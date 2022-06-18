Рейтинг@Mail.ru
Украина не примет Евровидение: когда еще победители не проводили конкурс - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220618/eurovision-1796179957.html
Украина не примет Евровидение: когда еще победители не проводили конкурс
Украина не примет Евровидение: когда еще победители не проводили конкурс - РИА Новости, 18.06.2022
Украина не примет Евровидение: когда еще победители не проводили конкурс
Впервые за историю Евровидения стране-победителю было отказано в праве проводить конкурс на следующий год у себя. Но были еще случаи, когда форум проходил не в... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T07:00
2022-06-18T07:00
шоубиз
евровидение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788066221_0:96:3307:1956_1920x0_80_0_0_92a94152a9df2f631c1f95f59f8164ea.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Впервые за историю Евровидения стране-победителю было отказано в праве проводить конкурс на следующий год у себя. Но были еще случаи, когда форум проходил не в государстве-триумфаторе прошлого года. Подробнее о причинах – в материале РИА Новости. Первые в новейшей истории: Украина осталась без ЕвровиденияПо мнению Европейского вещательного союза (ЕВС), Украина не сможет обеспечить безопасность участников и гостей. Кроме того, оставался под вопросом и уровень проведения самого масштабного музыкального конкурса планеты. Безусловно, это риски для форума, в том числе и материальные. Тем более, что репутация Евровидения сильно пострадала в этом году – в связи с подтасовкой результатов жюри. Кстати, Украину были готовы лишить Евровидения и в 2005 году (после победы певицы Русланы в 2004-м). Киев срывал сроки организации площадки, а с этим вопросом в ЕВС все строго. План готовят сразу после финала очередного конкурса и работают над мероприятием в течение всего следующего года. Тогда в качестве подстраховки начали готовить резервную площадку в Копенгагене. Но украинцы справились со всеми задачами, правда, территорию вокруг арены в прямом смысле докрашивали уже во время финальных репетиций. А в столице Дании позже провели юбилейные мероприятия, приуроченные 50-летию конкурса. Второй раз Украина проводила Евровидение в 2017 году после победы Джамалы. Тогда Киев запретил въезд в страну российской певице Юлии Самойловой. В итоге Москва отказалась от участия в конкурсе. Шестидесятые: Лондон спасал ЕвровидениеНа первых двух конкурсах, в 1956 и 1957 годах, правила о проведении Евровидения в стране-победители не было, его ввели только в 1958-м. Тогда площадку организовали Нидерланды в городе Хилверсюм. Эта же страна и первой отказалась проводить у себя конкурс в 1960-м по финансовым причинам, так как организовала площадку в 1958-м. На помощь пришел Лондон. Также столица Великобритании стала принимающей стороной в 1963 году после отказа Франции проводить конкурс. Пятая республика также сослалась на дороговизну мероприятия, потому что становилась страной-хозяйкой фестиваля в 1959-м и 1961-м.Семидесятые: Великобритания спасала карликовые страны ЕвропыМонако один раз выигрывало конкурс – в 1971 году. Но оказалось, что ни достойной площадки, ни денег у страны для Евровидения нет. В итоге музыкальный конкурс прошел в шотландском Эдинбурге.Карликовый Люксембург выиграл конкурс в 1972 году, провел его у себя в 1973-м и снова победил. А вот уже в 1974-м организовать его у себя не смог. И снова на помощь пришла Великобритания: Евровидение прошло в Брайтоне.Восьмидесятые: последний отказ страны принимать конкурсВ 1980 году Евровидение состоялось в Гааге, Нидерланды. Но годом ранее победил Израиль, второй раз подряд. В итоге вещатель потратил слишком много денег на организацию конкурса 1979-ого, переход на цветное ТВ и освещение мирных переговоров с Египтом.В связи с финансовым положением Израиль не смог повторно провести конкурс у себя, да и вообще отказался от участия в нем. Правда, всего на год.Великобритания снова спасет Европу: BBC займется конкурсом 2023 годаПосле 1980-ого никаких отказов от проведения конкурса не было. Евровидение смогло создать некую универсальную формулу организации мероприятия, когда, как говорят в России, – все четко, как в аптеке.Поэтому ЕВС вынужден был в 2022 году обратиться к Великобритании снова, как стране, занявшей второе место на прошедшем конкурсе, принять у себя Евровидение–2023. Среди возможных городов, которые могут принять Евровидение, СМИ называют шотландский Глазго. Там в 2008 году проходил танцевальный аналог конкурса. И, кстати, этот мегаполис ни разу не проводил песенный форум, хотя Великобритания принимала его у себя восемь раз.Кроме того, администрации Лондона, Бирмингема, Манчестера и Ливерпуля также готовы организовать конкурс 2023 года.
https://ria.ru/20220521/shoubiznes-1789555634.html
https://ria.ru/20220617/evrovidenie-1796251414.html
https://ria.ru/20160520/1436987192.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788066221_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_ea2b34ffb8ad64715b1d23d40724aa2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евровидение
07:00 18.06.2022
 

Украина не примет Евровидение: когда еще победители не проводили конкурс

© AP Photo / Sergey PonomarevЕвровидение в Москве
Евровидение в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Sergey Ponomarev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Впервые за историю Евровидения стране-победителю было отказано в праве проводить конкурс на следующий год у себя. Но были еще случаи, когда форум проходил не в государстве-триумфаторе прошлого года. Подробнее о причинах – в материале РИА Новости.

