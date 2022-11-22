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Росархив подготовит книги о преступлениях нацистов в Донбассе - РИА Новости, 22.11.2022
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Росархив подготовит книги о преступлениях нацистов в Донбассе
Росархив подготовит книги о преступлениях нацистов в Донбассе - РИА Новости, 22.11.2022
Росархив подготовит книги о преступлениях нацистов в Донбассе
Федеральное архивное агентство РФ готовит совместно с историками из ЛНР и ДНР книги, где будут собраны документальные свидетельства о нацистских преступлениях , РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:32
2022-11-22T12:32
общество
андрей артизов
донбасс
россия
гатчина
федеральное архивное агентство (росархив)
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ГАТЧИНА (Ленинградская область), 22 ноя - РИА Новости. Федеральное архивное агентство РФ готовит совместно с историками из ЛНР и ДНР книги, где будут собраны документальные свидетельства о нацистских преступлениях , совершенных в Донбассе в годы Великой Отечественной Войны, работа будет завершена 2023 г, заявил во вторник РИА Новости руководитель Росархива Андрей Артизов."Сейчас мы делаем две книги памяти "Без срока давности" по Луганской и Донецкой Республикам, думаю, что в следующем году мы их закончим. Уже некоторые материалы из новых регионов России начали размешаться в интернет-проекте "Без срока давности", - сказал он на полях форума "Без срока давности".Говоря о планах работы Росархива на будущий год, Артизов отметил, что агентство оцифрует и впервые выложит в открытый доступ не менее 5 партий документов региональных судебных процессов над нацистскими преступниками.Форум "Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика" проходит с 21 по 22 ноября в Гатчине (Ленинградская область).Место проведения форума выбрано не случайно - в окрестностях Гатчины нацисты устроили наибольшее количество лагерей. На территории самого города действовал концлагерь "Дулаг-154", в системе которого было уничтожено (расстреляно, замучено, умерло от болезней, голода и холода) более 80 тысяч советских граждан.
https://ria.ru/20221120/kravtsov-1832892614.html
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общество, андрей артизов, донбасс, россия, гатчина, федеральное архивное агентство (росархив)
Общество, Андрей Артизов, Донбасс, Россия, Гатчина, Федеральное архивное агентство (Росархив)
12:32 22.11.2022
 
Росархив подготовит книги о преступлениях нацистов в Донбассе

Росархив и историки ДНР и ЛНР подготовят книги о преступлениях нацистов в Донбассе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМероприятия на Саур-Могиле в ознаменование 72-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков
Мероприятия на Саур-Могиле в ознаменование 72-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мероприятия на Саур-Могиле в ознаменование 72-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Архивное фото
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ГАТЧИНА (Ленинградская область), 22 ноя - РИА Новости. Федеральное архивное агентство РФ готовит совместно с историками из ЛНР и ДНР книги, где будут собраны документальные свидетельства о нацистских преступлениях , совершенных в Донбассе в годы Великой Отечественной Войны, работа будет завершена 2023 г, заявил во вторник РИА Новости руководитель Росархива Андрей Артизов.
"Сейчас мы делаем две книги памяти "Без срока давности" по Луганской и Донецкой Республикам, думаю, что в следующем году мы их закончим. Уже некоторые материалы из новых регионов России начали размешаться в интернет-проекте "Без срока давности", - сказал он на полях форума "Без срока давности".
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Говоря о планах работы Росархива на будущий год, Артизов отметил, что агентство оцифрует и впервые выложит в открытый доступ не менее 5 партий документов региональных судебных процессов над нацистскими преступниками.
"Все всесоюзные процессы уже обнародованы, сейчас у нас основной тренд - это все-таки регионы, то что находится в региональных архивах, в советское время это мало использовалось. Речь идёт о 23 оккупированных нацистами областях современной Российской Федерации", - пояснил глава Росархива.
Форум "Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика" проходит с 21 по 22 ноября в Гатчине (Ленинградская область).
Место проведения форума выбрано не случайно - в окрестностях Гатчины нацисты устроили наибольшее количество лагерей. На территории самого города действовал концлагерь "Дулаг-154", в системе которого было уничтожено (расстреляно, замучено, умерло от болезней, голода и холода) более 80 тысяч советских граждан.
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ОбществоАндрей АртизовДонбассРоссияГатчинаФедеральное архивное агентство (Росархив)
 
 
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