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Пушилин заявил, что ситуация с водоснабжением в ДНР остается сложной - РИА Новости, 22.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Пушилин заявил, что ситуация с водоснабжением в ДНР остается сложной
Пушилин заявил, что ситуация с водоснабжением в ДНР остается сложной - РИА Новости, 22.11.2022
Пушилин заявил, что ситуация с водоснабжением в ДНР остается сложной
Ситуация с водоснабжением Донецка, Горловки и Макеевки остается сложной, помимо "водной блокады" со стороны Киева фиксируются большие водопотери из-за... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:17
2022-11-22T11:35
специальная военная операция на украине
общество
жкх
денис пушилин
донецк
горловка
макеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ситуация с водоснабжением Донецка, Горловки и Макеевки остается сложной, помимо "водной блокады" со стороны Киева фиксируются большие водопотери из-за изношенности сетей, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Водоснабжение в Донецке, Горловке, Макеевке - по сути в самых крупных городах - остается одной из самых чувствительных проблем для всех нас. Вода по-прежнему пока подается по графику, буквально несколько часов", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, фиксируются очень серьезные водопотери, и на это есть несколько причин. "Мы получили многослойную проблему: помимо того, что Украина устроила водную блокаду, это все пересекается еще с очень изношенными водопроводными сетями. Десятилетиями ничего не делалось. Это в свою очередь еще повлияло на подачу тепла. Ситуация остается пока сложной", - отметил Пушилин.Вместе с тем, подчеркнул он, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, помогает и регион-шеф Москва, а также Ростовская область, откуда подвозится вода.На прошлой неделе Пушилин сообщил, что по итогам встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным принято решение построить водовод из реки Дон для обеспечения республики водой. Начало реализации проекта намечено на первое полугодие 2023 года.
https://ria.ru/20221031/mariupol-1828100485.html
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общество, жкх, денис пушилин, донецк, горловка, макеевка, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, ЖКХ, Денис Пушилин, Донецк, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:17 22.11.2022 (обновлено: 11:35 22.11.2022)
 
Пушилин заявил, что ситуация с водоснабжением в ДНР остается сложной

Пушилин назвал ситуацию с водоснабжением Донецка, Горловки и Макеевки сложной

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкКран в ванной комнате
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ситуация с водоснабжением Донецка, Горловки и Макеевки остается сложной, помимо "водной блокады" со стороны Киева фиксируются большие водопотери из-за изношенности сетей, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Водоснабжение в Донецке, Горловке, Макеевке - по сути в самых крупных городах - остается одной из самых чувствительных проблем для всех нас. Вода по-прежнему пока подается по графику, буквально несколько часов", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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По его словам, фиксируются очень серьезные водопотери, и на это есть несколько причин. "Мы получили многослойную проблему: помимо того, что Украина устроила водную блокаду, это все пересекается еще с очень изношенными водопроводными сетями. Десятилетиями ничего не делалось. Это в свою очередь еще повлияло на подачу тепла. Ситуация остается пока сложной", - отметил Пушилин.
Вместе с тем, подчеркнул он, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, помогает и регион-шеф Москва, а также Ростовская область, откуда подвозится вода.
На прошлой неделе Пушилин сообщил, что по итогам встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным принято решение построить водовод из реки Дон для обеспечения республики водой. Начало реализации проекта намечено на первое полугодие 2023 года.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЖКХДенис ПушилинДонецкГорловкаМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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