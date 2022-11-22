https://ria.ru/20221122/avtotor-1833241423.html

"Автотор" планирует начать выпуск автомобилей трех новых брендов

"Автотор" планирует начать выпуск автомобилей трех новых брендов - РИА Новости, 22.11.2022

"Автотор" планирует начать выпуск автомобилей трех новых брендов

Калининградский "Автотор" планирует начать выпуск автомобилей трех новых брендов, в перспективе количество новых партнеров может вырасти, но не до конца года,... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T06:22

2022-11-22T06:22

2022-11-22T11:05

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует начать выпуск автомобилей трех новых брендов, в перспективе количество новых партнеров может вырасти, но не до конца года, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов."Пока о трех… В перспективе количество новых партнеров может увеличиться, но не до конца этого года. При этом из этих трех кто-то может и выпасть, все очень зыбко в условиях санкций", - сказал он, отвечая на вопрос о новых партнерах холдинга.О каких именно партнерах речь - Горбунов не раскрыл, но подтвердил, что сотрудничество будет в том числе с азиатскими компаниями. Запуск производства запланирован на конец 2022 года, однако каких именно моделей - топ-менеджер также не уточнил.Горбунов подчеркнул, что официальное заявление о сотрудничестве планируется сделать до конца года. "Мы еще думаем над формой этого заявления. Как его сделать? "Отплясывать" сегодня было бы неправильно. Даже по такому значимому для предприятия поводу. Но в каком-то уместном формате официальный запуск нового производства состоится", - подчеркнул он.Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода - около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, на данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221122/avtodor-1833237510.html

https://ria.ru/20221122/avtorynok-1833234573.html

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экономика, авто, калининград, россия, автотор