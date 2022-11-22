https://ria.ru/20221122/donbass-1833313217.html

Росархив подготовит книги о преступлениях нацистов в Донбассе

Росархив подготовит книги о преступлениях нацистов в Донбассе - РИА Новости, 22.11.2022

Росархив подготовит книги о преступлениях нацистов в Донбассе

Федеральное архивное агентство РФ готовит совместно с историками из ЛНР и ДНР книги, где будут собраны документальные свидетельства о нацистских преступлениях , РИА Новости, 22.11.2022

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2022-11-22T12:32

2022-11-22T12:32

общество

андрей артизов

донбасс

россия

гатчина

федеральное архивное агентство (росархив)

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ГАТЧИНА (Ленинградская область), 22 ноя - РИА Новости. Федеральное архивное агентство РФ готовит совместно с историками из ЛНР и ДНР книги, где будут собраны документальные свидетельства о нацистских преступлениях , совершенных в Донбассе в годы Великой Отечественной Войны, работа будет завершена 2023 г, заявил во вторник РИА Новости руководитель Росархива Андрей Артизов."Сейчас мы делаем две книги памяти "Без срока давности" по Луганской и Донецкой Республикам, думаю, что в следующем году мы их закончим. Уже некоторые материалы из новых регионов России начали размешаться в интернет-проекте "Без срока давности", - сказал он на полях форума "Без срока давности".Говоря о планах работы Росархива на будущий год, Артизов отметил, что агентство оцифрует и впервые выложит в открытый доступ не менее 5 партий документов региональных судебных процессов над нацистскими преступниками.Форум "Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика" проходит с 21 по 22 ноября в Гатчине (Ленинградская область).Место проведения форума выбрано не случайно - в окрестностях Гатчины нацисты устроили наибольшее количество лагерей. На территории самого города действовал концлагерь "Дулаг-154", в системе которого было уничтожено (расстреляно, замучено, умерло от болезней, голода и холода) более 80 тысяч советских граждан.

https://ria.ru/20221120/kravtsov-1832892614.html

https://ria.ru/20221120/prestupleniya-1832897638.html

донбасс

россия

гатчина

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей артизов, донбасс, россия, гатчина, федеральное архивное агентство (росархив)