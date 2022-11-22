https://ria.ru/20221122/bezopasnost-1833284626.html

Глава СВР обсудил с президентом Таджикистана вопросы безопасности в регионе

Глава СВР обсудил с президентом Таджикистана вопросы безопасности в регионе - РИА Новости, 22.11.2022

Глава СВР обсудил с президентом Таджикистана вопросы безопасности в регионе

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы безопасности "в рамках... РИА Новости, 22.11.2022

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2022-11-22T11:10

2022-11-22T11:10

сергей нарышкин

эмомали рахмон

россия

таджикистан

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ДУШАНБЕ, 22 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы безопасности "в рамках нашего стратегического партнерства"."Между нами существует доброжелательный и профессиональный диалог, мы - союзники, наши президенты в постоянном контакте по региональным и другим международным вопросам", - отметил он в беседе с прессой в ходе визита в Душанбе."Мы подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью, особенно с незаконным оборотом наркотиков и оружия, киберпреступностью и другими видами угроз национальной безопасности", - перечислил глава СВР.По его словам, у Госкомитета нацбезопасности Таджикистана и СВР России существуют надежные, партнерские отношения и "мы постоянно расширяем объем разведывательной информации"."Разведслужбы России и Таджикистана внимательно следят за развитием непростой ситуации в Афганистане, в том числе в рамках международной повести дня в привязке с Афганистаном и вокруг него", - сообщил он.По его словам, ситуация в Афганистане зависит о того, как быстро "Талибан"* найдет консенсус между различными слоями населения и группами, и именно с этим будет связано участие мирового сообщества в будущем страны."Мы выразили необходимость в дальнейшем усилении мер региональной безопасности, с коллегами из ГКНБ обсудим усиление интенсивности обмена разведывательной информацией и борьбы с международным терроризмом", - отметил Нарышкин.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221122/oruzhie-1833260440.html

https://ria.ru/20221121/ucheniya-1833177557.html

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сергей нарышкин, эмомали рахмон, россия, таджикистан, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)