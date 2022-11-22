05:19 22.11.2022 (обновлено: 06:43 22.11.2022)
Эрдоган обвинил США в снабжении курдских боевиков оружием
Эрдоган заявил, что США снабжают оружием курдские вооруженные формирования в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости. США за последние годы поставили тысячи грузовиков с боеприпасами курдским вооруженным формированиям в Сирии, передает Анадолу со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдоган.
"Нас огорчает тот факт, что союзник Турции по НАТО за последние годы поставил тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы", — сказал Эрдоган.
Президент отметил, что "этот курс продолжается с периода президентства Барака Обамы, продолжился при Дональде Трампе и остается неизменным при Джо Байдене".
По словам турецкого лидера, Анкара осведомила Вашингтон о беспокойстве из-за сирийского вопроса.
"Я лично поднимал вопрос в беседах с Обамой, Трампом и далее Байденом, заявлял, что если мы — союзники и партнеры по НАТО, — то должны осознавать, что поддержка, оказываемая американцами террористам в Сирии, формирует угрозу для южных границ Турции. Предупреждали, что при необходимости будем вынуждены к ответным действиям", — подчеркнул Эрдоган.
По его словам, американской стороне нечем отвечать Анкаре.
"Мы продолжим действовать так, как того требует национальная безопасность Турции. Никаких уступок! Потому что любое изменение позиции сопряжено с проблемами для нашей страны", — заверил Эрдоган.
Ранее Минобороны Турции объявило о начале воздушной операции "Коготь-меч" против курдских формирований на севере Сирии и Ирака. По данным ведомства, террористы используют северные территории этих стран в качестве баз для нападения на Турцию.
Поводом для проведения операции стал теракт, совершенный в Стамбуле 13 ноября. При взрыве на пешеходной улице Истикляль погибли шесть человек, пострадали более 80. Подозреваемую задержали, она призналась в связях с РПК. В турецком МВД заявляли, что указание совершить атаку поступило из Кобани, а исполнитель прошел на территорию страны через Африн.
Вооруженный конфликт с боевиками из Рабочей партии Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы курдов, против которых турецкие ВС проводят воздушные и наземные операции.