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Глава СВР обсудил с президентом Таджикистана вопросы безопасности в регионе - РИА Новости, 22.11.2022
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Глава СВР обсудил с президентом Таджикистана вопросы безопасности в регионе
Глава СВР обсудил с президентом Таджикистана вопросы безопасности в регионе - РИА Новости, 22.11.2022
Глава СВР обсудил с президентом Таджикистана вопросы безопасности в регионе
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы безопасности "в рамках... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:10
2022-11-22T11:10
сергей нарышкин
эмомали рахмон
россия
таджикистан
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ДУШАНБЕ, 22 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы безопасности "в рамках нашего стратегического партнерства"."Между нами существует доброжелательный и профессиональный диалог, мы - союзники, наши президенты в постоянном контакте по региональным и другим международным вопросам", - отметил он в беседе с прессой в ходе визита в Душанбе."Мы подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью, особенно с незаконным оборотом наркотиков и оружия, киберпреступностью и другими видами угроз национальной безопасности", - перечислил глава СВР.По его словам, у Госкомитета нацбезопасности Таджикистана и СВР России существуют надежные, партнерские отношения и "мы постоянно расширяем объем разведывательной информации"."Разведслужбы России и Таджикистана внимательно следят за развитием непростой ситуации в Афганистане, в том числе в рамках международной повести дня в привязке с Афганистаном и вокруг него", - сообщил он.По его словам, ситуация в Афганистане зависит о того, как быстро "Талибан"* найдет консенсус между различными слоями населения и группами, и именно с этим будет связано участие мирового сообщества в будущем страны."Мы выразили необходимость в дальнейшем усилении мер региональной безопасности, с коллегами из ГКНБ обсудим усиление интенсивности обмена разведывательной информацией и борьбы с международным терроризмом", - отметил Нарышкин.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20221122/oruzhie-1833260440.html
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сергей нарышкин, эмомали рахмон, россия, таджикистан, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Сергей Нарышкин, Эмомали Рахмон, Россия, Таджикистан, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
11:10 22.11.2022
 
Глава СВР обсудил с президентом Таджикистана вопросы безопасности в регионе

Глава СВР Нарышкин обсудил с президентом Таджикистана Рахмоном вопросы безопасности

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 22 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы безопасности "в рамках нашего стратегического партнерства".
"Между нами существует доброжелательный и профессиональный диалог, мы - союзники, наши президенты в постоянном контакте по региональным и другим международным вопросам", - отметил он в беседе с прессой в ходе визита в Душанбе.
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"Мы подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью, особенно с незаконным оборотом наркотиков и оружия, киберпреступностью и другими видами угроз национальной безопасности", - перечислил глава СВР.
По его словам, у Госкомитета нацбезопасности Таджикистана и СВР России существуют надежные, партнерские отношения и "мы постоянно расширяем объем разведывательной информации".
"Разведслужбы России и Таджикистана внимательно следят за развитием непростой ситуации в Афганистане, в том числе в рамках международной повести дня в привязке с Афганистаном и вокруг него", - сообщил он.
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"Мы выразили необходимость в дальнейшем усилении мер региональной безопасности, с коллегами из ГКНБ обсудим усиление интенсивности обмена разведывательной информацией и борьбы с международным терроризмом", - отметил Нарышкин.
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Сергей НарышкинЭмомали РахмонРоссияТаджикистанСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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