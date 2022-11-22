https://ria.ru/20221122/gorbunov-1833206488.html

Валерий Горбунов: если BMW, Kia и Hyundai вернутся - мощности предоставим

Валерий Горбунов: если BMW, Kia и Hyundai вернутся - мощности предоставим - РИА Новости, 22.11.2022

Валерий Горбунов: если BMW, Kia и Hyundai вернутся - мощности предоставим

Калининградский автосборочный завод "Автотор", много лет сотрудничавший с мировыми автогигантами BMW, Hyundai и Kia, несмотря на приостановку их деятельности в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:00

2022-11-22T11:00

2022-11-22T11:59

интервью

экономика

технологии

автотор

россия

калининградская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автопром

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Калининградский автосборочный завод "Автотор", много лет сотрудничавший с мировыми автогигантами BMW, Hyundai и Kia, несмотря на приостановку их деятельности в России, не может позволить себе ждать и уже активно начал перестройку бизнеса, ведь помимо многомиллиардных обязательств по инвестициям с работой предприятия связана жизнь тысяч специалистов и их семей. О том, как идет поиск новых партнеров, когда ожидать начала сборки автомобилей их брендов, сохранении планов по выпуску своего компактного электромобиля и в целом о будущем российского автопрома, рассказал в интервью РИА Новости глава совета директоров "Автотор Холдинг" Валерий Горбунов. Беседовала Наталия Мирошниченко.– Валерий Иосифович, этот год принес российскому автопрому, пожалуй, самые масштабные потрясения за всю его историю. Как изменились ваши планы?– В условиях грубых и очень чувствительных для промышленности санкций прежняя государственная концепция – вписаться в мировой автопром, находиться во всех технологических и логистических цепочках – изменилась. И в этом планы "Автотора" существенно поменялись. В условиях необходимости обеспечения технологического суверенитета нам пришлось в ускоренном режиме перейти к новым технологиям и продуктам, в целом перестроить структуру управления бизнесом. Иногда не хочется употреблять это слово, но мы действительно провели реорганизацию, переобучили людей, и все это, не отступая от ранее намеченных планов по локализации.Производство остановилось, а обязательства, которые мы взяли в специальном инвестиционном контракте, и по которым мы шли с опережением, надо выполнять. Причем выполнять их с новыми партнерами и новыми продуктами, потому что старые приостановили с нами сотрудничество. Инвестиции, которые были прежде сделаны нами, просто пошли в убытки.– Учитывая новые обстоятельства, вы планируете вносить изменения в специнвестконтракт?– До конца года мы планируем сделать уточняющие изменения, но они не касаются обязательств по объему инвестиций в 32 миллиарда рублей, объему уплачиваемых налогов и созданию рабочих мест. Мы изменим только имена собственные: продукции и наших партнеров, но это объективная необходимость.– Ваше сотрудничество с традиционными партнерами – BMW, Hyundai и Kia – приостановлено или окончательно завершено?– С точки зрения официальных оценок сотрудничество приостановлено. Насколько это "при" будет долгим или превратится просто в "остановлено" неизвестно. Если они захотят вернуться, мы не будем выплескивать воду вместе с ребенком. В этом году 25 лет с момента выпуска первого автомобиля в партнерстве. Конечно, мы готовы продолжить сотрудничество на взаимовыгодных условиях. В наших планах доброе ожидание, и если это все-таки произойдет, то мы к этому будем готовы.– Несмотря на появление новых партнеров?– Да, у нас есть и будут мощности, которые независимо от появления новых партнеров мы сможем предоставить. Новые партнеры не выйдут сразу с высоким коэффициентом загрузки, все будет происходить постепенно, по мере освоения рынка их продукцией. Если с Kia и Hyundai мы занимали в разные времена от 12 до 18% автомобильного рынка России, то сразу достичь с новыми партнерами такой доли на рынке, который сам еще припал, очень тяжело.Если наши старые партнеры примут решение вернуться, например, через два года, объем свободных мощностей будет меньше, но в целом, мы готовы возобновить сотрудничество в любой момент: увеличить мощности для них и параллельно развивать мощности для новых партнеров, если они все вместе у нас сойдутся.– Вы уже говорили о планах начать производство новых моделей до конца года, можете рассказать, что это за бренды?– Пока я не имею права об этом говорить из-за классических обязательств по соглашениям о конфиденциальности. Любое заявление касательно того или иного партнера не может быть односторонним. Мы строго соблюдаем конфиденциальность, особенно в условиях санкций, потому что все наши партнеры не застрахованы от того, что санкции могут вторичным образом подействовать и на них. Но совершенно утвердительно, что до конца года мы начнем производство.– Когда планируете сделать официальное заявление? До конца года?