https://ria.ru/20221122/evropa-1833180937.html

Бремя белого человека: европейцев призвали извиниться перед всем миром

Бремя белого человека: европейцев призвали извиниться перед всем миром - РИА Новости, 22.11.2022

Бремя белого человека: европейцев призвали извиниться перед всем миром

"Европейцы преподают много-много уроков. Я европеец. Я думаю, что за то, что мы, европейцы, делали по всему миру в течение последних трех тысяч лет, мы должны... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T08:00

2022-11-22T08:00

2022-11-22T08:06

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европа

катар

сша

международная федерация футбола (фифа)

олимпийские игры

джанни инфантино

чм по футболу 2022

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"Европейцы преподают много-много уроков. Я европеец. Я думаю, что за то, что мы, европейцы, делали по всему миру в течение последних трех тысяч лет, мы должны извиняться следующие три тысячи лет, прежде чем учить других людей морали".Так президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на мощную атаку западных СМИ на начавшийся в Катаре чемпионат мира по футболу — арабскую страну обвиняют в нарушении прав человека (на любой вкус: эмигрантов, женщин, меньшинств, в том числе сексуальных) и недоумевают, как вообще можно было проводить там главный мировой турнир. Причины ищут в коррупции (врожденная черта международных организаций), напоминают, что предыдущий чемпионат проходил в "фашистской России". И вообще: куда катится цивилизованный мир. Пятидесятидвухлетнего швейцарца все это достало, и пресс-конференцию накануне чемпионата он начал с часовой лекции, призванной вразумить прессу и западный мир в целом. Наболело у кавалера российского ордена Дружбы:"Сегодня у меня особенное чувство. Сегодня я чувствую себя катарцем, сегодня я чувствую себя арабом, сегодня я чувствую себя африканцем, сегодня я чувствую себя геем, сегодня я чувствую себя инвалидом, чувствую себя рабочим-мигрантом".Инфантино рассказал, что его в детстве тоже травили: он рос в Швейцарии в семье итальянских мигрантов, и ему в школе доставалось и за плохое знание немецкого, и за рыжие волосы и веснушки. Но когда западные СМИ возмущаются правами работающих в Катаре мигрантов и рассказывают о том, что больше тысячи их погибло на стройке, они лицемерят:"Сотни тысяч рабочих приезжают сюда зарабатывать, они зарабатывают в десять раз больше, чем в своих собственных странах, помогают своим семьям выживать. И они делают это законным способом. <…> Вы думаете, ФИФА может приехать в Англию, США или Италию и потребовать, чтобы они разработали систему поддержки рабочих-мигрантов? Многие там работают нелегально, в Катаре — легально. Есть специальный фонд поддержки, который уже выплатил более 350 миллионов долларов компенсации. В основном пострадавшим рабочим.Европа могла бы поступить так же, как Катар. Создать несколько каналов, несколько легальных каналов, по которым часть этих рабочих могла бы приехать в Европу. Они бы зарабатывали мало, но получили бы работу, будущее, надежду".Пафос Инфантино прост: "Эта морализаторская односторонность — просто лицемерие". "Кого, на самом деле, интересуют рабочие? ФИФА, футбол, чемпионат мира и, честно говоря, Катар тоже. Несколько дней назад был на мероприятии, где мы объяснили, что мы делаем для инвалидов на этом чемпионате мира.Здесь собрались 400 журналистов — то событие освещали четыре журналиста. В мире миллиард инвалидов. Всем наплевать. Всем наплевать. Четыре журналиста".При этом Инфантино вызывал огонь на себя:"Если вам нужно кого-то критиковать, не давите на игроков, тренеров. Вы можете распять меня, я здесь для этого. Оставьте игроков, тренеров в покое, дайте им сконцентрироваться на игре, не критикуйте Катар, футболистов и еще кого-нибудь. Дайте людям насладиться этим чемпионатом мира. Он и так проводится только раз в четыре года. Сколько сложностей есть в мире, вы хотите еще больше разделять людей, а не объединять их? Пожалуйста, давайте праздновать и верить в то, что мы подарим миру улыбки".Главу ФИФА можно понять: готовишь сложнейшее мероприятие, а потом начинается разнузданная критика всего и вся. И место не то, и порядки неправильные, да еще и пиво запретили продавать. Точно так же было и на прошлом чемпионате — тогда Россию тоже полоскали в западных СМИ, раздувая реальные и выдумывая нереальные проблемы. Но если вы думаете, что западная пресса прониклась речью Инфантино, то вы ошибаетесь, его тут же спросили, нормально ли, что сборная Англии будет играть против команды Ирана — страны, где нарушаются права женщин и секс-меньшинств:"Не государственные режимы играют между собой, а футбольные команды. Вы хотите еще одну мировую войну? Если у нас будет возможность проводить турнир в Иране, то мы должны поехать туда, чтобы, возможно, что-то изменить. В Иране живет 80 миллионов людей, вы считаете, что все они живут плохо, что там живут монстры? Я так не думаю. Или если в Великобритании живет 60 миллионов, вы думаете, что они все хорошие без исключения? Вы разъединяете — мы будем бороться за то, чтобы объединять людей".Но, конечно, самыми громкими стали слова Инфантино, вынесенные в начало статьи, — о том, что европейцы натворили по всему миру за последние три тысячи лет столько, что теперь должны извиняться следующие три тысячи лет, прежде чем учить других людей морали. Это очень сильное заявление — и столь же странное.