https://ria.ru/20221122/deputat-1833327940.html
Депутата Мосгордумы Ступина могут исключить из КПРФ
Депутата Мосгордумы Ступина могут исключить из КПРФ - РИА Новости, 22.11.2022
Депутата Мосгордумы Ступина могут исключить из КПРФ
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил РИА Новости, что контрольно-ревизионная комиссия горкома КПРФ рекомендовала исключить его из партии за подписание... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:15
2022-11-22T13:15
2022-11-22T13:15
политика
евгений ступин
елена шувалова
московская городская дума
кпрф
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил РИА Новости, что контрольно-ревизионная комиссия горкома КПРФ рекомендовала исключить его из партии за подписание антивоенного письма, но он надеется, что такого решения не будет."Решение контрольно-ревизионной комиссии городского комитета партии является предварительным перед решением бюро городского комитета партии, то есть исключить меня может бюро. Соответственно, будет ли заседать бюро, неизвестно, это такой предварительный этап. То есть я еще не исключен, по мне рекомендовано принять принципиальное решение", - сказал Ступин, отметив, что это связано с подписанием в феврале этого года письма против российской спецоперации.Депутат добавил, что пока не думал, будет ли оспаривать решение об исключении, если оно будет принято, и надеется, что этого решения все же не будет.Московский горком КПРФ и фракция коммунистов в Мосгордуме комментариев пока не предоставили.В прошлом году КПРФ уже исключала из фракции в Мосгордуме и из партии двух депутатов - Елену Шувалову и Дмитрия Локтева. Обоим парламентариям вменялись в вину "систематические действия, дискредитирующие думскую фракцию коммунистов в глазах широкого спектра избирателей", сообщили во фракции, отметив, что "Локтев и Шувалова неоднократно позволяли себе публичные негативные высказывания в адрес как руководства фракции, так и отдельных товарищей по фракции и Коммунистической партии Российской Федерации в целом".
https://ria.ru/20220601/deputaty-1792238606.html
https://ria.ru/20210809/deputat-1745036168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, евгений ступин, елена шувалова, московская городская дума, кпрф
Политика, Евгений Ступин, Елена Шувалова, Московская городская дума, КПРФ
Депутата Мосгордумы Ступина могут исключить из КПРФ
Депутата Мосгордумы Ступина могут исключить из КПРФ за подпись письма против СВО
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил РИА Новости, что контрольно-ревизионная комиссия горкома КПРФ рекомендовала исключить его из партии за подписание антивоенного письма, но он надеется, что такого решения не будет.
"Решение контрольно-ревизионной комиссии городского комитета партии является предварительным перед решением бюро городского комитета партии, то есть исключить меня может бюро. Соответственно, будет ли заседать бюро, неизвестно, это такой предварительный этап. То есть я еще не исключен, по мне рекомендовано принять принципиальное решение", - сказал Ступин, отметив, что это связано с подписанием в феврале этого года письма против российской спецоперации.
Депутат добавил, что пока не думал, будет ли оспаривать решение об исключении, если оно будет принято, и надеется, что этого решения все же не будет.
Московский горком КПРФ и фракция коммунистов в Мосгордуме комментариев пока не предоставили.
В прошлом году КПРФ уже исключала из фракции в Мосгордуме и из партии двух депутатов - Елену Шувалову
и Дмитрия Локтева. Обоим парламентариям вменялись в вину "систематические действия, дискредитирующие думскую фракцию коммунистов в глазах широкого спектра избирателей", сообщили во фракции, отметив, что "Локтев и Шувалова неоднократно позволяли себе публичные негативные высказывания в адрес как руководства фракции, так и отдельных товарищей по фракции и Коммунистической партии Российской Федерации в целом".