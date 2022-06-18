https://ria.ru/20220618/eurovision-1796179957.html

Украина не примет Евровидение: когда еще победители не проводили конкурс

Украина не примет Евровидение: когда еще победители не проводили конкурс - РИА Новости, 18.06.2022

Украина не примет Евровидение: когда еще победители не проводили конкурс

Впервые за историю Евровидения стране-победителю было отказано в праве проводить конкурс на следующий год у себя. Но были еще случаи, когда форум проходил не в... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T07:00

2022-06-18T07:00

2022-06-18T07:00

шоубиз

евровидение

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Впервые за историю Евровидения стране-победителю было отказано в праве проводить конкурс на следующий год у себя. Но были еще случаи, когда форум проходил не в государстве-триумфаторе прошлого года. Подробнее о причинах – в материале РИА Новости. Первые в новейшей истории: Украина осталась без ЕвровиденияПо мнению Европейского вещательного союза (ЕВС), Украина не сможет обеспечить безопасность участников и гостей. Кроме того, оставался под вопросом и уровень проведения самого масштабного музыкального конкурса планеты. Безусловно, это риски для форума, в том числе и материальные. Тем более, что репутация Евровидения сильно пострадала в этом году – в связи с подтасовкой результатов жюри. Кстати, Украину были готовы лишить Евровидения и в 2005 году (после победы певицы Русланы в 2004-м). Киев срывал сроки организации площадки, а с этим вопросом в ЕВС все строго. План готовят сразу после финала очередного конкурса и работают над мероприятием в течение всего следующего года. Тогда в качестве подстраховки начали готовить резервную площадку в Копенгагене. Но украинцы справились со всеми задачами, правда, территорию вокруг арены в прямом смысле докрашивали уже во время финальных репетиций. А в столице Дании позже провели юбилейные мероприятия, приуроченные 50-летию конкурса. Второй раз Украина проводила Евровидение в 2017 году после победы Джамалы. Тогда Киев запретил въезд в страну российской певице Юлии Самойловой. В итоге Москва отказалась от участия в конкурсе. Шестидесятые: Лондон спасал ЕвровидениеНа первых двух конкурсах, в 1956 и 1957 годах, правила о проведении Евровидения в стране-победители не было, его ввели только в 1958-м. Тогда площадку организовали Нидерланды в городе Хилверсюм. Эта же страна и первой отказалась проводить у себя конкурс в 1960-м по финансовым причинам, так как организовала площадку в 1958-м. На помощь пришел Лондон. Также столица Великобритании стала принимающей стороной в 1963 году после отказа Франции проводить конкурс. Пятая республика также сослалась на дороговизну мероприятия, потому что становилась страной-хозяйкой фестиваля в 1959-м и 1961-м.Семидесятые: Великобритания спасала карликовые страны ЕвропыМонако один раз выигрывало конкурс – в 1971 году. Но оказалось, что ни достойной площадки, ни денег у страны для Евровидения нет. В итоге музыкальный конкурс прошел в шотландском Эдинбурге.Карликовый Люксембург выиграл конкурс в 1972 году, провел его у себя в 1973-м и снова победил. А вот уже в 1974-м организовать его у себя не смог. И снова на помощь пришла Великобритания: Евровидение прошло в Брайтоне.Восьмидесятые: последний отказ страны принимать конкурсВ 1980 году Евровидение состоялось в Гааге, Нидерланды. Но годом ранее победил Израиль, второй раз подряд. В итоге вещатель потратил слишком много денег на организацию конкурса 1979-ого, переход на цветное ТВ и освещение мирных переговоров с Египтом.В связи с финансовым положением Израиль не смог повторно провести конкурс у себя, да и вообще отказался от участия в нем. Правда, всего на год.Великобритания снова спасет Европу: BBC займется конкурсом 2023 годаПосле 1980-ого никаких отказов от проведения конкурса не было. Евровидение смогло создать некую универсальную формулу организации мероприятия, когда, как говорят в России, – все четко, как в аптеке.Поэтому ЕВС вынужден был в 2022 году обратиться к Великобритании снова, как стране, занявшей второе место на прошедшем конкурсе, принять у себя Евровидение–2023. Среди возможных городов, которые могут принять Евровидение, СМИ называют шотландский Глазго. Там в 2008 году проходил танцевальный аналог конкурса. И, кстати, этот мегаполис ни разу не проводил песенный форум, хотя Великобритания принимала его у себя восемь раз.Кроме того, администрации Лондона, Бирмингема, Манчестера и Ливерпуля также готовы организовать конкурс 2023 года.

https://ria.ru/20220521/shoubiznes-1789555634.html

https://ria.ru/20220617/evrovidenie-1796251414.html

https://ria.ru/20160520/1436987192.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

евровидение