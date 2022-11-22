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Депутата Мосгордумы Ступина могут исключить из КПРФ - РИА Новости, 22.11.2022
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Депутата Мосгордумы Ступина могут исключить из КПРФ
Депутата Мосгордумы Ступина могут исключить из КПРФ - РИА Новости, 22.11.2022
Депутата Мосгордумы Ступина могут исключить из КПРФ
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил РИА Новости, что контрольно-ревизионная комиссия горкома КПРФ рекомендовала исключить его из партии за подписание... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:15
2022-11-22T13:15
политика
евгений ступин
елена шувалова
московская городская дума
кпрф
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил РИА Новости, что контрольно-ревизионная комиссия горкома КПРФ рекомендовала исключить его из партии за подписание антивоенного письма, но он надеется, что такого решения не будет."Решение контрольно-ревизионной комиссии городского комитета партии является предварительным перед решением бюро городского комитета партии, то есть исключить меня может бюро. Соответственно, будет ли заседать бюро, неизвестно, это такой предварительный этап. То есть я еще не исключен, по мне рекомендовано принять принципиальное решение", - сказал Ступин, отметив, что это связано с подписанием в феврале этого года письма против российской спецоперации.Депутат добавил, что пока не думал, будет ли оспаривать решение об исключении, если оно будет принято, и надеется, что этого решения все же не будет.Московский горком КПРФ и фракция коммунистов в Мосгордуме комментариев пока не предоставили.В прошлом году КПРФ уже исключала из фракции в Мосгордуме и из партии двух депутатов - Елену Шувалову и Дмитрия Локтева. Обоим парламентариям вменялись в вину "систематические действия, дискредитирующие думскую фракцию коммунистов в глазах широкого спектра избирателей", сообщили во фракции, отметив, что "Локтев и Шувалова неоднократно позволяли себе публичные негативные высказывания в адрес как руководства фракции, так и отдельных товарищей по фракции и Коммунистической партии Российской Федерации в целом".
https://ria.ru/20220601/deputaty-1792238606.html
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политика, евгений ступин, елена шувалова, московская городская дума, кпрф
Политика, Евгений Ступин, Елена Шувалова, Московская городская дума, КПРФ
13:15 22.11.2022
 
Депутата Мосгордумы Ступина могут исключить из КПРФ

Депутата Мосгордумы Ступина могут исключить из КПРФ за подпись письма против СВО

© АГН "Москва" / Сергей КиселевДепутат Московской городской думы Евгений Ступин
Депутат Московской городской думы Евгений Ступин - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил РИА Новости, что контрольно-ревизионная комиссия горкома КПРФ рекомендовала исключить его из партии за подписание антивоенного письма, но он надеется, что такого решения не будет.
"Решение контрольно-ревизионной комиссии городского комитета партии является предварительным перед решением бюро городского комитета партии, то есть исключить меня может бюро. Соответственно, будет ли заседать бюро, неизвестно, это такой предварительный этап. То есть я еще не исключен, по мне рекомендовано принять принципиальное решение", - сказал Ступин, отметив, что это связано с подписанием в феврале этого года письма против российской спецоперации.
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Депутат добавил, что пока не думал, будет ли оспаривать решение об исключении, если оно будет принято, и надеется, что этого решения все же не будет.
Московский горком КПРФ и фракция коммунистов в Мосгордуме комментариев пока не предоставили.
В прошлом году КПРФ уже исключала из фракции в Мосгордуме и из партии двух депутатов - Елену Шувалову и Дмитрия Локтева. Обоим парламентариям вменялись в вину "систематические действия, дискредитирующие думскую фракцию коммунистов в глазах широкого спектра избирателей", сообщили во фракции, отметив, что "Локтев и Шувалова неоднократно позволяли себе публичные негативные высказывания в адрес как руководства фракции, так и отдельных товарищей по фракции и Коммунистической партии Российской Федерации в целом".
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ПолитикаЕвгений СтупинЕлена ШуваловаМосковская городская думаКПРФ
 
 
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