С точки зрения господствующей на Западе "культуры отмены" Инфантино прав — европейцы должны платить и каяться, посыпать голову пеплом и выплачивать компенсации. Конечно, не за три тысячи лет, тут глава ФИФА перебрал: не только Европы, но и Рима тогда еще не было. Войны Рима с Карфагеном или с Парфянским царством, конечно, можно отнести к европейской экспансии на Восток, но там все-таки было и обратное движение. А уж потом было и нашествие мавров в Европу, и в целом подъем исламского мира, так что реальная экспансия Европы вовне началась только во втором тысячелетии. Причем тоже не сразу: сначала были лишь Крестовые походы, жертвой которых стала и альтернативно европейская православная Византия и чуть не стала столь же чуждая соседка по континенту Русь.Но полноценный выход в свет начался только в XV веке, когда открыли морские пути в Африку, Индию, Южную и Юго-Восточную Азию и, конечно, Америку. Вот тогда европейцы и развернулись во весь рост — грабили и заселяли, убивали и крестили, просвещали и вырезали, воевали и развивали. И действительно построили европоцентричную миросистему, достигшую пика своего могущества к XX веку. Но все проходит — и этот западноориентированный мир все быстрее уходит в прошлое.Сил удержать мировую гегемонию у пока еще единого Запада нет: обратный отсчет идет уже на десятилетия, а потом пойдет на годы. Более того, сам Запад внутри себя все больше погружается в кризис — в первую очередь духовный, моральный, этический. Теряет жизненные силы. И вот тут Запад вдруг начинает активно каяться (перед другими расами, меньшинствами), переписывать свою историю, сносить памятники Колумбу. Объявляет — пока еще не официально, но уже на уровне "передовых теорий" и образовательных программ — главным врагом покаяния и препятствием на пути к прогрессу белого цисгендерного мужчину. То есть того, кто и создал нынешнюю глобальную модель, — она может нам не нравится, причем вполне справедливо, но отрицать факты глупо.Но если белый европеец (и американец, естественно) должен теперь только каяться, то значит, на проекте глобального господства Запада поставили крест сами правители западного мира? Но зачем им торопить события? Ведь агонию западной гегемонии все-таки можно продлить, да и действия тех же англосаксонских держав (во главе с США) вовсе не демонстрируют их покорность судьбе и готовность к переходу к многополярному, то есть не живущему по их правилам миру.Какая-то тут нестыковка получается: на словах каются и сами себя секут, а ведут при этом вполне активную игру на мировой арене, пытаясь не только удержать позиции, но еще и чужое прихватить (Украина — ярчайший пример). Конечно, можно попытаться объяснить все происходящее тем, что наднациональные западные элиты совершенно не беспокоятся о будущем белых европейцев и американцев и готовы заменить их на мигрантов любого цвета и происхождения. И вообще, эти белые немцы в Германии или потомки немецких переселенцев в США только мешают — куда проще управлять мультикультурной массой, перемешанной в плавильном котле, оторванной от почвы и традиций.Конечно, на пути к глобализации — то есть к новому Вавилону — необходимо создать чистого потребителя, лишенного даже памяти о предках, но вот только опыт даже наиболее продвинутых в этом направлении США не дает особых оснований для пессимизма (или оптимизма, если смотреть с точки зрения унификаторов-глобалистов). Как-то не очень получается перемешать всех и вся — сопротивляется народ, да и завезенные мигранты предпочитают кучковаться и не прыгать в общий котел. Что уж говорить о Европе, там все это еще более ярко выражено.Так что одними глобалистскими планами (реально существующими, но плохо работающими) такое стремление европейцев к самобичеванию не объяснишь. Должна быть еще какая-то причина — глубоко внутренняя, естественная. Что заставляет Инфантино говорить о том, что европейцам теперь стоит долго извиняться, а не учить других морали. И она есть — это разочарование в своих силах, наступившее после непомерной гордыни. Да, обычной человеческой гордыни, в высшей степени свойственной европейской цивилизации.Вся европейская экспансия строилась на чувстве собственного превосходства над всеми и вся: индейцами и индийцами, неграми и китайцами, русскими и папуасами. Европеец искренне считал себя высшим существом — вне зависимости от того, имел он дело с представителем дикого племени или древней цивилизации. Это чувство не закрепилось бы в нем, не будь у него технического превосходства в виде пушек и ружей, но в итоге оно развилось до невероятных масштабов, достигнув своего максимума на американской почве. Расизм (то есть различение с чужим) в той иной степени свойственен всем расам (китайцы тоже считают себя выше других), но только у европейцев он принял характер активной экспансии, стремления подчинить, а потом и переделать под себя все народы. Но когда современные западные люди столкнулись с возрождением других цивилизационных проектов (китайского, исламского и так далее), они осознали, что мир уже не принадлежит им, более того — за место в нем еще нужно побороться.Но уже не силой оружия, а хитростью и умением приспосабливаться, находить общий язык с теми, кого еще вчера ты считал "грязным арабом" или "тупым китаезой". Именно этого хотят европейцы вроде Инфантино, ради этого они готовы отказаться от морализаторства и поучений и даже покаяться в грехах своих предков. Потому что реальной альтернативы у них нет — другой вариант им предлагают их старшие англосаксонские братья: продолжать учить всех жить, пытаться и дальше пасти народы, причем как силой денег и слова, так и силой оружия. Но что-то подсказывает, что в массе своей европейцы не собираются ни воевать, ни умирать за обреченный на поражение проект. Инфантильные? Нет, просто расчетливые.

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авторы, европа, катар, сша, международная федерация футбола (фифа), олимпийские игры, джанни инфантино, чм по футболу 2022