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Эрдоган обвинил США в снабжении курдских боевиков оружием - РИА Новости, 22.11.2022
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Эрдоган обвинил США в снабжении курдских боевиков оружием
Эрдоган обвинил США в снабжении курдских боевиков оружием - РИА Новости, 22.11.2022
Эрдоган обвинил США в снабжении курдских боевиков оружием
США за последние годы поставили тысячи грузовиков с боеприпасами курдским вооруженным формированиям в Сирии, передает Анадолу со ссылкой на президента Турции... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T05:19
2022-11-22T06:43
в мире
барак обама
дональд трамп
джо байден
турция
сирия
нато
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости. США за последние годы поставили тысячи грузовиков с боеприпасами курдским вооруженным формированиям в Сирии, передает Анадолу со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдоган."Нас огорчает тот факт, что союзник Турции по НАТО за последние годы поставил тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы", — сказал Эрдоган.Президент отметил, что "этот курс продолжается с периода президентства Барака Обамы, продолжился при Дональде Трампе и остается неизменным при Джо Байдене".По словам турецкого лидера, Анкара осведомила Вашингтон о беспокойстве из-за сирийского вопроса."Я лично поднимал вопрос в беседах с Обамой, Трампом и далее Байденом, заявлял, что если мы — союзники и партнеры по НАТО, — то должны осознавать, что поддержка, оказываемая американцами террористам в Сирии, формирует угрозу для южных границ Турции. Предупреждали, что при необходимости будем вынуждены к ответным действиям", — подчеркнул Эрдоган.По его словам, американской стороне нечем отвечать Анкаре."Мы продолжим действовать так, как того требует национальная безопасность Турции. Никаких уступок! Потому что любое изменение позиции сопряжено с проблемами для нашей страны", — заверил Эрдоган.Ранее Минобороны Турции объявило о начале воздушной операции "Коготь-меч" против курдских формирований на севере Сирии и Ирака. По данным ведомства, террористы используют северные территории этих стран в качестве баз для нападения на Турцию.Поводом для проведения операции стал теракт, совершенный в Стамбуле 13 ноября. При взрыве на пешеходной улице Истикляль погибли шесть человек, пострадали более 80. Подозреваемую задержали, она призналась в связях с РПК. В турецком МВД заявляли, что указание совершить атаку поступило из Кобани, а исполнитель прошел на территорию страны через Африн.Вооруженный конфликт с боевиками из Рабочей партии Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы курдов, против которых турецкие ВС проводят воздушные и наземные операции.
https://ria.ru/20221122/turtsiya-1833237004.html
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в мире, барак обама, дональд трамп, джо байден, турция, сирия, нато, взрыв в центре стамбула , реджеп тайип эрдоган
В мире, Барак Обама, Дональд Трамп, Джо Байден, Турция, Сирия, НАТО, Взрыв в центре Стамбула , Реджеп Тайип Эрдоган
05:19 22.11.2022 (обновлено: 06:43 22.11.2022)
 
Эрдоган обвинил США в снабжении курдских боевиков оружием

Эрдоган заявил, что США снабжают оружием курдские вооруженные формирования в Сирии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости. США за последние годы поставили тысячи грузовиков с боеприпасами курдским вооруженным формированиям в Сирии, передает Анадолу со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдоган.
"Нас огорчает тот факт, что союзник Турции по НАТО за последние годы поставил тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы", — сказал Эрдоган.
Президент отметил, что "этот курс продолжается с периода президентства Барака Обамы, продолжился при Дональде Трампе и остается неизменным при Джо Байдене".
По словам турецкого лидера, Анкара осведомила Вашингтон о беспокойстве из-за сирийского вопроса.
Турецкий военный с флагом на территории Сирии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
04:23
Операция ВС Турции была направлена против РПК и США, заявил историк
"Я лично поднимал вопрос в беседах с Обамой, Трампом и далее Байденом, заявлял, что если мы — союзники и партнеры по НАТО, — то должны осознавать, что поддержка, оказываемая американцами террористам в Сирии, формирует угрозу для южных границ Турции. Предупреждали, что при необходимости будем вынуждены к ответным действиям", — подчеркнул Эрдоган.
По его словам, американской стороне нечем отвечать Анкаре.
"Мы продолжим действовать так, как того требует национальная безопасность Турции. Никаких уступок! Потому что любое изменение позиции сопряжено с проблемами для нашей страны", — заверил Эрдоган.
Турецкий военный конвой в окрестностях Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 07:36
ВС Турции могут провести наземную операцию в Сирии, пишут СМИ
Ранее Минобороны Турции объявило о начале воздушной операции "Коготь-меч" против курдских формирований на севере Сирии и Ирака. По данным ведомства, террористы используют северные территории этих стран в качестве баз для нападения на Турцию.
Поводом для проведения операции стал теракт, совершенный в Стамбуле 13 ноября. При взрыве на пешеходной улице Истикляль погибли шесть человек, пострадали более 80. Подозреваемую задержали, она призналась в связях с РПК. В турецком МВД заявляли, что указание совершить атаку поступило из Кобани, а исполнитель прошел на территорию страны через Африн.
Вооруженный конфликт с боевиками из Рабочей партии Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы курдов, против которых турецкие ВС проводят воздушные и наземные операции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 13:22Война в Сирии
Эрдоган пообещал принять необходимые меры по наземной операции в Сирии
 
В миреБарак ОбамаДональд ТрампДжо БайденТурцияСирияНАТОВзрыв в центре СтамбулаРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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