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"Автотор" сообщил, когда авторынок в России вернется к докризисному уровню - РИА Новости, 22.11.2022
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"Автотор" сообщил, когда авторынок в России вернется к докризисному уровню
"Автотор" сообщил, когда авторынок в России вернется к докризисному уровню - РИА Новости, 22.11.2022
"Автотор" сообщил, когда авторынок в России вернется к докризисному уровню
Калининградский "Автотор" ожидает восстановления российского авторынка до докризисных показателей к 2028 или 2029 году при нынешних темпах восстановления... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T02:06
2022-11-22T11:06
экономика
авто
россия
калининград
автотор
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ассоциация европейского бизнеса
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Калининградский "Автотор" ожидает восстановления российского авторынка до докризисных показателей к 2028 или 2029 году при нынешних темпах восстановления отрасли, однако возможен и более продолжительный спад, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов."Мы верим, что он восстановится, сказать когда - дело очень неблагодарное. Если все будет хотя бы так, как сегодня, может быть, к 2028 или 2029 году получится достичь докризисных показателей. Но возможен и более продолжительный спад", - сказал он, отвечая на вопрос о будущем российского авторынка.По словам Горбунова, сейчас российскому автопрому нужна кооперация. Речь в том числе о госполитике, согласно которой электронику по заказу производителя делают одни, пластик и нефтехимическую продукцию - другие, литье - третьи. В целом, эта кооперация должна быть отражена в стратегии отрасли, которую сейчас готовит Минпромторг РФ."Должна появиться комплексная программа развития всей промышленности, а не только автопрома в плане локализации. Владимир Иванович Щербаков (основатель и основной акционер "Автотора" - ред) еще 20 лет назад говорил, что это неправильная позиция. Ну, локализовали производство на 70%: сварка, окраска, которые требуют больших инвестиций. Локализовали, а автомобиль ушел и куда это все?", - подчеркнул топ-менеджер.По данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году авторынок РФ составил 1,6 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей. При этом за январь-октябрь текущего года продажи едва достигли чуть более 500 тысяч.Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода - около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, на данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20221121/tseny-1832817875.html
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экономика, авто, россия, калининград, автотор, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ассоциация европейского бизнеса
Экономика, Авто, Россия, Калининград, Автотор, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ассоциация европейского бизнеса
02:06 22.11.2022 (обновлено: 11:06 22.11.2022)
 
"Автотор" сообщил, когда авторынок в России вернется к докризисному уровню

Глава "Автотора" Горбунов: авторынок вернется к докризисному уровню не ранее 2028 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПродажа автомобилей в дилерском центре
Продажа автомобилей в дилерском центре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Продажа автомобилей в дилерском центре. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Калининградский "Автотор" ожидает восстановления российского авторынка до докризисных показателей к 2028 или 2029 году при нынешних темпах восстановления отрасли, однако возможен и более продолжительный спад, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов.
"Мы верим, что он восстановится, сказать когда - дело очень неблагодарное. Если все будет хотя бы так, как сегодня, может быть, к 2028 или 2029 году получится достичь докризисных показателей. Но возможен и более продолжительный спад", - сказал он, отвечая на вопрос о будущем российского авторынка.
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По словам Горбунова, сейчас российскому автопрому нужна кооперация. Речь в том числе о госполитике, согласно которой электронику по заказу производителя делают одни, пластик и нефтехимическую продукцию - другие, литье - третьи. В целом, эта кооперация должна быть отражена в стратегии отрасли, которую сейчас готовит Минпромторг РФ.
"Должна появиться комплексная программа развития всей промышленности, а не только автопрома в плане локализации. Владимир Иванович Щербаков (основатель и основной акционер "Автотора" - ред) еще 20 лет назад говорил, что это неправильная позиция. Ну, локализовали производство на 70%: сварка, окраска, которые требуют больших инвестиций. Локализовали, а автомобиль ушел и куда это все?", - подчеркнул топ-менеджер.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году авторынок РФ составил 1,6 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей. При этом за январь-октябрь текущего года продажи едва достигли чуть более 500 тысяч.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода - около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, на данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.
Читайте полный текст интервью >>>
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ЭкономикаАвтоРоссияКалининградАвтоторМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ассоциация европейского бизнеса
 
 
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