– Да, вероятно. Мы еще думаем над формой этого заявления. Как его сделать? "Отплясывать" сегодня было бы неправильно. Даже по такому значимому для предприятия поводу. Но в каком-то уместном формате официальный запуск нового производства состоится. Это важно для тысяч калининградцев, включая наших работников, членов их семей, наших местных партнеров и всех, кто задействован в нашей производственной цепочке.– И все же речь об одном партнере или о нескольких?– Пока о трех. В чем необходимость в нескольких партнерах? С одним сразу не будет достаточного объема, чтобы загрузить наши мощности. Поэтому лучше два или три: если у каждого две, три, пять моделей – получается сразу несколько продуктов, и тогда суммарные объемы рыночных продаж обеспечивают производственный заказ, и мы загружаем свои мощности.В перспективе количество новых партнеров может увеличиться, но не до конца этого года. При этом из этих трех кто-то может и выпасть, все очень зыбко в условиях санкций. Тем более если компания работает на мировых рынках: если ей закроют весь остальной авторынок, то Россия не спасет ни по своей емкости, ни по экономическому потенциалу. Тут ничего личного нет, чисто экономика, поэтому все они ведут себя в этом смысле осторожно. Деньги не любят шума.– Это будут автомобили на ДВС или в том числе электромобили?– Для начала это будут автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Электромобили – это перспектива на следующие годы, рынок покажет.В целом, новые партнеры подбирались не только на основании их желания, но и в соответствии с нашими условиями. В числе таковых составление конкретных планов по локализации после годичного и двухгодичного освоения рынка. Условно, сегодня – производство автомобилей с ДВС, потом более глубокая локализация моделей и далее выпуск электромобилей. По нашим требованиям партнер должен либо иметь в своей линейке электрокары, либо иметь соответствующие разработки для их выпуска. В нашем случае они уже выпускают электромобили. Сколько машин их бренда мы будем производить – покажет рынок.– Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказывал, что вы ведете переговоры с китайскими компаниями. То есть это все же азиатские бренды?– Да, и с той стороны, потому что та часть света пока к санкциям не присоединилась. Некоторые пока заняли позицию "тишины". Скажем, в "азиатском направлении" мы смотрим с более добрыми ожиданиями, чем на европейских партнеров, поскольку Евросоюз накладывает много консолидированных условий.– Кто не боится санкций так это, наверное, Иран. Говорят, они рассматривают российский авторынок, не обращались к вам?– Да, мы тоже слышали о том, что некоторые бизнес-структуры России рассматривают сотрудничество с Ираном, но очень осторожно. Нам таких предложений не поступало, и мы их не рассматривали.– А если такое предложение все-таки поступит?– Как говорится, не зарекайся. Но если речь о сегодняшнем дне – мы пока не готовы рассмотреть такое сотрудничество. Миссия "Автотора" – работа по контракту с мировым автопромом. В этой связи, мы не попали ни в какие санкционные списки, и стоит нам рассмотреть кого-то, кто в них находится, даже внутри российской кооперации, есть риск, что эти ограничения могут перекинуться на нас. Поэтому, если бы такое предложение прозвучало сегодня, мы бы на него пока не пошли.– Вы уже упоминали, что "Автотору" пришлось резко менять всю структуру бизнеса. Как в целом проходила эта перестройка?– Она потребовала новых существенных инвестиций. Перестраиваться пришлось быстро: за "Автотором" четыре тысячи людей, плюс их семьи – а это умножить на три, считайте, 12 тысяч, и смежники – еще умножить на десять. Сумасшедшие цифры занятости населения. За прошедшие годы "Автотор" занял существенную долю в экономике Калининградской области и нынешнее падение производства не может не вызывать у руководства региона опасений с точки зрения наполнения регионального бюджета. Более 50% всех собираемых налогов давали мы, а это зарплаты учителей, врачей и прочие бюджетные расходы.Мы взяли на себя труд создать совершенно неклассические для нашей модели бизнеса производства, которые свойственны классическому автостроению. За это время наметили и начали строительство восьми заводов: электродвигателей, аккумуляторных батарей, электронных систем, пластмасс, компактных электромобилей, нестандартного оборудования и оснастки, а также литейно-механический завод и Балтийский завод робототехники. Плюс два производства по окраске. Мощности на 100 тысяч кузовов. Это сооружение, которое теперь даже чисто визуально закрывает весь наш прежде созданный завод.– Вы строите несколько заводов по производству компонентов для электромобилей. Об электрических проектах уже заявляли многие российские автоконцерны, вы готовы с ними сотрудничать в плане поставок компонентов?– Мы абсолютно не отрицаем возможность сотрудничества с нашими российскими собратьями по цеху.– То есть если к вам придет условный "Моторинвест", вы готовы наладить поставки?– Конечно. Если они скажут, что электродвигатель, производимый на "Автоторе", годится для их модели – да, с большим удовольствием.– Ваши новые партнеры не будут против?– Нет. У нас будут полные права на продукцию. Возьмем, например, электрический двигатель, который мы планируем производить. Мы его создаем, покупаем оборудование, конструкцию, получаем лицензию – это не производство по контракту. Захотят корейские партнеры или любые другие покупать у нас этот двигатель, мы им с удовольствием будем продавать. А уж на российском-то рынке тем более, в этом смысле они нам не конкуренты.