Первые в новейшей истории: Украина осталась без Евровидения

По мнению Европейского вещательного союза (ЕВС), Украина не сможет обеспечить безопасность участников и гостей. Кроме того, оставался под вопросом и уровень проведения самого масштабного музыкального конкурса планеты. Безусловно, это риски для форума, в том числе и материальные. Тем более, что репутация Евровидения сильно пострадала в этом году – в связи с подтасовкой результатов жюри.
Украинская группа Kalush Orchestra на конкурсе песни Евровидение - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 07:45Шоубиз
Новости шоубиза: подмена голосов на Евровидении и возвращение Пугачевой
Кстати, Украину были готовы лишить Евровидения и в 2005 году (после победы певицы Русланы в 2004-м). Киев срывал сроки организации площадки, а с этим вопросом в ЕВС все строго. План готовят сразу после финала очередного конкурса и работают над мероприятием в течение всего следующего года.
Тогда в качестве подстраховки начали готовить резервную площадку в Копенгагене. Но украинцы справились со всеми задачами, правда, территорию вокруг арены в прямом смысле докрашивали уже во время финальных репетиций. А в столице Дании позже провели юбилейные мероприятия, приуроченные 50-летию конкурса.
Второй раз Украина проводила Евровидение в 2017 году после победы Джамалы. Тогда Киев запретил въезд в страну российской певице Юлии Самойловой. В итоге Москва отказалась от участия в конкурсе.

Шестидесятые: Лондон спасал Евровидение

На первых двух конкурсах, в 1956 и 1957 годах, правила о проведении Евровидения в стране-победители не было, его ввели только в 1958-м. Тогда площадку организовали Нидерланды в городе Хилверсюм.
Эта же страна и первой отказалась проводить у себя конкурс в 1960-м по финансовым причинам, так как организовала площадку в 1958-м. На помощь пришел Лондон.
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский дворец после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Лондоне
Вестминстерский дворец после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Вестминстерский дворец после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли" в Лондоне
Также столица Великобритании стала принимающей стороной в 1963 году после отказа Франции проводить конкурс. Пятая республика также сослалась на дороговизну мероприятия, потому что становилась страной-хозяйкой фестиваля в 1959-м и 1961-м.

Семидесятые: Великобритания спасала карликовые страны Европы

Монако один раз выигрывало конкурс – в 1971 году. Но оказалось, что ни достойной площадки, ни денег у страны для Евровидения нет. В итоге музыкальный конкурс прошел в шотландском Эдинбурге.
Карликовый Люксембург выиграл конкурс в 1972 году, провел его у себя в 1973-м и снова победил. А вот уже в 1974-м организовать его у себя не смог. И снова на помощь пришла Великобритания: Евровидение прошло в Брайтоне.

Восьмидесятые: последний отказ страны принимать конкурс

В 1980 году Евровидение состоялось в Гааге, Нидерланды. Но годом ранее победил Израиль, второй раз подряд. В итоге вещатель потратил слишком много денег на организацию конкурса 1979-ого, переход на цветное ТВ и освещение мирных переговоров с Египтом.
© Depositphotos / sepavoneИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Depositphotos / sepavone
Иерусалим
В связи с финансовым положением Израиль не смог повторно провести конкурс у себя, да и вообще отказался от участия в нем. Правда, всего на год.

Великобритания снова спасет Европу: BBC займется конкурсом 2023 года

После 1980-ого никаких отказов от проведения конкурса не было. Евровидение смогло создать некую универсальную формулу организации мероприятия, когда, как говорят в России, – все четко, как в аптеке.
Поэтому ЕВС вынужден был в 2022 году обратиться к Великобритании снова, как стране, занявшей второе место на прошедшем конкурсе, принять у себя Евровидение–2023.
Лондон - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 17:42Шоубиз
Британия выразила готовность провести Евровидение в 2023 году
Среди возможных городов, которые могут принять Евровидение, СМИ называют шотландский Глазго. Там в 2008 году проходил танцевальный аналог конкурса. И, кстати, этот мегаполис ни разу не проводил песенный форум, хотя Великобритания принимала его у себя восемь раз.
Кроме того, администрации Лондона, Бирмингема, Манчестера и Ливерпуля также готовы организовать конкурс 2023 года.
Сергей Лазарев (Россия) во время генеральной репетиции финала 61-го международного конкурса песни Евровидение 2016 в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 20.05.2016
20 мая 2016, 14:32Культура
За кулисами Евровидения: новые подробности голосования жюри и зрителейКогда решение уже принято, победителей вроде бы не судят. Однако новые детали по итогам голосования стоит принять во внимание и разобраться, почему вокруг Евровидения-2016 так много споров, считает Анастасия Мельникова.
 
ШоубизЕвровидение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала