шоу выбрать победителя смогут и зрители из тех стран, которые не участвуют в конкурсе.

"Зрители из стран, не участвующих в конкурсе, смогут проголосовать через безопасную онлайн-платформу, используя кредитную карту своей страны", — также сказано в заявлении.

В ЕВС отметили, что "каждый, кто смотрит Евровидение, где бы он ни жил в мире, может отдать голос за свои любимые песни". При этом отдельного заявления по России, которую отстранили от конкурса в этом году, не было.
Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле с 9 по 13 мая. Европейский вещательный союз принял решение не проводить конкурс на Украине, хотя страна победила в нем в 2022 году.
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