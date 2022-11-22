https://ria.ru/20221122/avtotor-1833243405.html

"Автотор" заявил о готовности возобновить работу с BMW, Hyundai и Kia

"Автотор" заявил о готовности возобновить работу с BMW, Hyundai и Kia - РИА Новости, 22.11.2022

"Автотор" заявил о готовности возобновить работу с BMW, Hyundai и Kia

Калининградский "Автотор" готов возобновить сотрудничество с немецким автоконцерном BMW и южнокорейскими Hyundai и Kia, несмотря на планы по сборке на... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T07:03

2022-11-22T07:03

2022-11-22T11:05

экономика

авто

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калининград

автотор

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Калининградский "Автотор" готов возобновить сотрудничество с немецким автоконцерном BMW и южнокорейскими Hyundai и Kia, несмотря на планы по сборке на предприятии автомобилей новых партнеров, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов.При этом Горбунов подтвердил, что на данный момент сотрудничество "Автотора" с этими автопроизводителями официально приостановлено."Если они захотят вернуться, мы не будем выплескивать воду вместе с ребенком. В этом году 25 лет с момента выпуска первого автомобиля в партнерстве. Конечно, мы готовы продолжить сотрудничество на взаимовыгодных условиях. В наших планах доброе ожидание, и если это все-таки произойдет, то мы к этому будем готовы", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном возобновлении сотрудничества."У нас есть и будут мощности, которые независимо от появления новых партнеров, мы сможем предоставить. Новые партнеры не выйдут сразу с высоким коэффициентом загрузки, все будет происходить постепенно, по мере освоения рынка их продукцией. Если с Kia и Hyundai мы занимали в разные времена от 12% до 18% автомобильного рынка России, то сразу достичь с новыми партнерами такой доли на рынке - который сам еще припал - очень тяжело", - добавил топ-менеджер.Горбунов также отметил, что "Автотор" уже нашел новых партнеров по сборке, пока речь идет о трех новых брендах, но в перспективе их количество может быть увеличено.Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода - около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, на данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221122/avtodor-1833237510.html

https://ria.ru/20221122/avtorynok-1833234573.html

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экономика, авто, россия, калининград, автотор