– Вы недавно сообщили о планах по выпуску на "Автоторе" малой техники: мотоциклов и квадрациклов. Когда начнется их производство?– Они будут выпускаться на Балтийском заводе роботизированной техники. Начало производства запланировано на конец 2023 года. Кроме того, мы уже сейчас работаем с опытной партией кресел-колясок на электроприводе. Рассчитываем, что с начала года они пойдут в промышленное производство. Мы работаем в тесном контакте с Всероссийским обществом инвалидов с точки зрения их ожиданий к этой продукции, какой она должна быть.– Сохраняете планы по выпуску собственного электромобиля в конце 2023 года?– Да, уже есть первые образцы. Это компактные электромобили с легко меняемым интерьером и экстерьером. Конструкция это позволяет. Какой это будет бренд, ответа пока нет. У нас нет уверенности, если это будет условный "Автотор – авто", все кинутся его покупать. Поэтому этот вопрос еще анализируем.– Но я верно понимаю, что пока все автосборочное производство на "Автоторе" находится в простое?– Да, пока стоит. Сегодня мы каждый день в убытках: каждый день ничего не зарабатываем, только тратим. Но в учебном центре нашего инновационно-технического центра ведутся опытные отработки технологий, оформление технологических карт, технологических процессов и наработка технологических навыков у персонала. Чтобы производство запустить на отработку модели, нужно запустить все: энергетику, водоснабжение, все инженерные системы, подготовленный персонал и так далее.С развитием нового сотрудничества мы думаем, что в следующем году сможем выйти на производство 50 тысяч автомобилей по плохому варианту.– А по оптимистичному сценарию?– При хорошем развитии может быть и 70 тысяч, если совсем уж будет хорошо, то будем и эту цифру превышать. Нам даже этот объем дает уже некоторую устойчивость, но это далеко не точка безубыточности.– Что будет с российским автопромом и что, по вашему мнению, нужно для преодоления кризиса?– Мы верим, что он восстановится, сказать когда – дело очень неблагодарное. Если все будет хотя бы так как сегодня, может быть, к 2028 или 2029 году получится достичь докризисных показателей. Но возможен и более продолжительный спад.Российскому автопрому сейчас нужна кооперация. Должна быть государственная политика, согласно которой электронику по заказу производителя делают одни, пластик и нефтехимическую продукцию – другие, литье – третьи. Нужна новая государственная концепция, и в Минпромторге такой документ готовится. Должна появиться комплексная программа развития всей промышленности, а не только автопрома в плане локализации. Владимир Иванович Щербаков еще 20 лет назад говорил, что это неправильная позиция. Ну, локализовали производство на 70%: сварка, окраска, которые требуют больших инвестиций. Локализовали, а автомобиль ушел, и куда это все?Ко всему прочему, сегодня ввезти автомобиль прямого импорта дешевле, чем произвести этот же автомобиль локально в Калининграде. Такие условия были созданы, и ожидалось, что временно, но они до сих пор действуют. Сейчас как никогда со стороны государства должны создаваться условия, чтобы появлялись новые партнеры и развивалось сотрудничество – это новые рабочие места, налоги и т.д.– Если говорить конкретно об "Автоторе", каким вы видите его будущее?– Мы сами себе говорим, что должны рассчитывать на хорошее будущее, должны для него сегодня делать все то, чтобы, когда оно наступит – быть готовыми. Казалось бы, чего сейчас строить восемь новых заводов? Но если мы сегодня этого не сделаем и отложим на потом – мы уже безнадежно отстанем. Рынок занимают те, кто вовремя поторопился: наметил планы, реализовал их.По объективным обстоятельствам, которые не только от нас зависят, быстро выйти на прежние объемы производства в 250-260 тысяч в год – не сказать, что это "обман с чарующей тоской", но маловероятно. Хотя мы обязательно к этому вернемся и даже превысим эту планку. Нам же надо вернуть кредит в 32 миллиарда рублей. Поэтому, я бы сказал, мы обречены на успех и верим в него, несмотря на иногда достаточно грустную ситуацию вокруг. Помните притчу о лягушке в кувшине с молоком?– Да, не сдавалась, взбила масло и выпрыгнула.– Вот мы и хотим использовать этот "классический опыт" и выпрыгнуть из сложной ситуации. Трудности и проблемы всегда есть.Видимо, у нас такая карма: в кризис мы, наоборот, становимся сильнее. Многим известно, что в китайском языке в написании слова "кризис" используются два иероглифа: "опасность" и "возможность". Мы рассматриваем это время как время возможностей.

https://ria.ru/20221118/avtomobili-1832422865.html

https://ria.ru/20221025/prodazhi-1826673638.html

https://ria.ru/20221018/hyundai-1824764906.html

https://ria.ru/20220706/kaliningrad-1800681463.html

https://ria.ru/20220708/elektromobili-1800700099.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220805/1807392140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, экономика, технологии, автотор, россия, калининградская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автопром